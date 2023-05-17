Юлианна Караулова: «Интеллектуалы у нас чаще мужчины? Будем рушить этот стереотип!»

- Какое образование вы получили? Читала, что учились и в Москве, и немного в Лондоне…

- У меня два высших образования, два красных диплома: я певица и музыкальный продюсер. Оба диплома получала в Академии музыки им. Гнесиных. Отучилась 5 лет на первом факультете и 5 лет на втором. В Лондоне я училась чуть меньше полугода. Окончила летнюю школу в Сотбис (речь об Институте искусств Сотбис. - Авт.).

Это ускоренная программа, когда ты проходишь годовую программу «Мастер» за месяц. На самом деле очень сложно. Занятия шли с 8.30 утра до 6 вечера, а потом до 10 вечера я сидела в библиотеке. Я изучала искусство и дизайн ХХ века. Было очень интересно. А потом я еще окончила курс по менеджменту в Лондонской школе экономики.

«Продюсерской кабалы сейчас нет»

- 19 лет назад, в 16 лет, вы стали финалисткой 5-й «Фабрики звезд». Вашим продюсером был Максим Фадеев. Сколько лет вы потом работали вместе? И как вам удалось от него уйти без скандала? Чаще бывает наоборот. Общаетесь ли сейчас?

- Мы работали года полтора: был тур «Фабрики», много гастролей. А потом все стало тихо сходить на нет. У Макса тогда были проблемы со здоровьем, он был не в России. Я поняла, что ничего не происходит, никто не предпринимает никаких шагов в отношении моего дальнейшего развития. А я была скована контрактом, из-за этого пропускала интересные мероприятия, на которые меня приглашали. Даже пришлось отказаться от роли в сериале. Я прошла кастинг в сериал «Счастливы вместе», где должна была играть Свету Букину.

На тот момент выбирали между мной и актрисой, которая в итоге сыграла (Дарья Сагалова. - Авт.). У меня была встреча с генпродюсером, приехала американская команда Sony Pictures - меня утвердили. Я должна была спеть саундтрек, но в последний момент меня не отпустил продюсерский центр. Поскольку Макса не было, я общалась с другими людьми. Когда я наконец дозвонилась до Макса, он сказал, что ничего не знал, что надо было сразу ему позвонить…

Ну, в общем, я сказала, что хочу уйти, потому что никто мной не занимается, а у меня есть предложения развиваться дальше, в том числе в музыкальном плане. В итоге мы четыре часа с Максом разговаривали по телефону, потом он час разговаривал с моим папой. И он меня отпустил. Я была первым «фабрикантом», кого так отпустили.

Через месяц мы подписали расторжение контракта. Я ничего не платила. Мне потом звонили ребята, спрашивали, как я это сделала. А Макс меня просто отпустил. Но при этом он сказал: если захочешь вернуться, я тебя приму. И через месяц он мне позвонил, позвал в «Серебро».

Но тут уже я отказалась, потому что понимала: второй раз меня точно не отпустят. Макс тогда не понял мой отказ. Но пару лет назад он мне позвонил и сказал, что понял, почему я так тогда поступила. Мы встретились, пообщались. В позапрошлом году у нас с ним вышла дуэтная песня «Тем, кто рядом». Мы в прекрасных отношениях.

- Как уже опытной певице Юлианне Карауловой проще и эффективнее работать - с продюсером или самостоятельно?

- С любым артистом всегда работает команда: директор, лейбл, который его выпускает. У меня за долгие годы сформировалась классная команда, есть лейбл Zion Music, на который я недавно вернулась.

Есть люди, с которыми я работала на протяжении всего творческого пути, которые внесли свой очень ценный вклад, в том числе Яна Рудковская, которой я очень благодарна за многое. Работа с продюсером в прежнем понимании - это устаревшая формулировка. К примеру, когда мы работали с Яной, то все было на партнерских условиях. Сейчас продюсерской кабалы нет в нашей индустрии.

«Муж у меня рукастый»