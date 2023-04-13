«Был белой вороной»: певец SHAMAN рассказал о своем непростом детстве

Певец SHAMAN в свои 31 успел стать настоящим российским любимцем. Карьера у исполнителя идет в гору: сотни концертов с полными залами в разных городах, запись новых треков, съемки клипов. Певца любят и узнают по всей стране. Со своими фанатами он также тепло общается во время своих выступлений и всегда рад своей публике.

Однако до сих пор мало что известно о детстве исполнителя. Сегодня Ярослав Дронов (именно так зовут певца) рассказал о своих ранних годах. И, как оказалось, он был довольно робким и скромным ребенком.