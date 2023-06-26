Кети Топурия: «Я хочу стать мамой в третий раз»

Кети Топурия. Фото: Global Look Press   

В разговоре с журналистами певица упомянула, что не прочь родить еще одного ребенка.

Солистка группы «А-студио» Кети Топурия – счастливая мама двух детей. По словам певицы, ее восьмилетняя дочь Оливия хоть и неплохо поет, но пока не проявляет особого интереса к сцене. А вот двухлетний Адам уже обладает великолепным слухом.

Рассказывая о достижениях своих детей, Кети отметила, что готова родить и третьего ребенка. В этом она призналась журналистам в кулуарах премии «Мама года», обладательницей которой стала наряду с телеведущей Региной Тодоренко, певицей Ханной, телеведущей Ассоль Васильевой и другими звездными красотками.   

«На планшет выделяю максимум час в день»

- Кети, идеальная мама – кто она, на ваш взгляд?

- Это та мама, которая проводит максимальное количество времени с детьми.

- Как изменило материнство вас саму?

 - Я стала более домашним человеком. Балую детей, покупаю им вкусняшки, подарки, а потом сама же страдаю от этого. Но потихонечку пытаюсь бороться с этим качеством.

Кети Топурия. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro  

- Какие правила и ограничения для детей действуют в вашей семье?   

- Ложиться не позже десяти вечера. Сладости я разрешаю. Но если они переедают, то я говорю: «Ok, если вы этого не цените, то я наложу ограничения».

Ну и конечно, на планшет выделяю максимум час в день. Гаджеты и доступ к информации – это общая проблема всех родителей.

- Какой возраст, на ваш взгляд, самый оптимальный для родов?

- Я знаю девушек, которые стали мамами в 22 года и прекрасно справлялись. Я же получила такой опыт в 29 лет. И именно это был идеальный возраст. Раньше я бы была не готова к материнству.

- А могли бы представить, что родите и в третий раз?

- Да. Я хочу стать мамой еще раз. Дай Бог получится родить третьего малыша. Врачи говорят, что желательно успеть до сорока лет. Хотя я знаю людей, которые рожали и в пятьдесят.  

«У Адама суперидеальный слух»

- Вашей дочери Оливии восемь лет. К чему она тяготеет? Кем хочет стать? 

- Оливия каждый день кем-то становится, дочь еще не определилась с выбором. То она танцует, то поет, то она математик, то химик.

- Хотели бы, чтобы дочь пошла по вашим стопам?

- Мне бы было тогда легче, потому что я хорошо разбираюсь в этой сфере и могла бы ей помочь. Посмотрим.

Хотя я бы не хотела, чтобы она также много летала, не спала ночами. На самом деле все сложно.

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Кети Топурия. Фото: Global Look Press    

- А у Оливии уже проявляются вокальные способности?

- Оливия - поющий человек, у нее есть голос. Но она, скорее, поет для распевки. Нет такого: «Как я люблю петь!», хотя в детстве у меня было также. Поэтому посмотрим…

- А как на счет Адама?

- У него суперидеальный слух. Я даже такого не ожидала.

Уже в два года Адам начал повторять разные фразы, причем он попадает во все ноты. Ребенок очень музыкальный.  

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