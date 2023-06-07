Ирина Алферова — об Александре Абдулове, своем муже Сергее Мартынове и отношении к современной культуре

Знаменитая актриса Ирина Алферова стала гостьей X Международного Забайкальского кинофестиваля.

Глядя на нее, остается только восхищаться красотой, силой духа и энергией этой женщины. На своем творческом вечере актриса рассказывала о перипетиях собственной жизни практически два часа, прерываясь лишь на то, чтобы показать фрагменты из фильмов со своим участием.

Впрочем, о себе артистка говорить не любит, ее слова восхищения адресованы тем великим людям, которые ее окружали. И прежде всего речь идет о бывшем супруге Ирины Алферовой — Александре Абдулове. В этом году ему исполнилось бы 70 лет.

Во время общения с журналистами Ирина вспомнила Александра Абдулова, поделилась секретами крепости нынешнего брака и рассказала об отношении к современному театру и эстраде.

«Абдулов наступает мне на ногу со словами: «Уйди, моя любовь в шестом классе»

— Ирина Ивановна, в чем был феномен Александра Абдулова?

— Он действительно держал весь зал. Это интересное актерское качество. Александр много играл, потом его один актер попросил: «Я так хочу сыграть эту роль». Красивый, хорошо поющий мальчик сыграл вместо Абдулова.

И знаете, в чем была разница? Даже когда у Абдулова не было сцены, он все равно давал свою энергию. И ты этим заражаешься! Больше я таких актеров не видела. Только Абдулов обладал подобным качеством.

И когда я на это смотрела, то, конечно, захотела играть в «Ленкоме», где играл Саша. Однажды Юрий, ассистент Марка Захарова, сказал мне: «Как раз завтра он смотрит молодых актрис». У нас увольняется одна артистка, и в спектакль «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» нужен человек.

Захаров посмотрел меня и сказал: «Вы нам подходите. А сейчас пойдите в репетиционный зал». Марк Анатольевич долго не называл, кого я должна сыграть, а потом сказал: «У нас все роли сложные. В первом акте все чилийцы — хорошие, добрые женщины, а во втором – все в кабаре». Сами понимаете, падшие женщины.

В общем, я отрепетировала несложную партию. На другой день я вышла к зрителям. Но дело в том, что в тот период я никогда не была на профессиональной сцене. Там все по-другому. Я вышла на подмостки, а потом повернулась и упала, дальше случился большой провал. И я ничего не помню.

Только слышу, играет музыка, и все с песнями-танцами прошли на авансцену, поглядывают на меня. А я только трясусь и не могу встать.

Мысленно понимаю, что уже уволена, и тут меня осеняет мысль, что в кабаре можно быть и на коленях. Тогда я проползаю определенное расстояние, до сих пор не могу встать. Потом уползаю за кулисы. Стоит Захаров, и тут меня какая-то смелость обуяла, я подошла к нему, а он сказал: «Ну вы отважная актриса. В кабаре — на коленках. И пластика у вас хорошая. Давайте мы это все с балетмейстером закрепим».

А второй спектакль с участием Саши «В списках не значился», которым я восхищалась, тоже был потрясающим, он получил все возможные призы, а Саша Абдулов — госпремию. Это спектакль о советском солдате в Брестской крепости, который не сдавался три месяца, жил уже среди руин. А потом он оглох и ослеп.

И все фашисты, которые стреляли в этого парня, встали и отдали ему честь. А когда его спрашивали об имени, он отвечал: «Я русский солдат!» — и падал на крест.

Саша играл потрясающе. Весь зал буквально рыдал. Однажды я стою за кулисами, смотрю этот спектакль, вдруг ко мне подбегают костюмеры и говорят: «Худенькая, фигурка, платье не подойдет».

В это же самое время они снимают с меня мое платье и одевают какой-то ситцевый сарафанчик с фонариками. Я спрашиваю, мол, а в чем дело? Оказывается, опять актриса не пришла и нужно было кого-то экстренно ввести на роль.

И меня буквально выталкивают на сцену со словами: «Выйди к Абдулову». Я только успеваю спросить, о чем сцена, как они говорят: «О любви» и набрасывают на меня шарфик.

Я встаю к зрителю спиной и думаю, что сейчас Абдулов подскажет мне хоть что-то. Вижу Александра, приближаюсь к нему, пытаюсь обнять. И вдруг партнер мне что-то говорит, а я не слышу, я в зажиме.

А он наступает мне на ногу со словами: «Уйди, моя любовь в шестом классе». Я понимаю, что в шестом классе так не обнимаются, отхожу, смотрю на Александра с мольбой, а он кайфует, начинает играть за себя и за меня.

И между нами происходит следующий диалог.

«Ну что, Валя, любовь моя в шестом классе?» — спрашивает Александр. Я говорю: «Да».

«Мне ты, конечно, мерещишься», — продолжает он.

«Да, я мерещусь», — соглашаюсь я.

— Ты занимаешься балетом?

— Да, занимаюсь.

— Как я рад тебя видеть. А ты?

— Я тоже!

В общем, он мне подает текст, а я ему отвечаю. А потом резко произносит: «Все, я тебя не вижу, ты, наверное, ушла, ушла». Потом я все-таки вжилась в роль Вари, которая померещилась герою в Брестской крепости.