Михаил Шуфутинский: «Я упал и немножко повредил позвоночник!»

Певец, заслуженный артист России Михаил Шуфутинский называет себя ленивым человеком. Но при этом в летнем гастрольном графике артиста практически нет свободного места. Он дает концерты в разных городах России и опасается сглазить свою востребованность.
В интервью Teleprogramma.pro Михаил Шуфутинский рассказал об отношении к мемуарам, успехах внука и о своем здоровье.
«Я преодолеваю свою лень!»
- В интервью к вашему 65-летию один журналист предложил вам охарактеризовать себя только одним словом. И вы сказали, что ленивый по натуре. Изменился ли ваш ответ за 10 лет?
- Я еще более ленивый стал.
- Но тем не менее даете концерты, участвуете в разных проектах…
- Я преодолеваю свою лень!
- Вы надели футболку с изображением Джоконды. В связи с этим возник вопрос: посещаете ли вы художественные выставки, ходите ли на спектакли? Можно ли, например, вас увидеть среди зрителей московских театров?
- Кому повезет – тот может меня там увидеть. Мне самому не всегда везет.
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- Но, может, у вас есть любимые спектакли?
- На самом деле я очень много видел за свои годы сознательной жизни, поэтому выделять что-то очень сложно. Но вот как-то мы были на одной музыкальной постановке «Шоу пошло не так» в Московском дворце молодежи и много смеялись.
В свое время я уделял театральным премьерам немало внимания, но сейчас сильно занят, очень востребован. Как говорится, тьфу-тьфу-тьфу, постучать по деревяшке.
Недавно вот Аркаша Укупник, мой дружок, звал меня на свой мюзикл в театре Оперетты, и к сожалению, я даже не успел туда пойти, потому что у меня в это время был концерт. Но я, конечно, извинился, что не смог присутствовать.
Михаил Шуфутинский с женой Светланой. Фото: Global Look Press
- Вы всегда очень стильно одеты. Сами придумываете идеи для своих образов или, может, жена помогает?
- Помогает, конечно. А как иначе?
- Уже есть концертные планы на лето?
- Моя жизнь – это бесконечный концертный план, поэтому если говорить про предыдущий месяц, то мы выступили в Светлогорске, Новороссийске, Воронеже, было несколько выступлений в Москве.
Потом поедем в Реутов, в Сочи, в Самару. То есть практически все лето расписано.
- А планируете ли отдохнуть где-то? В России или, может быть, за рубежом?
- Отдыхать – это тоже часть расписания. И в России, и за границей, в теплых краях. Я люблю поехать туда, где теплое море, океан, солнышко и песок.
Но отдыхать долго не хватает времени, потому что Родина-мать зовет, надо возвращаться. Здесь мой народ, я должен быть здесь и петь здесь.
«Скоро восстановлюсь и встану в свою постоянную позицию»
- Вернемся к вашему 75-летнему юбилею, который прошел 13 апреля. Обычно в юбилейные даты каналы снимают фильмы о жизни артистов – не только документальные, но и художественные. Если бы кто-то сказал, что хочет снять о вас картину, согласились бы?
- Зависит от того, кто бы предложил. А потом я бы почитал сценарий, подумал бы, насколько это важно, постарался бы узнать, сколько это у меня займет времени и энергии. И тогда, может быть, решился бы, наконец, ответить отрицательно. Это была шутка, смейтесь!
- А написать мемуары желание не возникает?
- Нет. Тем более 25 лет назад уже выходила книга «И вот стою я у черты». А сейчас не хочу этим заниматься. Для этого нужно все забросить, а после того, как все будет готово, нужно все корректировать, вырезать, волноваться о том, чтобы никого не обидеть, ни о ком не забыть сказать.
Михаил Шуфутинский. Фото: Global Look Press
- Ваш внук Ной занимается музыкой, рэпом. Нравится ли вам его творчество? Может, какую-то песню могли бы выделить особенно?
- Ной между прочим окончил философский факультет. Мне нравится, например, его песня «Диаспора». Он такой интернациональный человек. А вообще, мне импонирует все, что он делает. Ной серьезный мальчик, взрослый.
- Как сейчас ваше здоровье?
- Здоровье ничего. Просто недавно у меня было падение. Я играл в хоккей, поскользнулся, упал, немножко повредил позвоночник, из-за чего хуже бегаю и не танцую. Но скоро восстановлюсь и встану в свою постоянную позицию.