Ренат Агзамов — о шоу «Кондитер. Дети», Дане Милохине и вкусных лайфхаках

13 июня на канале «Пятница!» стартует новый сезон шоу «Кондитер. Дети». Несмотря на свой юный возраст, его участники уже стали звездами кондитерского искусства. По словам ведущего проекта, знаменитого кондитера Рената Агзамова, дети даже более искусны в этом ремесле, чем взрослые. И все потому, что они не боятся конкуренции и экспериментов.

В интервью Teleprogramma.pro Ренат рассказал, чем удивляли его маленькие кондитеры, готов ли сын Тимур пойти и по его стопам, и в чем секрет идеального десерта.

«Дети готовы рисковать!»

— Ренат, чем вас поразили участники шоу «Кондитер. Дети»?

— Когда смена с участием юных кондитеров заканчивается, я не чувствую усталости, напротив, невероятный прилив сил. И даже если я поздно возвращаюсь домой после съемок, дома меня ждут жена и сын, которые каждый раз интересуются, что необычного произошло в новом эпизоде.

Говоря о детском сезоне, я не могу сдержать восторга: «Вы представляете, восьмилетняя девочка создала что-то невероятное» или «Мальчик в девять лет виртуозно обращается с карамелью!»

— В одном из своих интервью вы сказали, что дети пекут лучше взрослых. А почему так?

— Они смелее. Дети готовы рисковать. Они не боятся камер, конкуренции — в отличие от взрослых, у которых много комплексов.

Взрослые люди начинают заморачиваться о том, как на них будут смотреть, как они смотрятся в кадре, что о них вообще подумают. А дети просто берут и делают.

— А вы бы хотели, чтобы ваш сын Тимур принял участие в шоу подобного рода?

— Почему-то Тимур к этому не рвется, его вообще не тянет к готовке. Еще ни разу не было такого, чтобы он меня об этом попросил. Хотя нет, однажды Тимур все-таки сказал: «Папа, я хочу дегустировать торты вместе с тобой».

А я ему ответил: «Прежде чем ты начнешь дегустировать, ты должен научиться готовить лучше остальных и разбираться в кулинарии». Больше эта тема не обсуждалась.

— А какие интересы у Тимура?

— Как всегда, спорт, гаджеты, друзья, созвоны. Уже девочки начинают появляться. А я и не пытаюсь педалировать его тягу к готовке. Всему свое время!

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