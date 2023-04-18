SHAMAN – о детстве, дочке и своей команде

Клип на новую композицию певца SHAMAN «Мы» уже посмотрели более миллиона человек. Героями нового видео, снятого в инновационном центре «Сколково», стали самые неординарные дети страны.

А каким сам певец был в детстве? И какие черты характера переняла его дочь Варвара? Об этом и не только SHAMAN рассказал в небольшом интервью Teleprogramma.pro.

«В школе я был таким одиночкой!»

- Ярослав, действие вашего нового клипа происходит в инновационном центре «Сколково». Насколько сложно было получить разрешение на съемки в этом месте?

- Несложно. Сотрудники «Сколково» с удовольствием пошли на уступки, потому что им нравится мое творчество.

- Главные герои видео - дети. А ваша дочка следит за творчеством папы? И какие песни ей больше всего нравятся?

- Кстати, хороший вопрос, но я не задавал его ей. Мне кажется, Варя просто гордится тем, что у нее такой отец. Во всяком случае это для меня очень важно.