Михаил Шуфутинский: «Я упал и немножко повредил позвоночник!»

Михаил Шуфутинский. Фото: Global Look Press 

Известный певец дал интервью Teleprogramma.pro и рассказал о здоровье, внуке и планах на лето.

Певец, заслуженный артист России Михаил Шуфутинский называет себя ленивым человеком. Но при этом в летнем гастрольном графике артиста практически нет свободного места. Он дает концерты в разных городах России и опасается сглазить свою востребованность.

В интервью Teleprogramma.pro Михаил Шуфутинский рассказал об отношении к мемуарам, успехах внука и о своем здоровье.  

«Я преодолеваю свою лень!»

- В интервью к вашему 65-летию один журналист предложил вам охарактеризовать себя только одним словом. И вы сказали, что ленивый по натуре. Изменился ли ваш ответ за 10 лет?  

- Я еще более ленивый стал.

- Но тем не менее даете концерты, участвуете в разных проектах…

- Я преодолеваю свою лень!    

- Вы надели футболку с изображением Джоконды. В связи с этим возник вопрос: посещаете ли вы художественные выставки, ходите ли на спектакли? Можно ли, например, вас увидеть среди зрителей московских театров?

- Кому повезет – тот может меня там увидеть. Мне самому не всегда везет.

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- Но, может, у вас есть любимые спектакли? 

- На самом деле я очень много видел за свои годы сознательной жизни, поэтому выделять что-то очень сложно. Но вот как-то мы были на одной музыкальной постановке «Шоу пошло не так» в Московском дворце молодежи и много смеялись.

В свое время я уделял театральным премьерам немало внимания, но сейчас сильно занят, очень востребован. Как говорится, тьфу-тьфу-тьфу, постучать по деревяшке.

Недавно вот Аркаша Укупник, мой дружок, звал меня на свой мюзикл в театре Оперетты, и к сожалению, я даже не успел туда пойти, потому что у меня в это время был концерт. Но я, конечно, извинился, что не смог присутствовать. 

Михаил Шуфутинский с женой Светланой. Фото: Global Look Press  

- Вы всегда очень стильно одеты. Сами придумываете идеи для своих образов или, может, жена помогает?

- Помогает, конечно. А как иначе?

- Уже есть концертные планы на лето?

- Моя жизнь – это бесконечный концертный план, поэтому если говорить про предыдущий месяц, то мы выступили в Светлогорске, Новороссийске, Воронеже, было несколько выступлений в Москве.

Потом поедем в Реутов, в Сочи, в Самару. То есть практически все лето расписано.

- А планируете ли отдохнуть где-то? В России или, может быть, за рубежом?

- Отдыхать – это тоже часть расписания. И в России, и за границей, в теплых краях. Я люблю поехать туда, где теплое море, океан, солнышко и песок.

Но отдыхать долго не хватает времени, потому что Родина-мать зовет, надо возвращаться. Здесь мой народ, я должен быть здесь и петь здесь.

«Скоро восстановлюсь и встану в свою постоянную позицию»

- Вернемся к вашему 75-летнему юбилею, который прошел 13 апреля. Обычно в юбилейные даты каналы снимают фильмы о жизни артистов – не только документальные, но и художественные. Если бы кто-то сказал, что хочет снять о вас картину, согласились бы?

- Зависит от того, кто бы предложил. А потом я бы почитал сценарий, подумал бы, насколько это важно, постарался бы узнать, сколько это у меня займет времени и энергии. И тогда, может быть, решился бы,  наконец, ответить отрицательно. Это была шутка, смейтесь!  

- А написать мемуары желание не возникает?

- Нет. Тем более 25 лет назад уже выходила книга «И вот стою я у черты». А сейчас не хочу этим заниматься. Для этого нужно все забросить, а после того, как все будет готово, нужно все корректировать, вырезать, волноваться о том, чтобы никого не обидеть, ни о ком не забыть сказать.

Михаил Шуфутинский. Фото: Global Look Press   

- Ваш внук Ной занимается музыкой, рэпом. Нравится ли вам его творчество? Может, какую-то песню могли бы выделить особенно?   

- Ной между прочим окончил философский факультет. Мне нравится, например, его песня «Диаспора». Он такой интернациональный человек. А вообще, мне импонирует все, что он делает. Ной серьезный мальчик, взрослый.

- Как сейчас ваше здоровье?

- Здоровье ничего. Просто недавно у меня было падение. Я играл в хоккей, поскользнулся, упал, немножко повредил позвоночник, из-за чего хуже бегаю и не танцую. Но скоро восстановлюсь и встану в свою постоянную позицию. 

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