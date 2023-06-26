Кети Топурия: «Я хочу стать мамой в третий раз»

Солистка группы «А-студио» Кети Топурия – счастливая мама двух детей. По словам певицы, ее восьмилетняя дочь Оливия хоть и неплохо поет, но пока не проявляет особого интереса к сцене. А вот двухлетний Адам уже обладает великолепным слухом.
Рассказывая о достижениях своих детей, Кети отметила, что готова родить и третьего ребенка. В этом она призналась журналистам в кулуарах премии «Мама года», обладательницей которой стала наряду с телеведущей Региной Тодоренко, певицей Ханной, телеведущей Ассоль Васильевой и другими звездными красотками.
«На планшет выделяю максимум час в день»
- Кети, идеальная мама – кто она, на ваш взгляд?
- Это та мама, которая проводит максимальное количество времени с детьми.
- Как изменило материнство вас саму?
- Я стала более домашним человеком. Балую детей, покупаю им вкусняшки, подарки, а потом сама же страдаю от этого. Но потихонечку пытаюсь бороться с этим качеством.
Кети Топурия. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
- Какие правила и ограничения для детей действуют в вашей семье?
- Ложиться не позже десяти вечера. Сладости я разрешаю. Но если они переедают, то я говорю: «Ok, если вы этого не цените, то я наложу ограничения».
Ну и конечно, на планшет выделяю максимум час в день. Гаджеты и доступ к информации – это общая проблема всех родителей.
- Какой возраст, на ваш взгляд, самый оптимальный для родов?
- Я знаю девушек, которые стали мамами в 22 года и прекрасно справлялись. Я же получила такой опыт в 29 лет. И именно это был идеальный возраст. Раньше я бы была не готова к материнству.
- А могли бы представить, что родите и в третий раз?
- Да. Я хочу стать мамой еще раз. Дай Бог получится родить третьего малыша. Врачи говорят, что желательно успеть до сорока лет. Хотя я знаю людей, которые рожали и в пятьдесят.
«У Адама суперидеальный слух»
- Вашей дочери Оливии восемь лет. К чему она тяготеет? Кем хочет стать?
- Оливия каждый день кем-то становится, дочь еще не определилась с выбором. То она танцует, то поет, то она математик, то химик.
- Хотели бы, чтобы дочь пошла по вашим стопам?
- Мне бы было тогда легче, потому что я хорошо разбираюсь в этой сфере и могла бы ей помочь. Посмотрим.
Хотя я бы не хотела, чтобы она также много летала, не спала ночами. На самом деле все сложно.
Подпишитесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»!
Кети Топурия. Фото: Global Look Press
- А у Оливии уже проявляются вокальные способности?
- Оливия - поющий человек, у нее есть голос. Но она, скорее, поет для распевки. Нет такого: «Как я люблю петь!», хотя в детстве у меня было также. Поэтому посмотрим…
- А как на счет Адама?
- У него суперидеальный слух. Я даже такого не ожидала.
Уже в два года Адам начал повторять разные фразы, причем он попадает во все ноты. Ребенок очень музыкальный.