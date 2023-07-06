Все залюбовались: Равшана Куркова в романтичном платье сразила точеной фигурой спустя три месяца после родов

На этот раз Куркова решила оставить детей дома. Она впервые после родов вышла в свет. Актриса посетила премьеру второго сезона сериала «Пищеблок». Она для такого случая облачилась в романтичное струящееся платье на пуговицах с цветочным принтом. Наряд подчеркнул ее точеную фигуру. Равшана быстро вернулась в форму после родов. Она распустила свои пышные локоны.

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