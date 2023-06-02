Юлианна Караулова: «Я готовилась к худшему!»

Вот уже больше месяца певица Юлианна Караулова ведет шоу «Кто хочет стать миллионером?». Теперь участниками проекта становятся не звезды, а обычные люди. Хотя можно ли назвать человека обычным? У Евгения Евтушенко есть замечательное стихотворение о том, что людей неинтересных в мире нет, а судьбы их – как истории планет. И нет ни одной, похожей друг на друга.

По словам артистки, ей интересен каждый игрок, приходящий в шоу. Ведь за каждым из них – своя уникальная история, которую шаг за шагом и раскрывает ведущая.

Об этом, а также об умении разбираться в психологии участников, отношении к скептикам, воспитании сына и о многом другом Юлианна Караулова рассказала в интервью Teleprogramma.pro.

«Я стараюсь быть беспристрастной»

- Юлианна, бывает ли такое, что игрок вам очень симпатичен, и возникает желание ему подсказать? Как вы боретесь с таким искушением?

- Конечно, бывает. Еще ни разу не случалось такого, чтобы игрок был мне не симпатичен. В процессе игры мы становимся ближе, и люди раскрываются. Надо отдать должное гостевым редакторам, они приглашают очень интересных, харизматичных, умных игроков.

У каждого из участников своя уникальная история, поэтому всегда интересно разговаривать с ними, узнавать что-то новое. Хотя, безусловно, перед съемками программы я штудирую анкеты, чтобы понять, с кем мне придется играть.

И так даже интереснее, потому что я читаю биографии и цитаты людей, смотрю их видеовизитки. И когда я уже вижу игроков вживую, соотношу увиденное с ранее полученной информацией.

Но несмотря на все эти обстоятельства, я стараюсь быть беспристрастной. Со мной работает команда редакторов и режиссеров, которые мне иногда говорят: «Построже, построже. Не надо шутить». Но я достаточно простой человек в общении, и мне легко это делать.

Однако с определенного момента игры должен возникать саспенс и нужно держать нужный градус, накал страстей. Над этим мне тоже нужно работать.

Как ведущая я не имею права подсказывать. Я могу предложить человеку взять подсказку или деньги, но это всегда решение игрока, на которое я могу лишь косвенно влиять, но не склонять его к чему-то.

- На ваш взгляд, вы хороший психолог? Можете ли определить психотип человека, который садится в кресло перед вами?

- Мне кажется, да. Хотя, наверное, многим кажется, что они разбираются в других людях. Всегда бывает случаи, когда нас кто-то удивляет. И как показывает жизненный опыт, не всегда в положительном ключе.

Но сейчас я кое-что понимаю, научилась определять психотип человека по его каким-то физиогномическим данным, по тому, как он себя ведет, разговаривает, по тому, что говорит о себе. Однако, безусловно, я не могу рассказать об игроке какие-то детали, поскольку я не дипломированный психолог. У меня нет такого опыта.

В принципе это базовая информация, но я думаю, что чем старше мы становимся, тем больше что-то понимаем про других людей. И это касается всех, кто сталкивается с большим количеством собеседников и общения в своей жизни.