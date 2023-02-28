«Для меня это был шок»: SHAMAN – о жене, Григории Лепсе и песне «Встанем!»

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) продолжает радовать новыми информационными поводами. Так, музыкант выпустил новую песню «Моя Россия», которая получилась камерной и теплой. В ней артист показал своих родителей и бабушку с дедушкой, все эти годы поддерживающих сына и внука.
Сейчас же SHAMAN готовится к сольным концертам в Москве и Санкт-Петербурге. Музыкант выступит с новой программой «Я русский». А накануне сольников он пообщался с журналистами, в том числе и с Teleprogramma.pro.
«Григорий – интеллектуально развитый человек»
- Мы видели, как на концерте вы задушевно общались с Григорием Лепсом. Расскажите о нем. Каковы были ваши впечатления от общения?
- Работая в ресторанах лет 15 назад, (я тогда был молодым, кучерявым), я пел много песен и Григория Лепса, и Стаса Михайлова, и Николая Носкова, и Валерия Кипелова. И сейчас увиделся с Григорием лично. Вообще, я посмотрел много его концертов, перепел огромное количество его песен.
Но всегда есть некое опасение. Одно дело – когда ты видишь человека на экране, а другое – когда знакомишься с ним в жизни. Бывает так, что картинка не сходится с реальностью. Но здесь все сложилось. Я как представлял, что мы с Григорием поладим, так и произошло.
Мы с ним созваниваемся, общаемся на разные темы, например, про историю. Григорий очень интеллектуально развитый человек. С ним интересно.
SHAMAN на «Концерте для настоящих мужчин». Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
- На концертах вас всегда очень тепло принимают поклонники. Что обычно они вам дарят?
- В первую очередь поклонники радуют своим присутствием на сольных концертах и радуют аншлаги, которые преследуют меня в каждом городе. Скоро у меня будут сольные концерты в Питере и в Москве. И для меня это счастье, потому что людям, конечно, мало. Они рады видеть меня и слышать мои песни.
«Я очень мало времени провожу в Москве»
- А на жену время остается? Как вы проводите совместное свободное время?
- На самом деле сложно ответить на этот вопрос по одной простой причине, потому что его просто элементарно нет. Я очень мало провожу времени в Москве, потому что постоянно нахожусь в разъездах по нашей необъятной Родине. Так что говорить об этом можно будет только тогда, когда это время появится.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
SHAMAN в программе Андрея Малахова «Песни от всей души»
- 23 февраля исполнилось ровно год, как в Интернете появился ваш главный хит «Встанем»...
- Да. Я выложил песню в Интернет 23 февраля. Тогда я даже не мог представить, что она получит настолько широкий охват. Песня поселилась в сердцах миллионов людей и не только в России, но и по всему миру.
И для меня это счастье не только как для исполнителя, так и для автора.
Эта композиция была первой песней такого рода. Я никогда раньше таких не сочинял. Для меня самого это тоже было неожиданно, хотя я подсознательно понимал, что песня сильная и мне хотелось поделиться ею с людьми.
Я прекрасно помню, как читал первые комментарии. В них люди признавались, что плакали. И комментариев становилось все больше и больше, больше и больше.
И, честно говоря, для меня это был шок, песня послужила неким трамплином для моей широкой популярности. И все сложилось.