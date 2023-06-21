Кети Топурия в кроп-топе и остромодных джинсах козырнула идеальной фигурой после родов: ноги «бесконечные», талия осиная

Кети Топурия уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых известных исполнительниц. Певица славится своим чувством стиля. Она зачастую предстает в ярких образах. Несмотря на то что артистка растит двоих детей и спустя последних родов прошло всего два года, звезда смогла быстро вернуться в форму и теперь снова облачается в смелые наряды.
На этот раз Кети решила появится на мероприятии журнала MODA topical премии «Мама Года 2023». Она щегольнула на публике не в вечернем платье, а в остромодных джинсах прямого кроя и черном кроп-топе. Певица подчеркнула свои точеные формы. Остроносые туфли дополнили лаконичный аутфит современной мамы.
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Кети Топурия и Оксана Федорова. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Многие восхитились тем, как выглядит Топурия. Она не только получила награду, но и рассказала про своих детей. Артистка призналась, что восьмилетняя дочка Оливия еще не определилась с тем, кем хочет стать. А вот ее сын Адам уже проявил свой талант.
«Кем только она не хочет быть: и химиком, и математиком. Каждый день разные желания. А вот младший сын музыкальный. Он прямо в ноты уже попадает», — похвасталась звезда.
Кети Топурия. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro