Юлианна Караулова: «Я готовилась к худшему!»

Вот уже больше месяца певица Юлианна Караулова ведет шоу «Кто хочет стать миллионером?». Теперь участниками проекта становятся не звезды, а обычные люди. Хотя можно ли назвать человека обычным? У Евгения Евтушенко есть замечательное стихотворение о том, что людей неинтересных в мире нет, а судьбы их – как истории планет. И нет ни одной, похожей друг на друга.
По словам артистки, ей интересен каждый игрок, приходящий в шоу. Ведь за каждым из них – своя уникальная история, которую шаг за шагом и раскрывает ведущая.
Об этом, а также об умении разбираться в психологии участников, отношении к скептикам, воспитании сына и о многом другом Юлианна Караулова рассказала в интервью Teleprogramma.pro.
«Я стараюсь быть беспристрастной»
- Юлианна, бывает ли такое, что игрок вам очень симпатичен, и возникает желание ему подсказать? Как вы боретесь с таким искушением?
- Конечно, бывает. Еще ни разу не случалось такого, чтобы игрок был мне не симпатичен. В процессе игры мы становимся ближе, и люди раскрываются. Надо отдать должное гостевым редакторам, они приглашают очень интересных, харизматичных, умных игроков.
У каждого из участников своя уникальная история, поэтому всегда интересно разговаривать с ними, узнавать что-то новое. Хотя, безусловно, перед съемками программы я штудирую анкеты, чтобы понять, с кем мне придется играть.
И так даже интереснее, потому что я читаю биографии и цитаты людей, смотрю их видеовизитки. И когда я уже вижу игроков вживую, соотношу увиденное с ранее полученной информацией.
Но несмотря на все эти обстоятельства, я стараюсь быть беспристрастной. Со мной работает команда редакторов и режиссеров, которые мне иногда говорят: «Построже, построже. Не надо шутить». Но я достаточно простой человек в общении, и мне легко это делать.
Однако с определенного момента игры должен возникать саспенс и нужно держать нужный градус, накал страстей. Над этим мне тоже нужно работать.
Как ведущая я не имею права подсказывать. Я могу предложить человеку взять подсказку или деньги, но это всегда решение игрока, на которое я могу лишь косвенно влиять, но не склонять его к чему-то.
- На ваш взгляд, вы хороший психолог? Можете ли определить психотип человека, который садится в кресло перед вами?
- Мне кажется, да. Хотя, наверное, многим кажется, что они разбираются в других людях. Всегда бывает случаи, когда нас кто-то удивляет. И как показывает жизненный опыт, не всегда в положительном ключе.
Но сейчас я кое-что понимаю, научилась определять психотип человека по его каким-то физиогномическим данным, по тому, как он себя ведет, разговаривает, по тому, что говорит о себе. Однако, безусловно, я не могу рассказать об игроке какие-то детали, поскольку я не дипломированный психолог. У меня нет такого опыта.
В принципе это базовая информация, но я думаю, что чем старше мы становимся, тем больше что-то понимаем про других людей. И это касается всех, кто сталкивается с большим количеством собеседников и общения в своей жизни.
Юлианна Караулова в шоу «Кто хочет стать миллионером?». Фото: Первый канал
- От некоторых людей можно услышать: «Юлианна Караулова замечательная, умная, талантливая, ничего против нее не имею, но я не хочу ее видеть в кресле ведущей. Я привык к Дмитрию Диброву и не собираюсь изменять своим привычкам». Как бы вы их переубедили в том, что шоу «Кто хочет стать миллионером?» хоть и поменяло формат, но осталось таким же интересным? Или нет смысла переубеждать скептиков?
- Вы знаете, я думаю, что всему свое время. Конечно, я не буду пытаться переубедить лично каждого, просто потому, что это невозможно, как бы мне хотелось этого или нет.
Вполне естественно, что за долгие годы присутствия Дмитрия Диброва в этой передаче, к нему привыкли. И это абсолютно нормально, что сейчас возникает такая реакция, ничего удивительного в этом нет. И я, и вся команда были готовы к такому повороту.
Когда-то я уже сталкивалась с подобной ситуацией, когда пришла на место другой солистки группы 5sta family. Тогда реакция была сильно хуже, чем в этот раз, негатива было больше.
Сейчас я готовилась к худшему, ждала много хейта по отношению к себе. Морально настраивала себя на то, что первое время постараюсь на это не реагировать.
Несмотря на долгие годы в шоу-бизнесе, я по-прежнему расстраиваюсь, когда читаю негативные комментарии в свой адрес. Но, тем не менее, сейчас больше хороших откликов. И если брать какой-то среднестатистический срез, то в процентном соотношении – это 70 на 30%. Положительных комментариев больше.
Думаю, со временем и я адаптируюсь к своей роли ведущей, и люди будут ко мне привыкать. Это нормально. Должен пройти период притирки нас со зрителем.
- А у вас самой есть какие-то постоянные привычки?
- Как и у любого человека, в моей жизни есть какие-то рутинные вещи. Например, я люблю долго завтракать. С утра я обязательно пью кофе из большой кружки. Я, конечно, проживу и без этого напитка, но для меня это определенный ритуал.
Кроме того, я всегда долго принимаю ванну перед сном. Могу провести в ней час-полтора, даже несмотря на позднее время. Это тоже ритуал, благодаря которому я настраиваюсь на сон.
Есть какие-то привычки, связанные с моим сыном. И их становится все больше и больше. Например, я обязательно целую Алекса перед сном, встречаю с прогулки, если он выходит гулять с няней, а не со мной.
И эти ритуалы также важны как для моего ребенка, так и для меня.
- Неизменная подсказка шоу «Кто хочет миллионером?» - это звонок другу. А кому бы позвонили вы, если бы снова сели в кресло игрока?
- Своей лучшей подруге Кате Боровлевой. Она работает на телевидении, на ВГТРК, делает разные передачи. Она очень умная, с прекрасным чувством юмора, разносторонне развитый человек.
Либо маме, потому что она разгадывает кроссворды с феноменальной скоростью. Когда люди видят это, то не верят и думают, что мама пишет первые попавшиеся буквы. Но она на самом деле все быстро разгадывает.
Подпишитесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»!
«Человек, который находится рядом с вами, является вашим зеркалом»
- В одном из интервью в числе лучших друзей вы назвали и мужа. Как сохранить дружбу в браке?
- Уважать друг друга, развиваться самому, искать какие-то общие интересы, в том числе и новые, вместе проводить время, куда-то ходить.
Что касается дружбы, то тут тоже надо помнить, что у каждого человека есть зона комфорта и личные границы. Нужно с уважением относиться к мнению партнера, иногда уметь забыть о гордыне и помнить, что слово может ранить сильнее, чем удар.
Иногда, в каких-то моментах лучше промолчать. Все это в любом случае базируется на уважении.
Юлианна Караулова. Фото: Первый канал
- Как вы относитесь к стереотипному мнению, что мужчины чаще любят не умных женщин, а «прелесть каких дурочек»?
- Разные мужчины любят разных женщин. И разным мужчинам для разных целей нужны разные женщины.
Возможно, с одной стороны каждый получает то, что хочет и заслуживает. С другой же стороны, человек, который находится рядом с нами, в какой-то степени является нашим зеркалом. А значит, этот человек неслучайный.
- Ведущей интеллектуального шоу необходимом много читать. Остается ли при столь загруженном графике время на чтение? И какая у вас любимая книга?
- Да, слава Богу, успеваю, но не так много, как хотелось бы. Недавно я снова обратилась к классике, прочитала «Камеру Обскура» Владимира Набокова. Эта книга почему-то в свое время прошла мимо меня.
А одна из любимых, которая произвела на меня наибольшее впечатление, - это «Волхв» Джона Фаулза. Также я очень люблю Оскара Уайльда и в принципе классику.
- 29 мая вашему сыну Алексу исполнилось два года. Как отметили этот день?
- Позвала самых близких друзей, мы сделали праздник, декорировали все строительной тематикой. Сын очень любит большие машины.
- А вы вообще строгая мама или балуете ребенка?
- Я бы не сказала, что балую. Обычно детей до двух-трех лет не за что ругать. Плюс это очень нежный возраст, когда формируется характер человека, и хорошо бы ограничить запреты.
У Алекса много книг, игрушек, внимания. В таком возрасте дети должны быть окружены любовью и заботой. Пока я не строгая мама, но в перспективе планирую быть не то чтобы очень строгой, но справедливой.
Смотрите шоу «Кто хочет стать миллионером?» каждую субботу в 18. 20!