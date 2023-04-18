SHAMAN – о детстве, дочке и своей команде

Клип на новую композицию певца SHAMAN «Мы» уже посмотрели более миллиона человек. Героями нового видео, снятого в инновационном центре «Сколково», стали самые неординарные дети страны.
А каким сам певец был в детстве? И какие черты характера переняла его дочь Варвара? Об этом и не только SHAMAN рассказал в небольшом интервью Teleprogramma.pro.
«В школе я был таким одиночкой!»
- Ярослав, действие вашего нового клипа происходит в инновационном центре «Сколково». Насколько сложно было получить разрешение на съемки в этом месте?
- Несложно. Сотрудники «Сколково» с удовольствием пошли на уступки, потому что им нравится мое творчество.
- Главные герои видео - дети. А ваша дочка следит за творчеством папы? И какие песни ей больше всего нравятся?
- Кстати, хороший вопрос, но я не задавал его ей. Мне кажется, Варя просто гордится тем, что у нее такой отец. Во всяком случае это для меня очень важно.
SHAMAN. Фото: Global Look Press
- А какие черты характера передались Варваре от вас?
- Я думаю, что упрямство.
- Каким вы сами были ребенком в школе?
- Очень тихим, очень замкнутым, спокойным. Белой вороной! Друзей в школе у меня не было, как, собственно говоря, и первой любви. Я музыкой всегда занимался. А ребята в классе - кто в футбол играл, кто каратэ занимался, кто – боксом, кто еще чем-нибудь.
А я же пел песни, учился в музыкальной школе. Это занятие было не совсем популярным и находить общие темы для разговоров с одноклассниками казалось сложным. Поэтому я был таким одиночкой.
- А как вы учились?
- Да не знаю. Кто как говорит! Учителя утверждают, что хорошо, а я же сам думаю, что средненько. У меня все усилия и время уходили на музыку.
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SHAMAN. Фото: Global Look Press
- Вернемся ко взрослой жизни. Сейчас остается хоть немного времени на книги и фильмы? В детстве обычно много возможностей для такого хобби, но мы ими не пользуемся. А когда вырастаешь, то не до этого…
- Последнее время я очень загружен. Корю себя за то, что надо что-нибудь прочитать. Кстати, говоря, если посоветуете какую-нибудь книгу, то с удовольствием прочту.
А пока что у меня довольно плотный график. Некогда читать, нужно писать песни, создавать новые программы, клипы.
- Прочтите книгу Соммерсета Моэма «Бремя страстей человеческих», где много размышлений о Боге и сущности человека. В общем, про книги мы упомянули. Но, может, у вас есть какой-то один любимый фильм?
- Мне нравится исторический жанр, когда в кинокартине показывают какую-то эпоху. Например, отличные сериалы «Иван Грозный» и «Годунов» на канале «Россия». Я очень люблю историю.
- А как на счет любимых актеров и актрис?
- Нет. Любимых артистов у меня точно нет.
«В обычной жизни я спокойный человек»
- Недавно вы принимали участие в проекте «Автора!», где нужно оценивать авторские хиты, и показались мне довольно строгим человеком. Во всяком случае не раздавали комплименты направо и налево.
А в работе вы жесткий человек? Например, можете прикрикнуть на кого-то из своей команды, если выставлен неважный свет или звук?
- Не умею ругаться. Но могу посмотреть так, что станет не по себе. Но все очень тихо и, как говорится, без лишних эмоций.
Для меня непозволительная роскошь – тратиться на эмоции, поскольку я приберегаю их для сцены и своих поклонников, чтобы выйти и дать жару! В обычной же жизни я очень спокойный человек!
SHAMAN. Фото: Global Look Press
- Чем порадуете слушателей в ближайшее время?
- Я по-прежнему пишу новые песни. Будет новый клип. Мне кажется, что поклонникам это тоже понравится.