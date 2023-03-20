Михаил Муромов – о заработках, реальной профессии и отношениях с Ларисой Рубальской

Мы встретились с Михаилом Муромовым на съемках музыкального проекта, который пока держится в секрете. В интервью Teleprogramma.pro певец рассказал о способах защиты от коронавируса, дружбе с Ларисой Рубальской и странных женщинах.
«Где нужно, там и работаем»
- Михаил Владимирович, как у вас сейчас обстоят дела с концертами?
- Знаете, как говорят в народе? Путем…Все нормально! Где нужно, там и работаем! А где не нужно - отдыхаем.
- А пандемия на вас и на график ваших выступлений как-то влияла?
- Никак, потому что я не болел. Вообще, я биохимик крови по профессии. Моя специальность называется «Технология производства медицинских препаратов экспериментативного и гормонального сырья».
Я знаю теорию питания, как от чего лечиться, поэтому многие вещи, которые могут вылечить врачи, я вылечиваю сам. Так что это мне все смешно.
Михаил Муромов. Фото: Global Look Press
- Наверное, на концертах люди чаще всего хотят слышать «Странную женщину». Вы ведь не только исполнитель, но и композитор этой песни. А Лариса Рубальская написала к ней слова...
- «Странную женщину» я сделал за одну ночь и с трудом спел, потому что там очень серьезный вокальный диапазон. И ведь не все справляются с этой композицией.
- А кто, на ваш взгляд, ее лучше всех исполняет?
- Алексей Чумаков. Он один раз сильно спел. Очень хорошо. Спасибо!
«Нужно быть очень аккуратным, нельзя кромсать произведение!»
- А как же выступление с этой песней актера Игоря Миркурбанова в программе «Три аккорда»? Многие пользователи Сети на YouTube выражают свой восторг по поводу его номера.
- Он хорошо спел. Но в эфире на Первом канале практически всю песню тогда обрезали. Ведь в произведении главное - развитие: вступление, драматургия. Эта песня – ариозо, поэтому в ней должна быть заложена драматургия, а ее нет.
Но когда берешь произведение целиком, там же один проигрыш чего стоит: вступление, финал.Это все необходимые компоненты песни.
А вы вот представьте себе, что Алешу Поповича вырезали из картины «Богатыри» Виктора Васнецова. В итоге их останется только два. И это уже будет не та картина.
Или представьте, как взять «Войну и мир» и уложить в один том. Или, например, я вас попрошу прочитать басню «Ворона и лисица». Вы сможете это сделать?
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
- «Вороне где-то Бог послал кусочек сыра»…
- А вот и нет. Басня ведь начинается с морали: «Уж сколько раз твердили миру, что лесть грустна, вредна, но только все не впрок. И в сердце льстец всегда отыщет уголок!». А если убрать часть про мораль, то уже не будет стиха.
Или отрежьте половину от песни Let it be. И что в итоге останется?
Поэтому здесь нужно быть очень аккуратным, нельзя кромсать произведение.
Михаил Муромов. Фото: Global Look Press
- Вернемся все-таки к Игорю Миркурбанову… Каково ваше мнение о нем?
- Это талантливый артист. У него прекрасный голос. Я к Игорю ходил на песенный концерт-спектакль в театре Надежды Бабкиной.
- Вы ведь и дружите с Ларисой Рубальской. Какие качества цените в ней прежде всего?
- Исключительную и глубокую доброту, человечность, внутреннее сияние, искрометный ум, радостное настроение. Даже в самые трудные минуты она всегда умела себя вести и держать.
В общем, мне с ней хочется общаться. Это уникальный и неповторимый человек.
- Что вы сами вкладываете в понятие «Странная женщина»?
- Все женщины разные. И каждая странная по-своему. А я же имею право об этом говорить.
Странность у женщины обязательно должна быть, потому что иначе к ней не возникает никакого интереса.
- Но бывают ведь и обычные женщины…
- Бывают. Но и у них свои интересы. Просто совместные интересы не всегда совпадают!