Мария Погребняк: «У нас в семье действуют штрафы: не убрал игрушки – сто рублей, не заправил кровать – пятьдесят рублей»

В последнее время модель и блогер Мария Погребняк постоянно оказывается в центре общественного внимания. Так, она вошла в тройку победителей шоу «Новые звезды в Африке», на фоне слухов о разводе с мужем – футболистом Павлом Погребняком - появилась на дне рождения подруги с ярким незнакомцем, а недавно стала одной из лауреаток премии «Мама года».
Мария, воспитывающая трех сыновей, достойна носить это звание как никто другой. Известная блондинка рассказала журналистам, что не хочет быть строгим родителем, которого боятся, а старается быть другом для своих детей. Ведь благодаря доверию в семье можно избежать многих ситуаций, связанных с подростковыми кризисами. А там, где есть доверие, найдется место и дружбе.
Мария признается, что практически выросла со своими сыновьями. Когда старший ребенок Артем появился на свет, ей только исполнилось 19 лет.
Теперь же 16-летний сын – ее главная поддержка и опора. Артем помогает маме в бизнесе, подсказывает (Три года назад Мария открыла Тик-Ток хаус), чем дышит молодежь.
В беседе с журналистами Мария рассказала о своих принципах воспитания детей, системе семейных штрафов и об идеальном избраннике.
«Мужчина должен быть с чувством юмора»
- Мария, кто для вас идеальная мама?
- Это та мама, которая может совмещать семейные ценности, не забывая о себе, и при этом она занимается саморазвитием.
- А что нужно, чтобы построить с детьми теплые дружеские отношения?
- Договариваться с ними, рассказывать о себе и своей жизни, вместе проводить время, что-то печь, готовить.
С детства Артем был со мной и тоже меня во всем поддерживал. Если ты сразу не коммуницируешь с ребенком, то потом очень тяжело завоевать его доверие, выстроить крепкую дружескую связь.
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Мария Погребняк на вручении премии «Мама года». Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
- Как вы любите проводить время с детьми?
- В основном мы с ребятами ходим на квесты (они меня на них подсадили), в кино, любим кататься на роликах, проводить время на свежем воздухе, летом - ездить к дедушке на дачу жарить шашлыки и собирать малину, ежевику.
Ну и, конечно, не забываем про футбол. Иногда я с детьми тоже гоняю мяч.
Правда, не обходится без травм. Я вся в ссадинах, в синяках, иногда мне и в лоб попадает. А еще я освоила игру головой, у меня это неплохо получается.
- Как вам удается сохранять такую хорошую фигуру?
- У меня исключительно трехразовое питание – завтрак, обед, ужин без перекусов и спорт, которым я занимаюсь практически каждый день. Сейчас лето, тренировки проходят на свежем воздухе. Также я люблю кататься на роликах и часто езжу в Лужники.
- Недавно СМИ писали, как вы появились с таинственным мужчиной на дне рождения подруги...
- Но в прессе все и написано. Не буду давать комментарий на эту тему.
- А каким вообще должен быть идеальный мужчина?
- Заботливый, внимательный, любящий, благородный, умный и с хорошим чувством юмора. Юмор – это для меня очень важно.
«Я на детях зарабатываю!»
- Вернемся к детской теме. У вас бывали разногласия с сыновьями?
- Бывали, но при этом я всегда старалась до них достучаться. И у меня получалось.
- А по какому поводу?
- В основном это касалось того, что они разбрасывают игрушки. И конечно, телефоны. Несколько раз мы предупреждали детей, что им разрешено играть на них два часа в день. Они не послушались, стали обманывать, и папа забрал у мальчиков гаджеты на три года.
- Такой большой срок…
- Да мы просто забыли, куда спрятали планшет. И нашли его только спустя три года. Он был в одном из чемоданов.
- Значит, вы строгая мама…
- Я справедливая. Но если ребенок не понимает с первого раза, тогда нужно подключать какие-то меры.
Мария Погребняк. Фото: соцсети
- А какие?
- У меня все просто – штраф. Не убрал игрушки – сто рублей, носки – пятьдесят рублей, не заправил кровать, не убрал посуду – столько же. На детях зарабатываю!
- А где ваши сыновья вообще берут эти деньги?
- Им дарят денежные подарки за учебу. И за оценки мы их также поощряем. Они копят и если хотят накопить на определенную игрушку или на что-то другое, что можно потратить, то нужно соблюдать домашние правила. В первую очередь это порядок. И конечно, выполнение домашних заданий.
- А с оценками также? Получил пятерку – сто рублей…
- Нет, поощрения начинаются, когда они сдают ОГЭ (Основной государственный экзамен). Сыновья же учатся по британской программе. У них награждение проходит два раза в год – зимой и летом.
- Артем уже определился, куда хочет поступать?
- Первоначально он хотел продолжить обучение в Британии. Но сейчас задумывается о том, чтобы поступить в какой-то из наших университетов.
- На кого?
- На инженера, на факультет, связанный с современным продвижением компьютерных игр.
- Как планируете провести лето?
- Летом дети поедут отдыхать в Турцию, а я, скорее всего, в Италию, и конечно, же отправимся к дедушке на дачу в Подмосковье. Мы ездим туда каждый год.
- К дедушке поедете с...
- С родителями и детьми.