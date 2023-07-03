Сергей Пенкин: «Я сказал, что никакого другого гражданства мне не надо: ни американского, ни итальянского!»

Недавно Сергей Пенкин наделал много шуму в прессе, назвав Рождественские встречи Аллы Пугачевой «балом лицемерия».Впрочем, артист также признался, что Примадонна всегда к нему тепло относилась.
Во время недавнего общения с журналистами яркий певец вновь затронул эту тему, а также рассказал, почему отказался от американского и итальянского гражданства, как относится к отмене русской культуры и как помочь детям и старикам одновременно.
«Я не могу лебезить, как это принято у нас в шоу-бизнесе»
- Сергей, в своем недавнем интервью вы рассказали, что вам предлагали итальянское и американское гражданство. Как так получилось, что сразу две страны хотели видеть вас своим резидентом?
- Я был на гастролях в Италии. Тогда как раз развалился Советский Союз, произошел переворот. И мне сказали: «Вы же понимаете, что происходит в стране» и предложили итальянское или американское гражданство.
Я сказал, что никакого другого гражданства мне не надо. Вообще, меня постоянно спрашивают, не хотел ли я жить за рубежом. Не хотел… Я люблю свою страну – Россию. Также мне любят задавать вопрос, почему я не уехал отсюда.
А зачем мне уезжать? А кем я буду за границей? И кто-то должен быть патриотом своей страны.
У меня здесь родственники, я люблю ездить на гастроли. Только жалко, что у нас зимой нет лета. Я зиму ненавижу, люблю лето.
- В своем недавнем интервью вы коснулись темы Рождественских встреч с Аллой Пугачевой. Некоторые артисты, которые участвовали в них или только мечтали участвовать, например, Лика Стар, Сергей Чумаков, Вика Цыганова, говорили, что Алла Борисовна воспрепятствовала их карьере.
Как вы относитесь к таким высказываниям? Действительно ли Примадонна ломала чужие судьбы? Может, обиженные артисты просто ищут себе оправдания?
- Это другие артисты, не я. Я за них говорить не могу. Но отвечу за себя.
Меня не приглашали участвовать в Рождественских вечерах. Да и сейчас не зовут на новогодние огоньки. Но я никогда ни перед кем не унижался, чтобы попасть куда-то, был самим собой. Я всегда говорю правду, не могу лебезить, как это принято у нас в шоу-бизнесе.
Но если вы посмотрите график моих гастролей, то любой артист может мне позавидовать. Самое главное – это отношение зрителей, а их ничем не подкупишь.
Продюсер певца Вадим Колчков: Конечно, Сергею было обидно. Ему и до сих пор обидно. Сергей – хороший артист, который дает по 70-80 концертов в год. А Алла Борисовна, кстати, поздравила его с юбилеем (10 февраля 2021 года Сергей Пенкин отметил 60-летие - прим. ред).
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Сергей Пенкин на встрече с журналистами. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
- Как вы относитесь к отмене русской культуры? Расстраивает ли вас такое явление? Не сказалось ли оно на вас?
- Я гастролирую по всей стране, которую люблю. И чувствую себя здесь комфортно. Есть артисты, которые бьют себя в грудь, доказывая свой патриотизм. Я же привык доказывать не словами, а делом.
Наверное, у многих есть такие друзья, которые говорят: «Обращайся в любое время, всегда тебе помогу». А когда что-то случится, то куда-то пропадают. Вот это слова.
А если речь идет о деле, человек не будет бросаться словами: «Я люблю тебя, ты такой настоящий, такой клевый». Он просто подтвердит свое отношение делами.
И если позвонишь этому другу в два-три часа ночи, то он не скажет: «Зачем ты мне звонишь в такое время?».
А для чего еще нужны друзья? Если телефон звонит, и я сплю, то я не отвечу. А если мне звонят и просят помощи, то я встану и поеду помогать другу. Вот в этом и заключается дружба.
Я всегда говорю на концертах, что сейчас стало модно обращаться к психологам. А какой психолог сравнится с другом? Поставили на кухне бутылку винца, поговорили, и жить стало легче. Вот это главное.
- Что для вас патриотизм?
- Все начинается со своего дома. Ты должен ценить свою страну, вкладывать в нее что-то. Это такой глубокий аспект.
Я провинциал, приехал из Пензы. Когда не стало моих родителей, я построил церковь в их честь.
Или поехал с друзьями на другое кладбище, а там не оказалось храма. И я построил вторую церковь. Или, например, помочь купить коляску человеку с ограниченными возможностями - это тоже проявление патриотизма.
- Упоминая в недавнем интервью о судьбе Андрея Губина, вы говорили, что хотели бы создать фонд, который будет помогать нуждающимся артистам…
- Помочь человеку хотя бы прожить, никто ведь не говорит о роскоши. А еще я говорил о том, что нужно объединить дом престарелых и детский дом. Сделать большой подъезд и чтобы бабушки и дедушки ходили бы к детям, своим новым внукам и общались бы с ними.
Мы должны ценить старшее поколение. Мы не вечные. Нет ничего хуже, когда человек бросает своих родителей или даже плохо говорит о них.
«Хочу сделать свой музыкальный театр»
- У вас всегда роскошные костюмы. Однажды вы признались, что на заре карьеры сами их шили. А сейчас как?
- Я даже сейчас стараюсь разрабатывать одежду, в которой хожу по улице. Я все это придумываю сам. Но мои идеи, конечно, воплощают профессионалы.
- Случалось ли вам когда-то снимать клипы в необычных условиях?
- Мы снимали клип на песню «Медиамир» в Таллине в самом начале пандемии. В середине марта, когда коронавирус только начал набирать обороты, столица Эстонии полностью опустела. И получилось так, что мы с моим продюсером Вадимом Колчковым жили в местном отеле вдвоем. Больше никого в гостинице не было.
Вадим Колчков: - И помню, зашли мы в ресторан. А там начал сильно кашлять какой-то мужчина. И я говорю Сергею: «Уходим отсюда». Ну а в московском аэропорту нас уже встретили люди в белых халатах.
- Есть ли у вас какие-то необычные задумки на ближайшее время?
- Хочу сделать свой музыкальный театр, чтобы мэрия подарила бы мне старый кинотеатр в центре города, который я отреставрирую сам. Там могли бы выступать талантливые певцы, танцоры, жонглеры, пригласить ведущего, который мог бы удивлять зрителей. Раньше была такая профессия – конферансье. Сейчас она, к сожалению, утрачена.
А то нам некуда пойти, кроме караоке. Но я ненавижу караоке.
Сергей Пенкин. Фото: личный архив
- С кем бы вы хотели спеть дуэтом?
- С Элтоном Джоном. Любой дуэт – это всегда движение вперед, обмен с человеком полезным опытом.
- Что такое для вас счастье?
- Вы знаете, я всегда в этом случае вспоминаю песню: «А мне всегда чего-то не хватает: зимою – лета, осенью – весны».
А вообще, счастье – это быть нужным, любимым, здоровым, иметь настоящих друзей, чтобы в твоей жизни не было подлых людей.
Счастье – это помогать окружающим. Когда делаешь подарки, это приятно не столько получателю, сколько тебе. Иногда видишь в соцсетях, как кто-то привозит бабушкам и дедушкам продукты, а они удивленно восклицают: Ой, это мне?!». Побольше бы таких людей, но важно, чтобы это шло от души.
Кстати, у почитателей творчества Сергея появится возможность встретиться с ним. 14 июля в Зеленом театре ВДНХ состоится концерт Сергея Пенкина. В программе прозвучат как новые композиции певца, так и хиты, проверенные временем. Кроме того, артист анонсировал выход нового альбома «Нам не избежать любви», в который войдут 13 песен.
По словам Вадима Колчкова, это самый дорогой альбом в биографии музыканта. Некоторые песни для него были написаны композиторами из Италии и Швеции, которые создавали песни для участников «Евровидения». Также в записи альбома принимали участие русские композиторы, живущие в Латвии, Эстонии, Германии. Один из этих авторов пишет песни для Филиппа Киркорова. Так что есть что послушать!