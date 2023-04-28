Как выглядит замок Аллы Пугачевой сейчас, и что говорят соседи о продаже

Слухи о продаже замка Аллы Пугачевой не утихают целую неделю. Все говорят о каком-то таинственном богаче, который купил особняк за миллиард рублей. Но пока его никто не видел в глаза. Этот незнакомец абсолютно неуловим - как для прессы, так и для поклонников Примадонны.

Первым эту новость рассказал продюсер Сергей Дворцов в программе «Новые русские сенсации» на канале НТВ. Также он заявил прессе, что мужчина вхож в дом Аллы Пугачевой и Максима Галкина* (включен в реестр лиц, выполняющих функции иноагента), поэтому и семейство ему доверяет. Только вот соответствует ли этим критериям Стас Барецкий?

Пока общественность пытается рассекретить мистера Икс, скандальный шоумен Стас Барецкий неожиданно заявил, что замок Пугачевой купил именно он, заплатив не миллиард, а 450 миллионов рублей.

Он отметил, что собирается построить на его территории самый крупный в России крематорий. Но пока подтверждений словам Барецкого не нашлось.

И все же надеемся, что не найдется, поскольку в деревне Грязь живут очень приятные люди, которые вряд ли бы хотели жить неподалеку от столь удручающего места. С местными жителями познакомилась корреспондент Teleprogramma.pro, побывав в деревне Грязь.

Как выглядит деревня, где жили Примадонна и ее супруг

На самом деле посмотреть на замок Максима Галкина* и Аллы Пугачевой может любой желающий. Туда можно добраться на электричке, следующей звенигородской веткой, но проблема заключается в том, что от станции до деревни – целых шесть километров.

Есть путь и гораздо проще – сесть на 452-й автобус, который отходит от станции метро «Кунцевская». Этим транспортом я и воспользовалась, проведя в поездке около полутора часов.

Величественный шестиэтажный замок виднеется уже на подъезде к деревне, поэтому вы его не пропустите. И как только перед вами появится табличка с надписью «Грязь», можно выходить уже на следующей остановке.

Существует стереотип, что рядом с шикарным замком-домом живут только богатые и влиятельные люди, но это не так. В деревне можно увидеть разные дома, которые много говорят о социальном статусе их хозяев.

Есть небольшие домики, а есть большие кирпичные дома с большой территорией, украшенной садовыми скульптурами. В некоторых дворах есть куры и утки.

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