Михаил Муромов – о заработках, реальной профессии и отношениях с Ларисой Рубальской

Мы встретились с Михаилом Муромовым на съемках музыкального проекта, который пока держится в секрете. В интервью Teleprogramma.pro певец рассказал о способах защиты от коронавируса, дружбе с Ларисой Рубальской и странных женщинах.

«Где нужно, там и работаем»

- Михаил Владимирович, как у вас сейчас обстоят дела с концертами?

- Знаете, как говорят в народе? Путем…Все нормально! Где нужно, там и работаем! А где не нужно - отдыхаем.

- А пандемия на вас и на график ваших выступлений как-то влияла?

- Никак, потому что я не болел. Вообще, я биохимик крови по профессии. Моя специальность называется «Технология производства медицинских препаратов экспериментативного и гормонального сырья».

Я знаю теорию питания, как от чего лечиться, поэтому многие вещи, которые могут вылечить врачи, я вылечиваю сам. Так что это мне все смешно.