«Я вишу на крыше дома, пытаюсь не сорваться»: Равшана Куркова и Даниил Вершинин – об экшн-сценах во втором сезоне «Пищеблока»

С 8 июля в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» стартовало продолжение сериала «Пищеблок», рассказывающего о вампирском нашествии среди школьников 1980-х годов.

Если за основу первого сезона был взят одноименный роман Алексея Иванова, то во втором создателям фильма пришлось проявить фантазию. Но сериал, где органично соединяются вампирская тема и советская эстетика, конечно, ничуть не проиграл от этого.

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Действие второго сезона происходит спустя три года после событий, описанных в первом. Главный герой Валерий (Петр Натаров) заметно повзрослел, но по-прежнему пытается контролировать свою вампирскую натуру. Справляться с буднями советского вурдалака ему помогают его девушка и бывший пионервожатый (Даниил Вершинин).

Если в первом сезоне действие разворачивалось в пионерском лагере, то теперь в центре внимания – школа, которая, кстати, снималась в огромном здании в стиле модерн в Ногинске. Часть съемок также проходила в Москве и в Твери.

Новый сезон обещает быть не менее «кровавым», чем предыдущий. По словам Петра Натарова, вместо крови актеры, играющие вампиров, пили на площадке специально подготовленную жидкость, а ее вкус они могли выбрать сами.

Например, Петру достался вкус ментола. На выбор также предлагались карамельный, клубничный и многие другие вкусы.

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