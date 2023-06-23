Мария Погребняк: «У нас в семье действуют штрафы: не убрал игрушки – сто рублей, не заправил кровать – пятьдесят рублей»

В последнее время модель и блогер Мария Погребняк постоянно оказывается в центре общественного внимания. Так, она вошла в тройку победителей шоу «Новые звезды в Африке», на фоне слухов о разводе с мужем – футболистом Павлом Погребняком - появилась на дне рождения подруги с ярким незнакомцем, а недавно стала одной из лауреаток премии «Мама года».

Мария, воспитывающая трех сыновей, достойна носить это звание как никто другой. Известная блондинка рассказала журналистам, что не хочет быть строгим родителем, которого боятся, а старается быть другом для своих детей. Ведь благодаря доверию в семье можно избежать многих ситуаций, связанных с подростковыми кризисами. А там, где есть доверие, найдется место и дружбе.

Мария признается, что практически выросла со своими сыновьями. Когда старший ребенок Артем появился на свет, ей только исполнилось 19 лет.

Теперь же 16-летний сын – ее главная поддержка и опора. Артем помогает маме в бизнесе, подсказывает (Три года назад Мария открыла Тик-Ток хаус), чем дышит молодежь.

В беседе с журналистами Мария рассказала о своих принципах воспитания детей, системе семейных штрафов и об идеальном избраннике.

«Мужчина должен быть с чувством юмора»

- Мария, кто для вас идеальная мама?

- Это та мама, которая может совмещать семейные ценности, не забывая о себе, и при этом она занимается саморазвитием.

- А что нужно, чтобы построить с детьми теплые дружеские отношения?

- Договариваться с ними, рассказывать о себе и своей жизни, вместе проводить время, что-то печь, готовить.

С детства Артем был со мной и тоже меня во всем поддерживал. Если ты сразу не коммуницируешь с ребенком, то потом очень тяжело завоевать его доверие, выстроить крепкую дружескую связь.

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