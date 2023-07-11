«Я вишу на крыше дома, пытаюсь не сорваться»: Равшана Куркова и Даниил Вершинин – об экшн-сценах во втором сезоне «Пищеблока»

Равшана Куркова в сериале «Пищеблок-2» 

Актеры рассказали Teleprogramma.pro, с какими сложностями столкнулись при съемках продолжения советской вампирской истории.

С 8 июля в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» стартовало продолжение сериала «Пищеблок», рассказывающего о вампирском нашествии среди школьников 1980-х годов.

Если за основу первого сезона был взят одноименный роман Алексея Иванова, то во втором создателям фильма пришлось проявить фантазию. Но сериал, где органично соединяются вампирская тема и советская эстетика, конечно, ничуть не проиграл от этого.

Даниил Вершинин: «Я должен был существовать в кадре, не показывая, что у меня гипс!»

Действие второго сезона происходит спустя три года после событий, описанных в первом. Главный герой Валерий (Петр Натаров) заметно повзрослел, но по-прежнему пытается контролировать свою вампирскую натуру. Справляться с буднями советского вурдалака ему помогают его девушка и бывший пионервожатый (Даниил Вершинин). 

Если в первом сезоне действие разворачивалось в пионерском лагере, то теперь в центре внимания – школа, которая, кстати, снималась в огромном здании в стиле модерн в Ногинске. Часть съемок также проходила в Москве и в Твери.   

Новый сезон обещает быть не менее «кровавым», чем предыдущий. По словам Петра Натарова, вместо крови актеры, играющие вампиров, пили на площадке специально подготовленную жидкость, а ее вкус они могли выбрать сами.

Например, Петру достался вкус ментола. На выбор также предлагались карамельный, клубничный и многие другие вкусы. 

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Кадр из сериала «Пищеблок-2»   

На съемочной площадке не обошлось и без настоящей крови. Так, в перерыве между съемками актер Даниил Вершинин сломал ногу. И практически половину съемочного процесса артист снимался в гипсе.

«У меня был такой специальный сапожок, который амортизировал мою ходьбу. То есть я должен был передвигаться, существовать, жить в кадре, не показывая, что у меня гипс. И вот в этом, мне кажется, и заключалась та самая сложность», - рассказал Даниил Teleprogramma.pro 

- Экшн-сцен у нас будет много: бег, всевозможные прыжки. Кстати, в сериале есть эпизод, где я вишу на крыше дома, пытаюсь не сорваться и не улететь вниз».    

Равшана Куркова: «Хотелось чего-то нового, и мы с режиссером придумали парик!»

Большим сюрпризом для зрителей станет появление в сериале актрисы Равшаны Курковой, которая сыграла директора школы – сильную, амбициозную женщину, типичную представительницу советской системы. В «Пищеблоке» мы увидим Равшану со строгим каре.

«Хотелось чего-то нового. И мы с режиссером придумали вот такой парик. Насколько это комплиментарно выглядит, вы скажете мне сами. Но надеюсь, что образ будет другой», - рассказала Равшана Куркова сайту Teleprogramma.pro  

- Ваша героиня вам хоть чем-то близка?

- Мне не близка в контексте того, что я не могу спойлерить. Но скажем так, это отрицательный персонаж.

- Чем вам запомнились собственные школьные годы?

- Буллингом.

- А как вы справлялись с этим явлением?

- Перешла в другую школу.

Кадр из сериала «Пищеблок-2»  

- А там как было?

- Тяжело, потому что я училась в музыкальной школе с акцентом на музыкальные предметы. А перешла в лицей с серьезным английским языком, где мы также изучали макроэкономику, юриспруденцию. И мне, конечно, приходилось брать репетиторов по всем предметам, чтобы войти в этот режим.

- Вернемся к съемкам «Пищеблока». Я знаю, что вам приходилось сниматься в жару в свитерах…

- Это классическая история. И я не единственная артистка, которая сталкивалась с этим. У нас любят снимать жару в теплых вещах, а холод– наоборот. 

Равшана Куркова на премьере второго сезона сериала «Пищеблок». Фото:«Кинопоиск

- Почему так получилось? Не успели что-то вовремя доснять?

- Потому что мы снимаемся в России. А у нас погода непредсказуемая. И в сентябре может быть плюс десять градусов, а в июле - плюс сорок. Поэтому тут все непонятно.  

- Вампиры в сериале вас будут кусать?

- Кусать не будут. Но меня там будут ронять.

Насколько я знаю, наши вампиры не пьют реальную кровь (Смеется). А тот язычок, с помощью которого они высасывают кровь у окружающих, создавался на компьютере. В общем, все сами увидите.

- А сами какие вампирские фильмы любите?

- «Интервью с вампиром». Это просто шедевр. И конечно, «Дракула» Брэма Стокера – просто отличное кино. 

Смотрите продолжение сериала «Пищеблок» на «Кинопоиске»!   

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