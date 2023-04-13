«Говорит по-русски»: Шуфутинский оценил творчество и вокал певца SHAMAN

Передаем эстафету молодым: Михаил Шуфутинский в своем юбилейном интервью (артисту исполнилось 75 лет) оценил вокал и творчество 31-летнего певца SHAMAN.
«Я слышу в его языке хорошую русскую речь. Он правильно говорит по-русски. У него прекрасные голосовые данные. Он прекрасно поет, - цитирует Шуфутинского ТАСС. - Этот человек, мне кажется, искренне, откровенно и правильно все делает, потому что он живет в музыке».
«Мне кажется, что он парень такой серьезный. В том смысле, что он серьезно относится к тому, что из его рук выходит, из его головы, то, что он производит».
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Именитый шансонье, в целом, довольно высоко оценил нынешний уровень российского шоу-бизнеса. Он также порадовался тому, что «старики», вроде него, все еще нужны молодежи. Новое поколение слушает старые хиты и возвращается к тому, что когда-то сделали ветераны эстрады.