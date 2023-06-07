Ирина Алферова — об Александре Абдулове, своем муже Сергее Мартынове и отношении к современной культуре

Знаменитая актриса Ирина Алферова стала гостьей X Международного Забайкальского кинофестиваля.
Глядя на нее, остается только восхищаться красотой, силой духа и энергией этой женщины. На своем творческом вечере актриса рассказывала о перипетиях собственной жизни практически два часа, прерываясь лишь на то, чтобы показать фрагменты из фильмов со своим участием.
Впрочем, о себе артистка говорить не любит, ее слова восхищения адресованы тем великим людям, которые ее окружали. И прежде всего речь идет о бывшем супруге Ирины Алферовой — Александре Абдулове. В этом году ему исполнилось бы 70 лет.
Во время общения с журналистами Ирина вспомнила Александра Абдулова, поделилась секретами крепости нынешнего брака и рассказала об отношении к современному театру и эстраде.
«Абдулов наступает мне на ногу со словами: «Уйди, моя любовь в шестом классе»
— Ирина Ивановна, в чем был феномен Александра Абдулова?
— Он действительно держал весь зал. Это интересное актерское качество. Александр много играл, потом его один актер попросил: «Я так хочу сыграть эту роль». Красивый, хорошо поющий мальчик сыграл вместо Абдулова.
И знаете, в чем была разница? Даже когда у Абдулова не было сцены, он все равно давал свою энергию. И ты этим заражаешься! Больше я таких актеров не видела. Только Абдулов обладал подобным качеством.
И когда я на это смотрела, то, конечно, захотела играть в «Ленкоме», где играл Саша. Однажды Юрий, ассистент Марка Захарова, сказал мне: «Как раз завтра он смотрит молодых актрис». У нас увольняется одна артистка, и в спектакль «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» нужен человек.
Захаров посмотрел меня и сказал: «Вы нам подходите. А сейчас пойдите в репетиционный зал». Марк Анатольевич долго не называл, кого я должна сыграть, а потом сказал: «У нас все роли сложные. В первом акте все чилийцы — хорошие, добрые женщины, а во втором – все в кабаре». Сами понимаете, падшие женщины.
В общем, я отрепетировала несложную партию. На другой день я вышла к зрителям. Но дело в том, что в тот период я никогда не была на профессиональной сцене. Там все по-другому. Я вышла на подмостки, а потом повернулась и упала, дальше случился большой провал. И я ничего не помню.
Только слышу, играет музыка, и все с песнями-танцами прошли на авансцену, поглядывают на меня. А я только трясусь и не могу встать.
Мысленно понимаю, что уже уволена, и тут меня осеняет мысль, что в кабаре можно быть и на коленях. Тогда я проползаю определенное расстояние, до сих пор не могу встать. Потом уползаю за кулисы. Стоит Захаров, и тут меня какая-то смелость обуяла, я подошла к нему, а он сказал: «Ну вы отважная актриса. В кабаре — на коленках. И пластика у вас хорошая. Давайте мы это все с балетмейстером закрепим».
А второй спектакль с участием Саши «В списках не значился», которым я восхищалась, тоже был потрясающим, он получил все возможные призы, а Саша Абдулов — госпремию. Это спектакль о советском солдате в Брестской крепости, который не сдавался три месяца, жил уже среди руин. А потом он оглох и ослеп.
И все фашисты, которые стреляли в этого парня, встали и отдали ему честь. А когда его спрашивали об имени, он отвечал: «Я русский солдат!» — и падал на крест.
Саша играл потрясающе. Весь зал буквально рыдал. Однажды я стою за кулисами, смотрю этот спектакль, вдруг ко мне подбегают костюмеры и говорят: «Худенькая, фигурка, платье не подойдет».
В это же самое время они снимают с меня мое платье и одевают какой-то ситцевый сарафанчик с фонариками. Я спрашиваю, мол, а в чем дело? Оказывается, опять актриса не пришла и нужно было кого-то экстренно ввести на роль.
И меня буквально выталкивают на сцену со словами: «Выйди к Абдулову». Я только успеваю спросить, о чем сцена, как они говорят: «О любви» и набрасывают на меня шарфик.
Я встаю к зрителю спиной и думаю, что сейчас Абдулов подскажет мне хоть что-то. Вижу Александра, приближаюсь к нему, пытаюсь обнять. И вдруг партнер мне что-то говорит, а я не слышу, я в зажиме.
А он наступает мне на ногу со словами: «Уйди, моя любовь в шестом классе». Я понимаю, что в шестом классе так не обнимаются, отхожу, смотрю на Александра с мольбой, а он кайфует, начинает играть за себя и за меня.
И между нами происходит следующий диалог.
«Ну что, Валя, любовь моя в шестом классе?» — спрашивает Александр. Я говорю: «Да».
«Мне ты, конечно, мерещишься», — продолжает он.
«Да, я мерещусь», — соглашаюсь я.
— Ты занимаешься балетом?
— Да, занимаюсь.
— Как я рад тебя видеть. А ты?
— Я тоже!
В общем, он мне подает текст, а я ему отвечаю. А потом резко произносит: «Все, я тебя не вижу, ты, наверное, ушла, ушла». Потом я все-таки вжилась в роль Вари, которая померещилась герою в Брестской крепости.
Ирина Алферова на творческом вечере в Чите. Фото: предоставлено пресс-службой X Международного Забайкальского кинофестиваля
— Вы ведь и вместе снялись в последнем фильме Александра Абдулова «Капкан»…
— Да, правда, Саше тогда было не до картины. Ему говорили: «Скорей, скорей, скорей», там Захаров ждет, в театре выпускали новый спектакль. Александр Абдулов, конечно, театральный актер. Сашу нужно было видеть в театре.
А вообще, он хотел снимать свое кино, но не успел. Захаров вообще не мог без него, потому что на каждую сцену Саша давал сто предложений. И ему все подчинялись. Абдулов все переделывал, перестраивал, предлагал интересные варианты.
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— Но вы сейчас счастливы в браке с другим человеком – актером Сергеем Мартыновым… Получается, нашли свое женское счастье?
— Был такой актер Сергей Мартынов, в которого были влюблены буквально все. Но кто такой Ален Делон? Говорят, что не может быть такого, что человек может все. Но это не случай Сергея.
Он может собрать компьютер, сделать красивый столик. Еще давно мы вместе пробовались в одной киноработе. Мы приехали с Абдуловым, а пробовались с Мартыновым.
И Сергея утвердили, а меня — нет. Так вот, когда мы уже стали встречаться, Сережа даже помнил слова, которые я говорила в тот день.
Тогда режиссер сказал: «Мы не утверждаем Алферову, какая-то она не женщина, а как ребенок. А мне-то нужна женщина». И Сережа ответил: «Ну и хорошо, что Ирина не такая. Она чудо!» В общем, режиссер утвердил не меня, а «женщину».
Но потом я у него играла в картине «Семь стихий». И режиссер припомнил детали этой истории: «Я запомнил, что Мартынов сказал, что вы чудо. Я хочу, чтобы вы у меня сыграли».
Сережа необыкновенный, настоящий, на него можно положиться и доверять полностью. И тут не может быть никаких вариантов.
— Возвращаясь к предыдущей теме, следите ли вы за тем, что в последнее время происходит в театре «Ленком»?
— Нет, не слежу.
— А вообще, вам интересна современная театральная жизнь? Например, как вы относитесь к Константину Богомолову?
— Никак. Пусть живет. Никого не хочу критиковать. У него есть своя позиция. Кому нравится его творчество, пусть ходят на спектакли. В искусстве должна быть определенная свобода. Но сейчас ее все меньше.
«Сейчас на эстраду прорываются совсем не гении»
— А могли бы выделить кого-то из молодежи не только среди актеров, но и среди певцов, например… Есть ли у нас хорошие вокалисты?
— Наверное, они есть. Я могу только одно сказать: я люблю западную музыку, потому что она разнообразнее и лучше, мелодичнее. Муж тоже очень любит музыку. Он чрезвычайно музыкален, играет на всех инструментах. Даже слышит, когда кто-то в оркестре берет неверную ноту и в этот момент прямо сразу сжимается.
Но скажу вот еще что. Я не любила некоторых наших советских исполнителей, пока однажды не попала к ним на концерт. Вспоминаю, например, выступление Валерия Леонтьева. А мне особо и не было до него дела — ну поет и поет. Но когда Валерий запел, я прямо вскочила со своего места. Как он взял эти ноты!
Я не знаю, что Валера сделал с залом. Но тогда я поняла, что человека вообще нельзя судить, пока ты не побывал на его сольном концерте. Вот тогда ты имеешь на это право. Даже когда слушаешь классическую музыку дома, эффект не тот. А вот в концертном зале — другое дело.
У Александра Серова тоже остался голос. И я удивляюсь, почему с таким голосиной с ним не поработали еще больше. У него в голосе что-то необыкновенное. Видите, как нас много!
Но не можем мы помочь гению. К сожалению, сейчас на эстраду прорываются совсем не гении.
— Вы упомянули, что любите западную музыку. А кого именно из иностранных певцов?
— Стинга люблю, старых исполнителей, Ива Монтана, например. Эдит Пиаф часто слушаю, но больше всего люблю Фрэнка Синатру. Что может быть лучше? Когда видишь видео с его участием, понимаешь, почему женщины сходили с ума.
Ирина Алферова на творческом вечере в Чите. Фото: предоставлено пресс-службой X Международного Забайкальского кинофестиваля
— В вас столько энергии… Вы на сцене говорили, не уставая больше двух часов…
— Вообще, люблю полежать. (Смеется.)
— А муж по дому помогает вам?
— Нет, я все делаю сама, встаю рано. Муж не должен заниматься домашними хлопотами. Он и так много работает.
И вообще, мужчина должен быть мужчиной и ощущать свою роль. А то женщины навешивают все на бедных мужей, а потом требуют, чтобы они были мужчинами. Делиться нельзя!
Если я чувствую себя усталой, то он все делает. Когда я устала и сломала на спектакле ногу, на чеховской «Чайке», Сережа возил меня в больницу, носил меня, делал все необходимое. Ты должен все вынести. Человек это видит и подхватывает.
— Есть такое мнение, что второй половинке вообще нельзя показывать свою слабость. Всегда нужно хотя бы казаться сильным человеком. Нельзя доверять лишнего…
— Надо доверять. А зачем тогда жить вместе? В одной из картин, 34 года назад Сережа играет психиатра. Сергей Мартынов и был, и остается в отношениях со мной психиатром.
У меня руки тряслись, а он меня собирал, все прощал…Мы столько лет уже смотрим друг на друга и наглядеться не можем.