«Мой путь принятия себя еще не закончился»: Александра Урсуляк – о сериале «Против всех», семье и карьере и попытках похудеть

С 10 апреля на канале СТС выходит новый сериал «Против всех», рассказывающий о судьбе деда Захара (Николай Добрынин) и его семьи. Этот герой решительно отказывается продавать свой участок земли под строительство многоэтажек, тогда как другие смирились с такой участью. В какой-то момент он оказывается единственным, кто продолжает бороться с обстоятельствами.

Деду Захару нельзя надеяться даже на внука, который по иронии судьбы как раз влюбляется в дочку застройщика. Но он пойдет до конца…

Одну из главных ролей в сериале также сыграла Александра Урсуляк. В интервью Teleprogramma.pro актриса рассказала о неправильных решениях своей героини, умении находить баланс между карьерой и семьей и трудном пути принятия себя.

«Время, проведенное вместе, принесло много приятных впечатлений»

- На съемках сериала «Против всех» вы впервые доили корову. Чему новому еще научились?

- Кроме знакомства с коровой, мне повезло поработать с потрясающей командой профессионалов, создававших сериал «Против всех». У меня были замечательные партнеры, с которыми я впервые снималась, и уже давно любимые коллеги, с которыми посчастливилось снова увидеться.

Отдельно хочу отметить Сережу Лавыгина. С ним мы провели много времени, ведь он исполняет здесь сразу две главные роли. Он чудесный партнер, талантливый актер и замечательный человек.

Мы с ним давно знакомы, но на съемочной площадке встретились впервые. И время, проведенное вместе, принесло много приятных впечатлений.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.