Чеботина в кожаных трусах-шортах оголила свои бедра на «Московском выпускном 2023», а Фомин — ошарашил нарядом с лосинами

В гуще событий оказался корреспондент Teleprogramma.pro. Одним из самых стильных на концерте оказался Митя Фомин. Он не побоялся выделиться, надев серебристую куртку оверсайз и кожаные шорты поверх лосин. Образ артиста был броским и динамичным. Он признался, что раньше сталкивался не только с критикой, но и с буллингом.

«В школе у меня были сложные отношения с учителями. Меня не брали в поездки, в школьные хоры. С некоторыми одноклассниками тоже не ладил. Я знаю, что такое буллинг», – отметил Митя.

Однако он впервые поцеловался еще в детском саду. Теперь о личной жизни певец говорит редко.

«Многие девушки мне пишут. Столько одиноких женщин. Но я уже такой волчара... Типа опытный. А глаза разбегаются», – поделился он.

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