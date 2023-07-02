Чеботина в кожаных трусах-шортах оголила свои бедра на «Московском выпускном 2023», а Фомин — ошарашил нарядом с лосинами

Люся Чеботина. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

В столице состоялся выпускной в Парке Горького. До самого утра для учеников выступали знаменитости.

24 июня должен был состояться выпускной в Москве. Однако он был перенесен на неделю. И вот ученики учебных заведений дождались радостного события. В Парке Горького до самого утра для них пели артисты. В рамках мероприятия выступили: Владимир Пресняков, Глюкоза, Shaman, Niletto, Хабиб и другие звезды. Некоторые удивили своими образами. 

В гуще событий оказался корреспондент Teleprogramma.pro. Одним из самых стильных на концерте оказался Митя Фомин. Он не побоялся выделиться, надев серебристую куртку оверсайз и кожаные шорты поверх лосин. Образ артиста был броским и динамичным. Он признался, что раньше сталкивался не только с критикой, но и с буллингом. 

«В школе у меня были сложные отношения с учителями. Меня не брали в поездки, в школьные хоры. С некоторыми одноклассниками тоже не ладил. Я знаю, что такое буллинг», – отметил Митя. 

Однако он впервые поцеловался еще в детском саду. Теперь о личной жизни певец говорит редко.

«Многие девушки мне пишут. Столько одиноких женщин. Но я уже такой волчара... Типа опытный. А глаза разбегаются», – поделился он.

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Митя Фомин. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

Более смелый лук выбрала Люся Чеботина. Она предстала на публике в кожаных трусах-шортах и топике. Наряд дополнили лишь косуха, которую певица не стала застегивать. Она козырнула своей стройной фигурой. Артистка продемонстрировала всем свои изящные бедра. У нее в школе тоже было не все гладко. 

«Самое неприятное воспоминание о школе – это когда меня толкнула девочка на физкультуре», – отметила певица. 

В итоге потасовка окончилась разбитой головой, которую зашивали врачи. 

Люся Чеботина. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

На празднике в этом году рекордное число гостей — 39 тысяч выпускников. Ребята тусили на разных площадках: киберспортивной, танцевальной, музыкальной и спортивной. Для них были сделаны фотозоны, цирковое шоу на воде, арт-пространства. «Московский выпускной 2023» был организован Комплексом социального развития Москвы при поддержке канала Муз-ТВ. 

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