«Язык мой — враг мой»: Виктор Дробыш – об «остром» языке, предательствах и пожаре на Новый год

- Вам нравится современная музыка? Кого из российских и зарубежных молодых исполнителей слушаете?

- Конечно, слушаю современную музыку. Конечно, люблю Imagine Dragons, My Chemical Romance, Thirty Seconds to Mars, Muse. Из наших могу отметить The Hatters, Мари Краймбрери. Очень они мне нравятся.

С уважением отношусь к проекту Artik & Asti. Есть хорошие проекты. Есть хорошие проекты у меня, в которые я влюблен, как слушатель. Я с удовольствием буду слушать альбом Гузель Хасановой в машине, лизу гинзбург, IVANa. Поэтому я за молодежь.

- Расскажите, как происходит разделение средств между артистом и продюсером, кто больше тратит, и кто больше получает?

- Я вам скажу, что не может быть все одинаково. Есть роль продюсера, когда она совсем велика, и компания, которая занимается, вкладывает деньги и делает все, и артист молодой. И на первых порах это может быть сильно преимущественный процент у компании. А может быть такое, что артист уже взлетел и такая самодостаточная большая единица, и готов вкладывать деньги сам. Тогда это может быть и в пользу артиста.

По-моему, очень гуманный для меня процент – 50/50, когда все вкладывают деньги. И тогда, мне кажется, и артист начинает задумываться о трате денег, и продюсер выставляет какие-то целесообразные правильные счета. Это я ловил на себе даже. Тогда артист перестанет мечтать о каких-то вечных парикмахерских, накладных ногтях и дорогущих клипах.

Когда ему придется за все платить половину, тогда можно с ним нормально обсуждать все, что угодно. Хотите траты — пожалуйста. Хотите снимать на Гавайях — давайте. Платим за все вместе. Правда потом, обычно, когда посчитают, говорят: «В принципе, и в Подмосковье много красивых мест. Поэтому можно и им ограничиться».