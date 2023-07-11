«Я вишу на крыше дома, пытаюсь не сорваться»: Равшана Куркова и Даниил Вершинин – об экшн-сценах во втором сезоне «Пищеблока»

С 8 июля в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» стартовало продолжение сериала «Пищеблок», рассказывающего о вампирском нашествии среди школьников 1980-х годов.
Если за основу первого сезона был взят одноименный роман Алексея Иванова, то во втором создателям фильма пришлось проявить фантазию. Но сериал, где органично соединяются вампирская тема и советская эстетика, конечно, ничуть не проиграл от этого.
Даниил Вершинин: «Я должен был существовать в кадре, не показывая, что у меня гипс!»
Действие второго сезона происходит спустя три года после событий, описанных в первом. Главный герой Валерий (Петр Натаров) заметно повзрослел, но по-прежнему пытается контролировать свою вампирскую натуру. Справляться с буднями советского вурдалака ему помогают его девушка и бывший пионервожатый (Даниил Вершинин).
Если в первом сезоне действие разворачивалось в пионерском лагере, то теперь в центре внимания – школа, которая, кстати, снималась в огромном здании в стиле модерн в Ногинске. Часть съемок также проходила в Москве и в Твери.
Новый сезон обещает быть не менее «кровавым», чем предыдущий. По словам Петра Натарова, вместо крови актеры, играющие вампиров, пили на площадке специально подготовленную жидкость, а ее вкус они могли выбрать сами.
Например, Петру достался вкус ментола. На выбор также предлагались карамельный, клубничный и многие другие вкусы.
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Кадр из сериала «Пищеблок-2»
На съемочной площадке не обошлось и без настоящей крови. Так, в перерыве между съемками актер Даниил Вершинин сломал ногу. И практически половину съемочного процесса артист снимался в гипсе.
«У меня был такой специальный сапожок, который амортизировал мою ходьбу. То есть я должен был передвигаться, существовать, жить в кадре, не показывая, что у меня гипс. И вот в этом, мне кажется, и заключалась та самая сложность», - рассказал Даниил Teleprogramma.pro
- Экшн-сцен у нас будет много: бег, всевозможные прыжки. Кстати, в сериале есть эпизод, где я вишу на крыше дома, пытаюсь не сорваться и не улететь вниз».
Равшана Куркова: «Хотелось чего-то нового, и мы с режиссером придумали парик!»
Большим сюрпризом для зрителей станет появление в сериале актрисы Равшаны Курковой, которая сыграла директора школы – сильную, амбициозную женщину, типичную представительницу советской системы. В «Пищеблоке» мы увидим Равшану со строгим каре.
«Хотелось чего-то нового. И мы с режиссером придумали вот такой парик. Насколько это комплиментарно выглядит, вы скажете мне сами. Но надеюсь, что образ будет другой», - рассказала Равшана Куркова сайту Teleprogramma.pro
- Ваша героиня вам хоть чем-то близка?
- Мне не близка в контексте того, что я не могу спойлерить. Но скажем так, это отрицательный персонаж.
- Чем вам запомнились собственные школьные годы?
- Буллингом.
- А как вы справлялись с этим явлением?
- Перешла в другую школу.
Кадр из сериала «Пищеблок-2»
- А там как было?
- Тяжело, потому что я училась в музыкальной школе с акцентом на музыкальные предметы. А перешла в лицей с серьезным английским языком, где мы также изучали макроэкономику, юриспруденцию. И мне, конечно, приходилось брать репетиторов по всем предметам, чтобы войти в этот режим.
- Вернемся к съемкам «Пищеблока». Я знаю, что вам приходилось сниматься в жару в свитерах…
- Это классическая история. И я не единственная артистка, которая сталкивалась с этим. У нас любят снимать жару в теплых вещах, а холод– наоборот.
Равшана Куркова на премьере второго сезона сериала «Пищеблок». Фото:«Кинопоиск
- Почему так получилось? Не успели что-то вовремя доснять?
- Потому что мы снимаемся в России. А у нас погода непредсказуемая. И в сентябре может быть плюс десять градусов, а в июле - плюс сорок. Поэтому тут все непонятно.
- Вампиры в сериале вас будут кусать?
- Кусать не будут. Но меня там будут ронять.
Насколько я знаю, наши вампиры не пьют реальную кровь (Смеется). А тот язычок, с помощью которого они высасывают кровь у окружающих, создавался на компьютере. В общем, все сами увидите.
- А сами какие вампирские фильмы любите?
- «Интервью с вампиром». Это просто шедевр. И конечно, «Дракула» Брэма Стокера – просто отличное кино.
Смотрите продолжение сериала «Пищеблок» на «Кинопоиске»!