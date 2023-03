Михаил Муромов – о заработках, реальной профессии и отношениях с Ларисой Рубальской

«Нужно быть очень аккуратным, нельзя кромсать произведение!»

- А как же выступление с этой песней актера Игоря Миркурбанова в программе «Три аккорда»? Многие пользователи Сети на YouTube выражают свой восторг по поводу его номера.

- Он хорошо спел. Но в эфире на Первом канале практически всю песню тогда обрезали. Ведь в произведении главное - развитие: вступление, драматургия. Эта песня – ариозо, поэтому в ней должна быть заложена драматургия, а ее нет.

Но когда берешь произведение целиком, там же один проигрыш чего стоит: вступление, финал.Это все необходимые компоненты песни.

А вы вот представьте себе, что Алешу Поповича вырезали из картины «Богатыри» Виктора Васнецова. В итоге их останется только два. И это уже будет не та картина.

Или представьте, как взять «Войну и мир» и уложить в один том. Или, например, я вас попрошу прочитать басню «Ворона и лисица». Вы сможете это сделать?

- «Вороне где-то Бог послал кусочек сыра»…

- А вот и нет. Басня ведь начинается с морали: «Уж сколько раз твердили миру, что лесть грустна, вредна, но только все не впрок. И в сердце льстец всегда отыщет уголок!». А если убрать часть про мораль, то уже не будет стиха.

Или отрежьте половину от песни Let it be. И что в итоге останется?

Поэтому здесь нужно быть очень аккуратным, нельзя кромсать произведение.