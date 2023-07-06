Все залюбовались: Равшана Куркова в романтичном платье сразила точеной фигурой спустя три месяца после родов

Равшана Куркова давно стала известной персоной. Она снимается в кино и сериалах. Обычно актриса редко посещает премии и вечеринки. Она ведет уединенный образ жизни и скрывает даже личную жизнь. Поэтому для многих было сюрпризом, когда она объявила, что стала мамой во второй раз. В марте звезда родила дочку, но пока скрывает даже ее имя. Также у нее растет сын Гаспар, которому около трех лет.
На этот раз Куркова решила оставить детей дома. Она впервые после родов вышла в свет. Актриса посетила премьеру второго сезона сериала «Пищеблок». Она для такого случая облачилась в романтичное струящееся платье на пуговицах с цветочным принтом. Наряд подчеркнул ее точеную фигуру. Равшана быстро вернулась в форму после родов. Она распустила свои пышные локоны.
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Равшана Куркова. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
На премьере появился и корреспондент Teleprogramma.pro. Равшана была улыбчива и с радостью рассказала, что сыграла в сериале директора школы. У нее будет прическа каре, как и в первом сезоне.
Многие были очарованы тем, как выглядит актриса. Однако в школьные годы к ней не все хорошо относились.
«Школа запомнилась буллингом. Но потом, чтобы с ним справиться, я перешла в другую школу», — призналась звезда.