Сергей Пенкин: «Я сказал, что никакого другого гражданства мне не надо: ни американского, ни итальянского!»

Недавно Сергей Пенкин наделал много шуму в прессе, назвав Рождественские встречи Аллы Пугачевой «балом лицемерия».Впрочем, артист также признался, что Примадонна всегда к нему тепло относилась.

Во время недавнего общения с журналистами яркий певец вновь затронул эту тему, а также рассказал, почему отказался от американского и итальянского гражданства, как относится к отмене русской культуры и как помочь детям и старикам одновременно.

«Я не могу лебезить, как это принято у нас в шоу-бизнесе»

- Сергей, в своем недавнем интервью вы рассказали, что вам предлагали итальянское и американское гражданство. Как так получилось, что сразу две страны хотели видеть вас своим резидентом?

- Я был на гастролях в Италии. Тогда как раз развалился Советский Союз, произошел переворот. И мне сказали: «Вы же понимаете, что происходит в стране» и предложили итальянское или американское гражданство.

Я сказал, что никакого другого гражданства мне не надо. Вообще, меня постоянно спрашивают, не хотел ли я жить за рубежом. Не хотел… Я люблю свою страну – Россию. Также мне любят задавать вопрос, почему я не уехал отсюда.

А зачем мне уезжать? А кем я буду за границей? И кто-то должен быть патриотом своей страны.

У меня здесь родственники, я люблю ездить на гастроли. Только жалко, что у нас зимой нет лета. Я зиму ненавижу, люблю лето.

- В своем недавнем интервью вы коснулись темы Рождественских встреч с Аллой Пугачевой. Некоторые артисты, которые участвовали в них или только мечтали участвовать, например, Лика Стар, Сергей Чумаков, Вика Цыганова, говорили, что Алла Борисовна воспрепятствовала их карьере.

Как вы относитесь к таким высказываниям? Действительно ли Примадонна ломала чужие судьбы? Может, обиженные артисты просто ищут себе оправдания?

- Это другие артисты, не я. Я за них говорить не могу. Но отвечу за себя.

Меня не приглашали участвовать в Рождественских вечерах. Да и сейчас не зовут на новогодние огоньки. Но я никогда ни перед кем не унижался, чтобы попасть куда-то, был самим собой. Я всегда говорю правду, не могу лебезить, как это принято у нас в шоу-бизнесе.

Но если вы посмотрите график моих гастролей, то любой артист может мне позавидовать. Самое главное – это отношение зрителей, а их ничем не подкупишь.

Продюсер певца Вадим Колчков: Конечно, Сергею было обидно. Ему и до сих пор обидно. Сергей – хороший артист, который дает по 70-80 концертов в год. А Алла Борисовна, кстати, поздравила его с юбилеем (10 февраля 2021 года Сергей Пенкин отметил 60-летие - прим. ред).

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