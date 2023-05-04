«Загугли звезду»: хайп Пугачевой, обманы Блиновской, секрет Калашниковой, блат на «Доме-2» и роман Собчак на проекте

Уходящая неделя подбросила журналистам два горяченьких информационных повода. Так, продюсер Сергей Дворцов объявил, что замок Аллы Пугачевой и признанного в РФ иноагентом Максима Галкина* за миллиард рублей купил некий бизнесмен, вхожий в семью.

А спустя пару дней обнаружился и сам покупатель! Шоумен Стас Барецкий признался, что замок приобрел он и на месте особняка собирается сделать самый большой в Европе крематорий. Конечно, мало кто поверил его словам…

На прошлой неделе произошло еще одно сенсационное событие. 27 апреля была задержана основательница «Марафонов желаний», блогер Елена Блиновская. Видимо, поняв, что дело пахнет керосином, Елена собиралась уехать за границу через Беларусь. Но ее опередили правоохранительные органы…

По версии следствия, за 2019-2021 годы Елена задолжала госказне 918 миллионов рублей налогов. Чтобы не платить больших сумм, Блиновская использовала схему дробления, распределяя деньги по разным ИП.

«Королева марафанов» уже во всем призналась, покаялась, выплатила положенную сумму и теперь находится под домашним арестом. Блогеру запрещено пользоваться Интернетом!

Так что Елена Блиновская вряд ли прочтет, что о ней, замке Аллы Пугачевой и других новостях в рамках проекта Teleprogramma.pro «Загугли звезду» рассказал популярный блогер Рустам Солнцев.

«Это просто какая-то странная несмешная попытка хайпа!»

- Рустам, кто, на ваш взгляд, все-таки купил замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина*?

- Никто ничего не купил. Представители Аллы уже опровергли данный факт, так же, как и серьезные журналисты, которые занимаются этим вопросом. Некто Стас Барецкий, который заявил, что отдаст замок под крематорий, беден, как церковная мышь.

Кто хоть немножко знает Барецкого понимает, о чем идет речь. И тут даже и обсуждать нечего. Это просто какая-то странная несмешная попытка хайпа, которая, как мне кажется, не удалась. Ну ладно, пошутил так пошутил!