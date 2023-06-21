Кети Топурия в кроп-топе и остромодных джинсах козырнула идеальной фигурой после родов: ноги «бесконечные», талия осиная

Кети Топурия. Фото: соцсети звезды

Солистка группы «А’Студио» на мероприятии журнала MODA topical, премии «Мама Года 2023», восхитила публику своим внешним видом.

Кети Топурия уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых известных исполнительниц. Певица славится своим чувством стиля. Она зачастую предстает в ярких образах. Несмотря на то что артистка растит двоих детей и спустя последних родов прошло всего два года, звезда смогла быстро вернуться в форму и теперь снова облачается в смелые наряды. 

На этот раз Кети решила появится на мероприятии журнала MODA topical премии «Мама Года 2023». Она щегольнула на публике не в вечернем платье, а в остромодных джинсах прямого кроя и черном кроп-топе. Певица подчеркнула свои точеные формы. Остроносые туфли дополнили лаконичный аутфит современной мамы. 

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Кети Топурия и Оксана Федорова. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

Многие восхитились тем, как выглядит Топурия. Она не только получила награду, но и рассказала про своих детей. Артистка призналась, что восьмилетняя дочка Оливия еще не определилась с тем, кем хочет стать. А вот ее сын Адам уже проявил свой талант.

«Кем только она не хочет быть: и химиком, и математиком. Каждый день разные желания. А вот младший сын музыкальный. Он прямо в ноты уже попадает», — похвасталась звезда.

Кети Топурия. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

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