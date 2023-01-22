«О тех, кто бежал на чужбину»: в «Ленкоме» поставили булгаковский «Бег» с Миркурбановым и Авериным

В феврале в «Ленкоме» состоится премьера спектакля «Бег» по одноименной пьесе Михаила Булгакова. В современных реалиях произведение оказалось невероятно актуальным.

«Режиссер, народный артист России Александр Лазарев, и команда создателей новой постановки современными театральными средствами расскажут о тех, кто бежал от трагических событий времени на чужбину, в пустоту одиночества, о том, что судьба каждого человека неразрывно связана с судьбой своего народа, своей Родины. О том, что вне их жизнь становится бесплодной и бессмысленной. И, конечно, о пронзительной любви, которая кажется неуместной, когда в мире царят хаос, кровь и борьба», - говорится в анонсе спектакля.