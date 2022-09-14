«Я же советской закалки»: Пенкин объяснил, почему не захотел уехать на Запад

Известный певец Сергей Пенкин в недавнем интервью Ксении Собчак ответил на вопросы о возможной смене своего гражданства. Ведущая напомнила, что в 90-х ему у него была возможность получить итальянский или американский паспорт.

Сергей ответил, что не хотел менять свою родину на другую страну, и по прошествии стольких лет абсолютно не жалеет о своем выборе. Хотя понимает, что на Западе мог бы стать миллиардером.

«Можно быть птицей в золотой клетке. Менталитет — это самое страшное. Я смотрю на тех моих друзей, которые уезжали в Америку — они даже стареют быстрее, чем в России», - сказал артист.

Собчак предположила, что работа на Западе для Пенкина равносильна предательству.

«Да. Я принципиальный человек. Я же советской закалки», - ответил артист.

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