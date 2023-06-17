Мария Погребняк впервые рассказала, почему рассталась с мужем — такого никто не ожидал

Слухи о том, что Мария разводится со своим супругом Павлом, появились еще в начале этого года. Однако до недавнего времени она это отрицала.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Но все тайное рано или поздно становится явным. Не так давно светскую львицу увидели в компании другого мужчины. Это произошло на дне рождения ее подруги. Девушка весь вечер обнималась с неизвестным молодым человеком. А под конец торжества пара ушла, держась за руки.

Видео с праздника быстро попало в Сеть. Поэтому Погребняк решила прокомментировать ситуацию. В своем недавнем интервью она рассказала о том, что считает себя свободным человеком. Так как разошлась с супругом. Но причина расставания вовсе не изменах мужа, как думают многие поклонники пары. А в том, что прошла любовь.

«Я бы не хотела поднимать эту тему лишний раз, чтобы не травмировать детей. Скажу только... Мы разошлись не из-за измен Павла. Между нами пропало чувство любви, и мы поняли, что нужно расходиться», — призналась Мария.

Источник: ural.kp.ru