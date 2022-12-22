«Язык мой — враг мой»: Виктор Дробыш – об «остром» языке, предательствах и пожаре на Новый год

- Сегодня все чаще становятся популярными отрицательные медийные персонажи – например, рэперы, тексты которых несут негативный посыл. Почему так происходит? И как вы к ним относитесь?

- Вы знаете, по большому счету, я не батюшка Виктор, чтобы ходить с кадилом по шоу-бизнесу и пытаться всех окультуривать. Я считаю, что самая большая проблема даже не во внутренности песен. Рок-музыка, например, всегда была немножко и политизирована, как в случае с Джоном Ленноном, и немножко грязная, как в случае, там, с Оззи Осборном или Элис Купером.

То есть все мои любимые герои, в том числе Фредди Меркьюри, позволяли себе кое-что в текстовой направленности своей музыки. Меня как раз больше расстраивает, что в музыке сегодня сама музыка занимает маленькое количество процентов. То есть оно снизилось до какого-то критического уровня.

И ребята талантливые, и многие блогеры, которые стали известными, честь им и хвала, потому что повести за собой миллионы поклонников, будь то сеть или будь то life, не так-то просто. Поэтому если они добились успеха, значит, у них какая-то божья искорка есть.

Другое дело, что все это порой заменяется чем-то другим, а называется музыкой. И поэтому я больше иногда называл бы это цирком, камеди-шоу, еще чем-нибудь, но не музыкой. Хотя, побывав в программе «Битва поколений», я понял, что есть хорошие, талантливые, молодые ребята.

Это, в первую очередь про Мари Краймбрери, лизу гинзбург, которую я очень выделяю, и которая мне очень нравится, Ваня Дмитриенко – тоже парень, который идет от музыки. Многие другие, при всем моем уважении, далековато стоят от музыки. Но все это все равно, так или иначе, называется музыкой.

При этом, я еще раз говорю, это не критические высказывания, а, скорее, такая досада, которая сегодня меня посещает из-за того, что в 70-е годы все группы, такие, как Led Zeppelin, Deep Purple, Uriah Heep, с каждым своим новым альбомом пытались усложняться. Для этого они пытались использовать Баха, каких-то классиков, симфонические оркестры. Иэн Андерсон играл на флейте. И все же это были молодые ребята нашего поколения. То есть они были хулиганы, наркоманы, да кто угодно, но все, что было связано с музыкой, для них было как челлендж: стать самыми крутыми, самыми сложными.

И люди, которые их слушали, а это сотни миллионов, тоже вместе с ними учились. И за 70-е годы мы практически параллельно вместе с нашими кумирами от трех аккордов пришли к сложным симфоническим зарисовкам, как, например A Night at the Opera группы Queen. И это слушали все. И все понимали, что это такое.

Сегодня кумиры нашей молодежи пытаются упростить это все, и вместе с ними упрощается слушатель, который за ним идет. Это вот так, как есть. Это данность нашего времени. Но, к сожалению, это скатывание в немузыку меня немножко расстраивает.

