Юлианна Караулова: «Интеллектуалы у нас чаще мужчины? Будем рушить этот стереотип!»

Юлианна Караулова стала ведущей телеигры «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале. Справилась, на наш взгляд, достойно. Первое интервью в новом статусе Караулова дала «Телепрограмме».
«Отметить 35-летие хотелось без суеты»
- Юлианна, с прошедшим днем рождения! Как отметили 35-летие?
- Спасибо большое! Отмечала в узком, неполном семейном кругу. Мы ездили с моими родителями и сыном в Эмираты и там провели этот день на море. К сожалению, Андрей (муж. - Авт.) не смог поехать. Я была очень рада оказаться с любимыми людьми на курорте, вдали от привычной суеты. Потому что как раз было такое настроение, что мне не хотелось шумно праздновать, хотелось поменьше внимания и побольше общения с близкими. Не было предвкушения праздника, поэтому сознательно уехала.
Это не значит, что у меня было плохое настроение, что я депрессовала или грустила. Ощущала, что хочу этот день провести в тесной компании, без лишней суеты и шума. Хотя дел на день рождения хватает - нужно много общаться, отвечать на поздравления. Но это были приятные хлопоты!
- К круглой дате у вас произошли большие перемены. С конца апреля вы ведете программу «Кто хочет стать миллионером?». Предложение было неожиданным? У меня первая ассоциация, связывающая Караулову и эту передачу, - ваша победа пять лет назад, после чего больше никто не брал главный приз…
- Да, мы с Тимуром Соловьевым тогда дошли до максимальной суммы (3 млн руб. - Авт.). Еще раньше мы играли с Ильей Авербухом (тогда я каталась в проекте «Ледниковый период» на Первом канале), но выиграли только 200 тысяч. Что касается предложения вести программу, то, конечно, оно было неожиданным.
Я мечтала о том, что когда-нибудь буду вести передачу на центральном канале. Но такое предложение… Конечно, я сразу согласилась. Задала пару уточняющих вопросов, которые были важны для меня на тот момент, но согласилась сразу. И ждала съемки - переживала, предвкушала.
Юлианна Караулова. Фото: личный архив
- После того как вас утвердили - как проходили пробные съемки? Как встретила команда проекта?
- Пробная съемка проходила в первый съемочный день. Это был такой предсъемочный тракт: несколько часов я играла со специально приглашенными для тренировки людьми. А режиссер и редакторская команда комментировали: на что обратить внимание, где хорошо, а где надо иначе. Мне кажется, я достаточно быстро все поняла: и темпоритм передачи, и как все устроено. Втянулась быстро, команда меня очень поддерживала, вдохновляла, воодушевляла.
На программе слаженная, дружная команда, очень приятные люди. Кстати, большинство из них - женщины, в том числе и редакторы, которые пишут вопросы. Хотя почему-то принято думать, что интеллектуалы у нас чаще мужчины. Нет, это не так. И мне приятно вместе с прекрасными хрупкими девушками, которые делают «Кто хочет стать миллионером?», рушить этот стереотип.
Конечно, я очень волновалась, переживала. Понимала: то, что женщина стала ведущей интеллектуальной передачи, у многих может вызвать вопросы. Тем более что женщина с таким бэкграундом - исполнительница поп-музыки.
Кстати, во многих странах эту программу ведут женщины. Понимала: на мне огромная ответственность, что неминуемо будет сравнение с Дмитрием Дибровым, который был бессменным ведущим много-много лет (14. - Авт.). Готовилась, смотрела ранние выпуски с Дмитрием и программы, которые ведут женщины в других странах.
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- Как изменилась ваша жизнь? Пришлось больше читать, брать мастер-классы? В кадре вы в брючном костюме. Будете обновлять гардероб на более строгий?
- На самом деле я обожаю костюмы, и у меня их всегда было много. Я и выступаю часто в костюмах. И вообще считаю, что брючные костюмы - неотъемлемая часть гардероба не только бизнесвумен, но и любой модницы. А книги я читала всегда. Но прекрасно понимаю, что нужно соответствовать новой работе - составляю список книг, где будет чтиво не только в удовольствие. Что касается профессиональных занятий, то у меня были занятия сценической речью.
Специалисты мне сказали, что проблем с дикцией у меня нет, а я переживала по этому поводу. Перед съемкой я делаю артикуляционную гимнастику, произношу скороговорки, заранее, пока еду в студию, распеваюсь, чтобы голос звучал более плотно. Я стараюсь - учусь, набираюсь опыта.
Ведущая «Кто хочет стать миллионером?» за работой. Фото: Первый канал
- Какое образование вы получили? Читала, что учились и в Москве, и немного в Лондоне…
- У меня два высших образования, два красных диплома: я певица и музыкальный продюсер. Оба диплома получала в Академии музыки им. Гнесиных. Отучилась 5 лет на первом факультете и 5 лет на втором. В Лондоне я училась чуть меньше полугода. Окончила летнюю школу в Сотбис (речь об Институте искусств Сотбис. - Авт.).
Это ускоренная программа, когда ты проходишь годовую программу «Мастер» за месяц. На самом деле очень сложно. Занятия шли с 8.30 утра до 6 вечера, а потом до 10 вечера я сидела в библиотеке. Я изучала искусство и дизайн ХХ века. Было очень интересно. А потом я еще окончила курс по менеджменту в Лондонской школе экономики.
«Продюсерской кабалы сейчас нет»
- 19 лет назад, в 16 лет, вы стали финалисткой 5-й «Фабрики звезд». Вашим продюсером был Максим Фадеев. Сколько лет вы потом работали вместе? И как вам удалось от него уйти без скандала? Чаще бывает наоборот. Общаетесь ли сейчас?
- Мы работали года полтора: был тур «Фабрики», много гастролей. А потом все стало тихо сходить на нет. У Макса тогда были проблемы со здоровьем, он был не в России. Я поняла, что ничего не происходит, никто не предпринимает никаких шагов в отношении моего дальнейшего развития. А я была скована контрактом, из-за этого пропускала интересные мероприятия, на которые меня приглашали. Даже пришлось отказаться от роли в сериале. Я прошла кастинг в сериал «Счастливы вместе», где должна была играть Свету Букину.
На тот момент выбирали между мной и актрисой, которая в итоге сыграла (Дарья Сагалова. - Авт.). У меня была встреча с генпродюсером, приехала американская команда Sony Pictures - меня утвердили. Я должна была спеть саундтрек, но в последний момент меня не отпустил продюсерский центр. Поскольку Макса не было, я общалась с другими людьми. Когда я наконец дозвонилась до Макса, он сказал, что ничего не знал, что надо было сразу ему позвонить…
Ну, в общем, я сказала, что хочу уйти, потому что никто мной не занимается, а у меня есть предложения развиваться дальше, в том числе в музыкальном плане. В итоге мы четыре часа с Максом разговаривали по телефону, потом он час разговаривал с моим папой. И он меня отпустил. Я была первым «фабрикантом», кого так отпустили.
Через месяц мы подписали расторжение контракта. Я ничего не платила. Мне потом звонили ребята, спрашивали, как я это сделала. А Макс меня просто отпустил. Но при этом он сказал: если захочешь вернуться, я тебя приму. И через месяц он мне позвонил, позвал в «Серебро».
Но тут уже я отказалась, потому что понимала: второй раз меня точно не отпустят. Макс тогда не понял мой отказ. Но пару лет назад он мне позвонил и сказал, что понял, почему я так тогда поступила. Мы встретились, пообщались. В позапрошлом году у нас с ним вышла дуэтная песня «Тем, кто рядом». Мы в прекрасных отношениях.
- Как уже опытной певице Юлианне Карауловой проще и эффективнее работать - с продюсером или самостоятельно?
- С любым артистом всегда работает команда: директор, лейбл, который его выпускает. У меня за долгие годы сформировалась классная команда, есть лейбл Zion Music, на который я недавно вернулась.
Есть люди, с которыми я работала на протяжении всего творческого пути, которые внесли свой очень ценный вклад, в том числе Яна Рудковская, которой я очень благодарна за многое. Работа с продюсером в прежнем понимании - это устаревшая формулировка. К примеру, когда мы работали с Яной, то все было на партнерских условиях. Сейчас продюсерской кабалы нет в нашей индустрии.
«Муж у меня рукастый»
Юлианна с мужем и сыном. Фото: личный архив
- Вы работающая мама. Сыну скоро 2 года. Какой характер у парня? Кто вам помогает?
- Алекс характер проявляет с детства. Он очень упрямый, но при этом умеет включать дипломатичность. Сын у нас общительный, дружелюбный, улыбчивый. И очень активный. Недавно на детской площадке один родитель сказал мне, что впервые видит такого ребенка, который вообще не ходит, а только бегает.
Такой наш Алекс - ему все интересно, и это здорово. Сын очень любит, когда ему читают книги. Конечно, обожает машинки. Так как у нас с мужем ненормированные графики, то помощь нужна. Нам помогают и няня, и бабушки.
- Знаю, вы хорошо готовите. А муж у вас сможет кран починить? Есть время на домашние дела или за порядком следят помощники?
- Я редко успеваю готовить. Но раз в неделю к нам приезжает моя мама, а она это обожает. И мы едим то, что мама наготовит, почти на неделю хватает. Я ей много раз говорила, что вообще это необязательно делать, но ей в удовольствие. У меня есть помощница по дому, она приходит раз в неделю и помогает с уборкой.
Но я сама обожаю пылесосить, и если я дома, то могу делать это несколько раз в день. Мои родные над этим смеются. Просто я фанатик чистоты. А муж у меня действительно рукастый. У Андрея техническое образование, поэтому он может все починить, техника его любит.
- Вам удалось построить крепкую семью с Андреем, потому что до романтических у вас были долгие дружеские отношения? Получается, что дружба - залог взаимопонимания будущих супругов?
- Я думаю, что дружба - непременный аспект крепкой семьи и в принципе здоровых отношений. Потому что важно, чтобы тебя понимали, чтобы вы могли друг друга слушать и слышать, чтобы была поддержка. Уверена абсолютно точно - не все строится на страсти. И любовь - это в том числе и дружба, а дружба - это в том числе и любовь.
- У вас новая песня - «Сильная». Юлианне Карауловой сейчас часто приходится быть сильной?
- В 35 лет понимаю, что я действительно сильный человек, сильная женщина. Не хотела бы вспоминать конкретные ситуации, потому что получится, что я кичусь этим или хвастаюсь. Возможно, часть из этих ситуаций я бы хотела вычеркнуть из своей жизни... Были и падения, и взлеты. Я благодарна судьбе и окружающим меня людям, что мне удалось остаться человеком. И мне кажется, что это самое главное.
- «Кто хочет стать миллионером?» по субботам в 18.20 на Первом канале