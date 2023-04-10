«Мой путь принятия себя еще не закончился»: Александра Урсуляк – о сериале «Против всех», семье и карьере и попытках похудеть

С 10 апреля на канале СТС выходит новый сериал «Против всех», рассказывающий о судьбе деда Захара (Николай Добрынин) и его семьи. Этот герой решительно отказывается продавать свой участок земли под строительство многоэтажек, тогда как другие смирились с такой участью. В какой-то момент он оказывается единственным, кто продолжает бороться с обстоятельствами.
Деду Захару нельзя надеяться даже на внука, который по иронии судьбы как раз влюбляется в дочку застройщика. Но он пойдет до конца…
Одну из главных ролей в сериале также сыграла Александра Урсуляк. В интервью Teleprogramma.pro актриса рассказала о неправильных решениях своей героини, умении находить баланс между карьерой и семьей и трудном пути принятия себя.
«Время, проведенное вместе, принесло много приятных впечатлений»
- На съемках сериала «Против всех» вы впервые доили корову. Чему новому еще научились?
- Кроме знакомства с коровой, мне повезло поработать с потрясающей командой профессионалов, создававших сериал «Против всех». У меня были замечательные партнеры, с которыми я впервые снималась, и уже давно любимые коллеги, с которыми посчастливилось снова увидеться.
Отдельно хочу отметить Сережу Лавыгина. С ним мы провели много времени, ведь он исполняет здесь сразу две главные роли. Он чудесный партнер, талантливый актер и замечательный человек.
Мы с ним давно знакомы, но на съемочной площадке встретились впервые. И время, проведенное вместе, принесло много приятных впечатлений.
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Александра Урсуляк. Фото: телеканал СТС
- У вашей героини Васи нет большого веса в семье Занозиных, ее мнения никто не спрашивает. Вам не было за нее обидно?
- С феминизмом у моей героини действительно не срослось. Мне кажется, она приняла все неправильные решения, которые можно было только принять.
Но я не буду ее осуждать. Она такая вот, какая есть.
- Вася растворяется в семье. А вам пришлось пожертвовать чем-то ради детей?
- Я ничем не жертвовала. Дети — это наши друзья, самые близкие люди. Понятно, что, когда они маленькие и беспомощные, не получается уделять себе достаточно времени.
Но каждый взрослый человек, который решается на рождение детей, должен быть к этому готов. Лично я очень рассчитываю на своих детей в дальнейшем. Как на близких друзей и помощников.
«Иногда меня опасаются»
- В этом году исполняется двадцать лет со дня вашего выпуска из Школы-студии МХАТ. Поддерживаете ли вы общение с однокурсниками? Может, у вас есть свой чат?
- У нас очень дружный курс, и большинство людей сейчас находятся внутри профессии, многими можно гордиться.
Да, у нас есть чат, периодически мы встречаемся. А сейчас готовимся к празднованию юбилея выпуска, поэтому чат бурлит предложениями, идеями и шутками. (Улыбается.)
- У вас в целом много друзей?
- Близких друзей совсем немного, а вот коллег и знакомых достаточно.
Александра Урсуляк с киношной семьей. Фото: телеканал СТС
- Наверное, они и ваши поклонники нередко делают комплимент вашим глазам. А что в себе любите особенно? В целом долгим ли был путь принятия себя?
- А он еще и не закончился. (Смеется.) Я что-то в себе принимаю, а что-то - нет.
Например, как и многие женщины, вечно пытаюсь худеть.
- Вы часто играете сильных и уверенных в себе женщин. Наверное, те, кто вас не знают, при встрече даже боятся вас?
-До сих пор не понимаю, почему так происходит. Действительно, иногда меня опасаются. Но это быстро проходит после непродолжительного общения.
Я в целом не считаю себя конфликтным человеком. Мне нравится находить общий язык с людьми, поскольку люди меня очень интересуют в общем и в частности.
- В этом году вы отметили юбилей. Какой главный урок получили, за какой опыт особенно благодарны?
- Благодарна судьбе за все, что со мной происходило. Опыт ценен не только количеством событий в твоей жизни, но и качеством осознания произошедшего.
И я стараюсь анализировать то, что со мной случается. Думаю, все уроки я хорошо усваиваю. Я, в общем-то, считаю себя гармоничным человеком, а свою жизнь — счастливой. (Улыбается.)