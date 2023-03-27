Премьера сериала «Против всех»: Лавыгин сыграл близнецов, а Добрынин тонул в болоте

10 апреля на СТС состоится премьера комедийного сериала «Против всех». Главные роли в нем исполняют Николай Добрынин, Александра Урсуляк и Сергей Лавыгин. В центре сюжета — история борьбы деда Захара (Николай Добрынин) с наглым застройщиком (Сергей Беляев).

Дед Захар не хочет продавать свой земельный участок и готов отстаивать его до конца. Но его внук Богдан неожиданно влюбляется в дочь того самого застройщика — почти «Ромео и Джульетта»! Николай Добрынин признавался: труднее всего ему было играть сцену, в которой его герой тонет в болоте:

«У художников получилось невероятно живописное болото. На протяжении шести часов я погружался с головой под воду, держа 30-килограммовый мешок. Это было необходимо, чтобы вода не выталкивала тело».

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Популярному комедийному актеру Сергею Лавыгину пришлось играть сразу двоих персонажей — братьев-близнецов.

«Все начинается с грима и костюма, ну а дальше добавляются мимика, пластика и определенная характерность. И у каждого персонажа свой набор черт. А вот каких, зрителю предстоит узнать, посмотрев сериал», — рассказал актер.

Премьера сериала «Против всех» — 10 апреля в 19.00 на канале СТС.