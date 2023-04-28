Как выглядит замок Аллы Пугачевой сейчас, и что говорят соседи о продаже

Слухи о продаже замка Аллы Пугачевой не утихают целую неделю. Все говорят о каком-то таинственном богаче, который купил особняк за миллиард рублей. Но пока его никто не видел в глаза. Этот незнакомец абсолютно неуловим - как для прессы, так и для поклонников Примадонны.
Первым эту новость рассказал продюсер Сергей Дворцов в программе «Новые русские сенсации» на канале НТВ. Также он заявил прессе, что мужчина вхож в дом Аллы Пугачевой и Максима Галкина* (включен в реестр лиц, выполняющих функции иноагента), поэтому и семейство ему доверяет. Только вот соответствует ли этим критериям Стас Барецкий?
Пока общественность пытается рассекретить мистера Икс, скандальный шоумен Стас Барецкий неожиданно заявил, что замок Пугачевой купил именно он, заплатив не миллиард, а 450 миллионов рублей.
Он отметил, что собирается построить на его территории самый крупный в России крематорий. Но пока подтверждений словам Барецкого не нашлось.
И все же надеемся, что не найдется, поскольку в деревне Грязь живут очень приятные люди, которые вряд ли бы хотели жить неподалеку от столь удручающего места. С местными жителями познакомилась корреспондент Teleprogramma.pro, побывав в деревне Грязь.
Как выглядит деревня, где жили Примадонна и ее супруг
На самом деле посмотреть на замок Максима Галкина* и Аллы Пугачевой может любой желающий. Туда можно добраться на электричке, следующей звенигородской веткой, но проблема заключается в том, что от станции до деревни – целых шесть километров.
Есть путь и гораздо проще – сесть на 452-й автобус, который отходит от станции метро «Кунцевская». Этим транспортом я и воспользовалась, проведя в поездке около полутора часов.
Величественный шестиэтажный замок виднеется уже на подъезде к деревне, поэтому вы его не пропустите. И как только перед вами появится табличка с надписью «Грязь», можно выходить уже на следующей остановке.
Существует стереотип, что рядом с шикарным замком-домом живут только богатые и влиятельные люди, но это не так. В деревне можно увидеть разные дома, которые много говорят о социальном статусе их хозяев.
Есть небольшие домики, а есть большие кирпичные дома с большой территорией, украшенной садовыми скульптурами. В некоторых дворах есть куры и утки.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху
Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина соседствует вот с такой местностью. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Тем не менее деревню весьма сложно назвать ухоженной. Посреди заросшего поля здесь виднеется пара заброшенных построек, оставленный дом с выбитыми стеклами, напоминающий дом с привидениями, в некоторых местах навален строительный мусор.
Среди всего этого «великолепия» величественный замок в викторианском стиле, украшенный горгульями, выглядит как чужеродный элемент. И может, отчасти именно разнообразие такого соседства и привлекает внимание.
По всему периметру замок обнесен забором, везде установлены видеокамеры. С некоторых ракурсов, он, скрытый за деревьями, почти не виден, а с других, наоборот, предстает во всем своем великолепии. Я обследовала всю территорию и по пути знакомилась с местными жителями.
Соседки Аллы Пугачевой и Максима Галкина: «На Новый год нам дарили подарки»
Одними из первых встретила двух сестер с маленьким ребенком. Виктория Петрова рассказала, что вряд ли кто из соседей скажет что-то плохое об Алле Пугачевой и Максиме Галкине*.
«Нередко мы видели их детей в окружении охраны и нянек. В деревне появлялись и сами супруги. Максим катался на велосипеде, гулял по окрестностям, ходил на местный пруд. Он вообще общительный, - отметила Виктория. - И если с Максимом заговоришь, то он не будет от тебя бегать. Жаль, конечно, что они уехали. Хотя какая нам разница, кто здесь будет теперь жить».
По словам другой соседки артистов - Луизы, Максим Галкин* – обычный простой человек, всегда здоровался с местными жителями, когда гулял по территории деревни.
«Максим и Алла хорошо были знакомы с соседями. Прекрасно знали всех своих. Мы с ними жили по соседству и никогда не враждовали. Ничего такого не было», - призналась женщина.
Более того, знаменитая пара традиционно поздравляла соседей с Новым годом и дарила подарки – набор продуктов.
«У них был такой обычай – в этот праздник уделять внимание соседям. К нам в дом с нянями и охраной приходили Гарри и Лиза и приносили гостинцы, - пояснила Луиза. - И это было с самых малых их лет. Дети у Аллы Борисовны и Максима очень хорошенькие, воспитанные, общительные. И стихи рассказывали, и поздравляли очень красиво».
Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина*. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
- А вы когда-нибудь принимали участие в традиции, когда Алла Борисовна разрешала весну, выходила на балкон замка и приветствовала своих поклонников?
- Ой, я вас умоляю. Это вообще для меня дико! У нас есть Господь Бог. Что значит: «Я объявляю весну!»? Это же просто смех!
- А у вас все-таки есть вообще предположение, кто мог купить замок?
- Нет, ни малейшего. Конечно, очень жалко, что они уехали. Уж не знаю, чего побоялись. Безусловно, это их решение, но как можно было бросить Россию? Особенно Алле Борисовне…
В целом соседи Примадонны и Максим Галкина* вели себя по-разному. Большинство поясняли, что дальше вежливого приветствия артистов дело не доходило, кто-то довольно резко говорил, что ничего не знает, один мужчина пару минут объяснял мне, что нехорошо лезть в чужую жизнь. О том, кто все-таки приобрел замок, соседи также не в курсе. Или же не хотят говорить правду.
У территории замка по-прежнему припаркован белый автомобиль, о котором уже писали СМИ. Возможно, он принадлежит новому владельцу особняка. Но пока это загадка…
Еще одной загадкой для меня стали чьи-то старые игрушки, удобно устроившиеся на заборе, на ветвях дерева и прямо на полу в одном из дворов.
Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
«Нет, они точно не принадлежат Лизе и Гарри», - поспешила уверить меня местная жительница.
А потрепанные жизнью плюшевые медведи, печальная собака, снеговик с ведерком и другие забытые игрушки навевали грустные мысли о некогда счастливой и беззаботной, а теперь оставленной жизни…Неужели оставленной навсегда?