«Не будем ей мешать!»: SHAMAN – о Ксении Собчак, Алене Водонаевой и бытовых навыках

Певец SHAMAN принял участие в знаменитом «Квартирнике у Маргулиса» на телеканале НТВ. Формат этого музыкального мероприятия похож на домашний концерт и позволяет артистам и зрителям общаться в камерной, можно сказать, интимной обстановке, узнавать человека с новой, неожиданной стороны. Так было и в этот раз.

Артист исполнял свои песни (в том числе и композицию «Моя Россия» в дуэте с отцом Юрием Дроновым, который тоже пришел на телеконцерт), а также рассказывал зрителям истории из собственной жизни. Например, как изучал народные традиции России. Если Шурик из «Кавказской пленницы» записывал легенды, сказки, тосты, то Ярослав Дронов – музыкальный фольклор. Он ездил в экспедиции по нашей стране и расшифровывал песни бабушек в глухих деревнях.

«Я просил пожилых жительниц сел исполнить какую-нибудь русскую народную песню, - пояснил SHAMAN. - Записывал все на диктофон. Правда, иногда из-за плохой дикции бабушки было сложно разобрать слова. Но материала хватало».

Также музыкант рассказал, что сочинил первую авторскую песню в 16 лет, вдохновившись творчеством Питера Гэбриела. Кратко проходя по этапам жизни певца, Евгений Маргулис вспомнил и то, как в юности он прошел хорошую ресторанную школу и даже одно время выступал в злачном заведении, где танцевали стриптиз.

«Он там пел, - на всякий случай уточнил Евгений Маргулис и поинтересовался у артиста – Ну и каково было в таком цветнике?»

SHAMAN ответил, что в конце-концов ко всему привыкаешь. Вообще, в ресторанах случалось всякое. Но как говорил Фридрих Ницше: «Все, что нас не убивает, делает сильнее».

Кроме того, Евгений Маргулис вспомнил, как сам познакомился с музыкантом. Оказывается, он заприметил его, когда тот принимал участие в различных музыкальных телеконкурсах. И пять лет назад пригласил в свой «Квартирник», чтобы дать ему возможность выйти на широкую аудиторию. Как оказалось, не зря!

Хит «Танцы на стеклах» Макса Фадеева, который артист исполнил в своей авторской манере на тогдашней программе, набрал свыше 50 миллионов просмотров и стал культовым среди его поклонников еще до проекта SHAMAN и массовой популярности. Эта песня и сегодня звучит на концертах музыканта.