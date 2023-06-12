Михаил Шуфутинский: «Я упал и немножко повредил позвоночник!»

Певец, заслуженный артист России Михаил Шуфутинский называет себя ленивым человеком. Но при этом в летнем гастрольном графике артиста практически нет свободного места. Он дает концерты в разных городах России и опасается сглазить свою востребованность.

В интервью Teleprogramma.pro Михаил Шуфутинский рассказал об отношении к мемуарам, успехах внука и о своем здоровье.

«Я преодолеваю свою лень!»

- В интервью к вашему 65-летию один журналист предложил вам охарактеризовать себя только одним словом. И вы сказали, что ленивый по натуре. Изменился ли ваш ответ за 10 лет?

- Я еще более ленивый стал.

- Но тем не менее даете концерты, участвуете в разных проектах…

- Я преодолеваю свою лень!

- Вы надели футболку с изображением Джоконды. В связи с этим возник вопрос: посещаете ли вы художественные выставки, ходите ли на спектакли? Можно ли, например, вас увидеть среди зрителей московских театров?

- Кому повезет – тот может меня там увидеть. Мне самому не всегда везет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»!

- Но, может, у вас есть любимые спектакли?

- На самом деле я очень много видел за свои годы сознательной жизни, поэтому выделять что-то очень сложно. Но вот как-то мы были на одной музыкальной постановке «Шоу пошло не так» в Московском дворце молодежи и много смеялись.

В свое время я уделял театральным премьерам немало внимания, но сейчас сильно занят, очень востребован. Как говорится, тьфу-тьфу-тьфу, постучать по деревяшке.

Недавно вот Аркаша Укупник, мой дружок, звал меня на свой мюзикл в театре Оперетты, и к сожалению, я даже не успел туда пойти, потому что у меня в это время был концерт. Но я, конечно, извинился, что не смог присутствовать.