«Загугли звезду»: хайп Пугачевой, обманы Блиновской, секрет Калашниковой, блат на «Доме-2» и роман Собчак на проекте

Уходящая неделя подбросила журналистам два горяченьких информационных повода. Так, продюсер Сергей Дворцов объявил, что замок Аллы Пугачевой и признанного в РФ иноагентом Максима Галкина* за миллиард рублей купил некий бизнесмен, вхожий в семью.
А спустя пару дней обнаружился и сам покупатель! Шоумен Стас Барецкий признался, что замок приобрел он и на месте особняка собирается сделать самый большой в Европе крематорий. Конечно, мало кто поверил его словам…
На прошлой неделе произошло еще одно сенсационное событие. 27 апреля была задержана основательница «Марафонов желаний», блогер Елена Блиновская. Видимо, поняв, что дело пахнет керосином, Елена собиралась уехать за границу через Беларусь. Но ее опередили правоохранительные органы…
По версии следствия, за 2019-2021 годы Елена задолжала госказне 918 миллионов рублей налогов. Чтобы не платить больших сумм, Блиновская использовала схему дробления, распределяя деньги по разным ИП.
«Королева марафанов» уже во всем призналась, покаялась, выплатила положенную сумму и теперь находится под домашним арестом. Блогеру запрещено пользоваться Интернетом!
Так что Елена Блиновская вряд ли прочтет, что о ней, замке Аллы Пугачевой и других новостях в рамках проекта Teleprogramma.pro «Загугли звезду» рассказал популярный блогер Рустам Солнцев.
«Это просто какая-то странная несмешная попытка хайпа!»
- Рустам, кто, на ваш взгляд, все-таки купил замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина*?
- Никто ничего не купил. Представители Аллы уже опровергли данный факт, так же, как и серьезные журналисты, которые занимаются этим вопросом. Некто Стас Барецкий, который заявил, что отдаст замок под крематорий, беден, как церковная мышь.
Кто хоть немножко знает Барецкого понимает, о чем идет речь. И тут даже и обсуждать нечего. Это просто какая-то странная несмешная попытка хайпа, которая, как мне кажется, не удалась. Ну ладно, пошутил так пошутил!
Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: соцсети
Понимаете, те люди, которые теоретически могли купить это здание, должны были платить огромные налоги, в том числе и с вот этих сумм. Если замок Пугачевой и Галкина* стоит миллиард рублей, значит, у этих личностей где-то есть платежные квитанции о том, что они когда-то заплатили с этого миллиарда налог. Он был заработан и оплачен! То есть одно ведет за другим!
* (Включен в реестр лиц, выполняющих функции иноагента).
«Это серьезный сигнал, который Блиновская получила!»
- Как вы считаете, Елена Блиновская заслужила своей участи?
- Я понимаю тех, кто говорит: «Но ведь люди сами несли ей деньги». Мошенникам тоже обычно приносят свои кровные. Или вот, например, цыгане, которые разводят пенсионерку на улице, сочиняя, что ее деньги нужно взять и сжечь прямо сейчас или закопать на кладбище, потому что на них наложена порча - пожилая женщина же сама их дает. Так и здесь.
В любом случае там фигурируют огромные суммы в миллиард. Тут надо разбираться! Но я думаю, чем меньше такие, как Блиновская, будут обманывать людей своими курсами, тем проще будет народу жить. Возможно, у людей откроются на что-то глаза.
Елена Блиновская. Фото: Global Look Press
Вот и посмотрим, что потом Блиновская будет говорить своим клиентам: «Здрасьте, я очистилась, я готова. Не прячьте ваши денежки, несите ваши денежки по банкам и углам».
В любом случае это серьезный сигнал, который она получила. Я думаю, что такой заработок не может длиться вечно. Это все происходит на стыке времени, когда люди с тревогой смотрят в завтрашний день.
«Эти актрисы, знаете ли, - такие фантазийные существа!»
- Актриса Стася Милославская пожаловалась на домогательства одного пожилого режиссера. Он якобы ей заявил: «Я не хочу брать кота в мешке, покажи-ка грудь». Сниматься у этого человека Стася, по собственным уверениям, не стала.
Как вы считаете, проблема домогательств в сфере кино и музыки действительно стоит очень остро, или артистки все же приукрашивают события? Сталкивался ли с домогательствами кто-то из ваших знакомых известных женщин?
- Послушайте, известная «жертва» домогателей Анна Калашникова была подвергнута «домоганиям» уже покойного режиссера Сергея Соловьева. Она сама рассказывала об этом на интервью.
Я так понимаю, что режиссер не предложил Анне никаких подарков, и она сочла это домогательством. Думаю, Анна Калашникова принимает ухаживания мужчин и правильно делает. А что еще ей делать в ее годах, которые довольно стремительно убывают? Тут надо как-то взять от жизни по-максимуму.
Вот вам и пример женщины, которой домогался режиссер! Знаете ли вы Анну как человека, который через эти домогательства поимела главные роли в фильмах? Я – нет.
Что касается Стаси Милославской, то в момент просьбы показать грудь она могла бы включить актрису и представить, что это такое кино. И в этом кино в самом деле хотят падения Стаси, морального дна, на которое она должна упасть. И все это перед глазами некоего режиссера!
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Стася Милославская и Риналь Мухаметов в фильме «Рашн юг»
Могла ли она себе такое представить? Могла. Но все-таки как-то странно не называть имени режиссера. Если уж ты начал говорить, то говори до конца: «Режиссер такой-то хотел, чтобы я показала ему свою грудь».
Это же интересно. А то она сказала А, а Б не сказала. А может, этот режиссер сейчас промышляет таким образом, просит, чтобы остальные ему что-то показали. Это раз.
А во-вторых, «Покажи грудь» - как-то это кисло и не очень интересно драматургически выстроено. То есть ни тебе предложения секса, ни просьб более интимного характера: «Дай я тебя потрогаю везде».
Помните, как в той песне: «Ты целуй меня везде, 18 мне уже»? Послушайте, что-то показать – это такой артистический акт! Тем более она Стася Милославская!
А так как режиссер не был назван, то можно предположить, что она это все выдумала. Эти актрисы, знаете ли, - такие фантазийные существа, такие противоречивые, что тут можно поставить большой знак вопроса.
«Появлялись слухи, что Алексей Михайловский со всеми ними спал»
- Участник «Фабрики звезд» Антон Зацепин заявил, что Ирину Дубцову активно продвигали на проекте, в результате чего она заняла первое место в четвертом сезоне, а он – второе. А в «Дом-2» кто-то, на ваш взгляд, попадал по блату? Не могли бы назвать какие-то имена?
- Да, там бывало такое. Например, Алексей Михайловский (бывший генеральный продюсер проекта «Дом-2» - прим. ред) тянул Наталью Варвину. Уж не знаю за какое место, или же она его?! Помню, какие подарки он ей делал. А потом Наталья – раз – и ни с того ни с сего выиграла автомобиль, будучи не особо любимой зрителями.
Варвину действительно особо никто никогда не любил. Все понимали ее мелкий непритязательный подленький характер. С кем она только там ни перебывала и просыпалась в холодных постелях. И тут вдруг автомобиль, подарок зрительских симпатий! Победа в каком-то конкурсе!
Это уже сейчас я понимаю, что ей все делал Михайловский! (В 2013 году Алексей Михайловский женился на Наталье Варвиной – прим. ред). Вот вам и пример.
Тянули и Бузову. Это вообще родовая травма «Дома-2». Ольга ведь вообще не тянула ни в какое место, а ее сделали ведущей…Мне говорили: «Да ты просто ей завидуешь». Но как я мог завидовать такому плохому ведению? Это был какой-то прикол или вечная издевка?
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press
И в случае с Бузовой речь идет о том же Михайловском. Там вообще были другие постулаты. Появлялись бесконечные слухи, что Алексей Михайловский со всеми ними спал, включая Ксению Собчак. Это известный слух, подтвержденный много раз самой Василиной Михайловской (бывшая жена продюсера – прим.ред). Вот вам и примеры.
А сейчас Михайловского не слышно и не видно. Мне кажется, что он поставил крест на своей сексуальной карьере. Он сильно гулял, выпивал, употреблял всякие запрещенные вещества. В свое время Алексея сдал Май Абрикосов.
Там было много свидетелей, которые с ним вместе промышляли. Потом они сдавали Алексея Михайловского неталантливо, некрасиво и нехорошо.
А что касается Дубцовой, кто бы там ее ни тянул, артистка она слабенькая. Ирина, конечно, неплохо поет, интонирует правильно, правильно исполняет свои треки, но в кадре ей лучше вообще не находиться, а прятаться. И между прочим артистка вполне со мной согласна, потому что я давно ее не видел.
Дубцова выступает и как композитор: пишет Успенской, Киркорову и другим артистам. Пусть пишет, ей это сильно идет. А по поводу того, что ее тянули: а толку-то?
С Антоном Зацепиным, занявшим второе место, та же самая ситуация. Какой в этом толк? Он как артист не развился, хотя мог бы, потому что у него есть действительно артистический талант. Антон – неплохой танцор, вокалист, он забавный. У него вообще был весь набор достоинств!
А Дубцова хоть и хорошая вокалистка, но она не забавная, не особо интересная. Вообще, вся эта «Фабрика» вызывала много вопросов…
Там и Тимати тянули безголосого, и Алексу. Я особо не смотрел, но понимал, что происходит с героями.
«Ей предлагали любой гонорар!»
- В свое время яркими участницами проекта «Дом-2» были Анастасия Дашко и Виктория Карасева. И судьбы их были полны перипетий. Анастасия прошла испытание тюрьмой, а Виктория чуть не умерла, когда по неосторожности повредила пищевод.
Знаете ли вы, как сейчас живут эти молодые женщины, чем занимаются? Возможно, поддерживаете отношения с ними?
- Связь иногда поддерживаю с той же Викторией. Правда, мы созванивались давненько, лет пять назад. С Настей общаюсь чуть-чуть почаще.
Настя вся в семейной жизни, Виктория – непонятно в чем. Увы, Вика ушла в какую-то непонятную жизнь, в какую-то схимну, просто отреклась от мира. В общем, поставила на себе крест. А если она хоть немножко продолжилась бы как Виктория Карасева, как творческая личность, то телевидение ее бы с удовольствием подхватило.
Она ведь правда интересная девка! Пять лет назад Андрей Малахов хотел сделать о Виктории отдельную программу о том, что с ней случилось после того, как она чуть не умерла на наших глазах. Ей предлагали любой гонорар! Только приди и расскажи!
И редакторы делали это через меня. Как я ее только не уговаривал: «Викуля, пожалуйста», на что она отвечала: «Нет, я должна записать мировой хит. Только тогда я пойду!». Ну что это такое, если не абсурд?
Анастасия Дашко. Фото: соцсети
А Настя меж тем живет полноценной жизнью молодой мамочки, с чем я ее и поздравляю. Настя есть Настя. Она в полном порядке. Ее иногда приглашают на «Дом-2». Она собирается сняться в каком-то сюжете! И Слава Богу! Пусть!