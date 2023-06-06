Ренат Агзамов — о шоу «Кондитер. Дети», Дане Милохине и вкусных лайфхаках

13 июня на канале «Пятница!» стартует новый сезон шоу «Кондитер. Дети». Несмотря на свой юный возраст, его участники уже стали звездами кондитерского искусства. По словам ведущего проекта, знаменитого кондитера Рената Агзамова, дети даже более искусны в этом ремесле, чем взрослые. И все потому, что они не боятся конкуренции и экспериментов.
В интервью Teleprogramma.pro Ренат рассказал, чем удивляли его маленькие кондитеры, готов ли сын Тимур пойти и по его стопам, и в чем секрет идеального десерта.
«Дети готовы рисковать!»
— Ренат, чем вас поразили участники шоу «Кондитер. Дети»?
— Когда смена с участием юных кондитеров заканчивается, я не чувствую усталости, напротив, невероятный прилив сил. И даже если я поздно возвращаюсь домой после съемок, дома меня ждут жена и сын, которые каждый раз интересуются, что необычного произошло в новом эпизоде.
Говоря о детском сезоне, я не могу сдержать восторга: «Вы представляете, восьмилетняя девочка создала что-то невероятное» или «Мальчик в девять лет виртуозно обращается с карамелью!»
— В одном из своих интервью вы сказали, что дети пекут лучше взрослых. А почему так?
— Они смелее. Дети готовы рисковать. Они не боятся камер, конкуренции — в отличие от взрослых, у которых много комплексов.
Взрослые люди начинают заморачиваться о том, как на них будут смотреть, как они смотрятся в кадре, что о них вообще подумают. А дети просто берут и делают.
— А вы бы хотели, чтобы ваш сын Тимур принял участие в шоу подобного рода?
— Почему-то Тимур к этому не рвется, его вообще не тянет к готовке. Еще ни разу не было такого, чтобы он меня об этом попросил. Хотя нет, однажды Тимур все-таки сказал: «Папа, я хочу дегустировать торты вместе с тобой».
А я ему ответил: «Прежде чем ты начнешь дегустировать, ты должен научиться готовить лучше остальных и разбираться в кулинарии». Больше эта тема не обсуждалась.
— А какие интересы у Тимура?
— Как всегда, спорт, гаджеты, друзья, созвоны. Уже девочки начинают появляться. А я и не пытаюсь педалировать его тягу к готовке. Всему свое время!
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Участники шоу «Кондитер. Дети». Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»
— Чем больше всего вам запомнились участники проекта «Кондитер. Дети»?
— Все дети талантливы. Иногда на программу приходят совсем маленькие крошки, которые трогают своей мимишностью. Он только научился говорить, а уже хочет готовить.
Бывают, что дети поражают своей настырностью, целеустремленностью. Бывают очень профессиональные, но при этом скромные ребята. Все участники нашего шоу разные, но у всех детей есть достоинство.
— А в чем это проявляется?
— Это то, о чем я говорил в самом начале. Дети не боятся камер и соперничества, конкуренции.
— Неужели проигравшие ребята совсем не расстраиваются? Бывает, что во время таких шоу и взрослые не могут сдержать слез…
— Иногда, конечно, плачут. Те дети, которые проигрывают, безусловно, расстраиваются. Они очень любят наш проект. Многие приехали из других городов и даже из других стран.
— В одном из выпусков шоу принимал участие Даня Милохин. Чем он вам запомнился?
— Хороший веселый парень. Честно высказывал свое мнение: что нравится, а что — нет. Говорил достаточно корректно, аккуратно, стараясь никого не задеть, детей не обижал.
«Вот тогда ты будешь создавать идеальные изделия!»
— Как бы вы прокомментировали следующий лайфхак: «Мало кто знает, но для создания определенного вида кондитерских изделий требуются яйца разного возраста. Так, к примеру, для приготовления мороженого лучше выбирать свежие, а для создания безе — старые яйца»
— Существует специальная технология заветривания кондитерского белка. После того, как белок набили, он еще должен постоять несколько дней в холодильнике, и после этого безе якобы получается лучше.
Я эту технологию не пробовал, потому что по умолчанию привык работать с максимально свежими продуктами. Кондитерка — это такой «скоропорт». Как производитель я могу сказать, что для нас свежесть — это приоритетное свойство, которое должно быть у продуктов. И я не играю с ферментацией, это немного другая история.
Но есть технология ферментирования. Бывает, мясо висит в солевой комнате неделю, месяц, после чего из него делают стейки. Оно становится ватным, мягким, но мне оно не нравится.
Вот, например, свежая баранина, взял соль, перец и сделал из нее шашлык — это я обожаю. А мясо сухого вызревания мне не нравится, но это модный тренд.
Что касается вашего вопроса, то, наверное, старый белок — это лайфхак. И если люди увидели в нем преимущество, то пусть делают безе из него. Вот говорят, что бульон хорош из старой курицы. А молодая хороша для запекания. Наверное, в «кондитерке» тоже есть такая штука.
Ренат Агзамов. Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»
— А какой у вас самого любимый торт?
— «Наполеон». Мокрый, домашний, с заварным кремом. Именно не хрустящий, а пропитанный сочным, жирным кремом, чтобы он вытекал. Кривой формы! И чем кривее, тем лучше!
— В чем секрет идеального кондитерского произведения?
— Нужно просто любить свое дело. Наверное, это касается любой профессии. Любить ее и делать свое дело не потому, что кто-то заставил или нужно деньги зарабатывать, а потому что действительно любишь.
Ведь тогда ты будешь создавать идеальные изделия. И не важно, будет ли это столик из дерева, интервью, гаджет или операторская съемка!