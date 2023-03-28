«Не будем ей мешать!»: SHAMAN – о Ксении Собчак, Алене Водонаевой и бытовых навыках

Певец SHAMAN принял участие в знаменитом «Квартирнике у Маргулиса» на телеканале НТВ. Формат этого музыкального мероприятия похож на домашний концерт и позволяет артистам и зрителям общаться в камерной, можно сказать, интимной обстановке, узнавать человека с новой, неожиданной стороны. Так было и в этот раз.
Артист исполнял свои песни (в том числе и композицию «Моя Россия» в дуэте с отцом Юрием Дроновым, который тоже пришел на телеконцерт), а также рассказывал зрителям истории из собственной жизни. Например, как изучал народные традиции России. Если Шурик из «Кавказской пленницы» записывал легенды, сказки, тосты, то Ярослав Дронов – музыкальный фольклор. Он ездил в экспедиции по нашей стране и расшифровывал песни бабушек в глухих деревнях.
«Я просил пожилых жительниц сел исполнить какую-нибудь русскую народную песню, - пояснил SHAMAN. - Записывал все на диктофон. Правда, иногда из-за плохой дикции бабушки было сложно разобрать слова. Но материала хватало».
Также музыкант рассказал, что сочинил первую авторскую песню в 16 лет, вдохновившись творчеством Питера Гэбриела. Кратко проходя по этапам жизни певца, Евгений Маргулис вспомнил и то, как в юности он прошел хорошую ресторанную школу и даже одно время выступал в злачном заведении, где танцевали стриптиз.
«Он там пел, - на всякий случай уточнил Евгений Маргулис и поинтересовался у артиста – Ну и каково было в таком цветнике?»
SHAMAN ответил, что в конце-концов ко всему привыкаешь. Вообще, в ресторанах случалось всякое. Но как говорил Фридрих Ницше: «Все, что нас не убивает, делает сильнее».
Кроме того, Евгений Маргулис вспомнил, как сам познакомился с музыкантом. Оказывается, он заприметил его, когда тот принимал участие в различных музыкальных телеконкурсах. И пять лет назад пригласил в свой «Квартирник», чтобы дать ему возможность выйти на широкую аудиторию. Как оказалось, не зря!
Хит «Танцы на стеклах» Макса Фадеева, который артист исполнил в своей авторской манере на тогдашней программе, набрал свыше 50 миллионов просмотров и стал культовым среди его поклонников еще до проекта SHAMAN и массовой популярности. Эта песня и сегодня звучит на концертах музыканта.
SHAMAN. Фото: Global Look Press
«На «Квартирнике у Маргулиса» в 2018 году я просто спел три песни, причем не свои, - рассказал SHAMAN Teleprogramma.pro уже после концерта. А сегодня я как артист со своей программой дал полноценный концерт. Исполнил авторские песни и дуэт с Евгением Маргулисом.
К тому же я играл со своей группой. Живая музыка! Все это по-другому, гораздо бодрее, бойчее, чем просто петь под «минусовку», как я это делал в прошлый раз».
« Я не могу себя остановить и сказать, что пора отдыхать!»
- Как формировали репертуар для этого «Квартирника у Маргулиса»?
- По настроению. На самом деле та программа, которая была мной запланирована, немножко скорректировалась в процессе.
Сценарий менялся непосредственно в ходе выступления. Какие-то песни и номера добавились, другие я не стал исполнять. Я в моменте почувствовал, что нужно спеть именно эти композиции.
SHAMAN с Сергеем Полуниным на своем концерте в Москве. Фото: Global Look Press
- Как известно, ваша любимая цитата из романа «Мастер и Маргарита» - «Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами все предложат и сами все дадут». А о чем люди просят вас чаще всего? Наверное, нередко вы слышите: «Послушайте, как поет мой сын», «Я написал хорошую песню. Может быть, познакомитесь с ней?»
- Они, скорее, не просят, а, наоборот, отдают свою любовь. И это взаимно. Я тоже дарю людям свою любовь. А если о чем и просят, то, чтобы я отдыхал почаще, потому что я очень много работаю. И это действительно так.
Но мне очень хочется радовать людей больше и больше, а песни, концерты, клипы сами себя не напишут, не снимут. Здесь нужно мое активное участие, поэтому я всегда нахожусь в потоке.
Я не могу себя остановить и сказать: «Все, теперь можно отдохнуть! Сейчас я возьму паузу». И даже когда у меня нет концертов и выступлений, я всегда в работе. Значит, я в студии, записываю новые песни, придумываю идеи для следующего клипа. Нет ни дня, когда бы я не работал.
- Получается, вы вообще, что ли, не отдыхаете?!
- Ну в общем да. Отдыхаю только во время сна.
«С каждым разом Ксения все более прямо проявляет свои чувства!»
- Раз уж вы заговорили о любящих вас людях. Есть у вас и специфические «поклонники», например, Ксения Анатольевна Собчак. Как бы вы прокомментировали недавнее признание телеведущей, что она хочет быть рубашкой на вашем теле и микрофоном на ваших выступлениях?
- Подозреваю, что Ксения Анатольевна, как говорится, не очень ровно дышит в мою сторону, иначе откуда столько внимания к моей персоне? (Смеется!)
И с каждым разом она все более прямо проявляет свои чувства. Ну…раз она такое говорит, значит, наверное, так чувствует. Не будем ей мешать! Я никому не запрещаю любить меня и мое творчество.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
SHAMAN. Фото: Global Look Press
- Может быть, вы не знаете, но у вас есть еще одна тайная «поклонница» - блогер и экс-участница реалити-шоу «Дом-2»Алена Водонаева. Она посвящает вам много постов в своем Телеграм-канале, правда, подает все под соусом иронии.
Но там, на мой взгляд, тоже присутствует какой-то скрытый интерес. Алена, например, интересовалась в соцсетях, почему вы выступали без шапки в мороз в Лужниках 22 февраля. Вы вообще видели хоть один из ее постов?
- Да я не всегда успеваю прочитать даже то, что пишут в моем чате, потому что там десятки тысяч сообщений. А это, конечно, очень важно – читать, отвечать, реагировать и смотреть, что там происходит.
Поэтому я, к сожалению, не могу разорваться…
«Но они стояли, как вкопанные, и смотрели, как бандерлоги!»
- Но самые верные ваши поклонники – это родные. Вот, например, ваши бабушка и дедушка рассказывали, что вы однажды делали ремонт в своей комнате. Вы, наверное, все умеете делать по дому…
- Не переживайте, я если что не пропаду. Я же несколько лет жил в общежитии, которое студентам предоставила академия им. Гнесиных. Как сейчас помню, на шестом этаже, в 624-й комнате. В комнате было три пианиста и я один. Прекрасно справлялись: готовили сами, стирали, убирали, выполняли все бытовые задачи. Так что я все могу делать, вообще не вопрос.
SHAMAN. Фото: Global Look Press
- Вернемся к «Квартирнику у Маргулиса». Евгений Маргулис упомянул, что вы какое-то время работали в ресторанах, где девушки танцевали стриптиз. Можете вспомнить какой-нибудь интересный случай из той практики?
- Все-таки ресторан – это то место, где могут происходить какие-то потасовки, драки. И был один такой момент.
Я тогда пел на сцене, которая находилась в центре зала, и вдруг услышал какой-то шум. А песни, громко, не все услышишь. Но тут я вижу, что на меня кубарем катятся человек десять.
Я сразу отлетел в сторону, прибежал в пультовую, резко включил свет и выключил музыку. Это была такая психологическая уловка, чтобы отрезвить дерущихся
Затем я схватил микрофон и из пультовой как с трибуны говорю: «Если вы хотите выяснять отношения, пожалуйста, покиньте заведение и делайте это на улице. Уважайте себя и окружающих!» Просто выпалил все как на одном дыхании.
Я думал, драчуны сейчас пойдут на меня. Но они стояли как вкопанные и смотрели, как бандерлоги, а потом просто кивнули и пошли на улицу.
Через десять минут этих товарищей принесли обратно. У одного лицо в крови, у другого спина прострелена, третий порезанный. Потом «скорая» приехала, милиция (на тот момент еще не полиция). Вот такие истории бывали. Но мне, слава Богу, везло.
- На концертах и на «Квартирнике» уже прозвучала ваша новая песня «Мы». Когда ее услышит широкая аудитория в связке с клипом?
- Думаю, в апреле. Я не заставлю публику долго ждать!