«Для меня это был шок»: SHAMAN – о жене, Григории Лепсе и песне «Встанем!»

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) продолжает радовать новыми информационными поводами. Так, музыкант выпустил новую песню «Моя Россия», которая получилась камерной и теплой. В ней артист показал своих родителей и бабушку с дедушкой, все эти годы поддерживающих сына и внука.

Сейчас же SHAMAN готовится к сольным концертам в Москве и Санкт-Петербурге. Музыкант выступит с новой программой «Я русский». А накануне сольников он пообщался с журналистами, в том числе и с Teleprogramma.pro.

«Григорий – интеллектуально развитый человек»

- Мы видели, как на концерте вы задушевно общались с Григорием Лепсом. Расскажите о нем. Каковы были ваши впечатления от общения?

- Работая в ресторанах лет 15 назад, (я тогда был молодым, кучерявым), я пел много песен и Григория Лепса, и Стаса Михайлова, и Николая Носкова, и Валерия Кипелова. И сейчас увиделся с Григорием лично. Вообще, я посмотрел много его концертов, перепел огромное количество его песен.

Но всегда есть некое опасение. Одно дело – когда ты видишь человека на экране, а другое – когда знакомишься с ним в жизни. Бывает так, что картинка не сходится с реальностью. Но здесь все сложилось. Я как представлял, что мы с Григорием поладим, так и произошло.

Мы с ним созваниваемся, общаемся на разные темы, например, про историю. Григорий очень интеллектуально развитый человек. С ним интересно.