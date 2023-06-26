Кети Топурия: «Я хочу стать мамой в третий раз»

Солистка группы «А-студио» Кети Топурия – счастливая мама двух детей. По словам певицы, ее восьмилетняя дочь Оливия хоть и неплохо поет, но пока не проявляет особого интереса к сцене. А вот двухлетний Адам уже обладает великолепным слухом.

Рассказывая о достижениях своих детей, Кети отметила, что готова родить и третьего ребенка. В этом она призналась журналистам в кулуарах премии «Мама года», обладательницей которой стала наряду с телеведущей Региной Тодоренко, певицей Ханной, телеведущей Ассоль Васильевой и другими звездными красотками.

«На планшет выделяю максимум час в день»

- Кети, идеальная мама – кто она, на ваш взгляд?

- Это та мама, которая проводит максимальное количество времени с детьми.

- Как изменило материнство вас саму?

- Я стала более домашним человеком. Балую детей, покупаю им вкусняшки, подарки, а потом сама же страдаю от этого. Но потихонечку пытаюсь бороться с этим качеством.