Кети Топурия в кроп-топе и остромодных джинсах козырнула идеальной фигурой после родов: ноги «бесконечные», талия осиная

На этот раз Кети решила появится на мероприятии журнала MODA topical премии «Мама Года 2023». Она щегольнула на публике не в вечернем платье, а в остромодных джинсах прямого кроя и черном кроп-топе. Певица подчеркнула свои точеные формы. Остроносые туфли дополнили лаконичный аутфит современной мамы.

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