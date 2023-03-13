Исполнитель хита «Яблоки на снегу» Михаил Муромов пожаловался Лере Кудрявцевой на нищенскую пенсию

Михаил Муромов на пике популярности давал десятки концертов в месяц и получал хорошие гонорары за выступления. Он исполнял такие хиты, как «Яблоки на снегу», «Ариадна», «Странная женщина», которые обожала публика.

В собственности у Михаила Муромова есть две квартиры. Певец не тратится на лекарства. По признанию Муромова, он обладает даром целительства и сам лечит себя при необходимости.

По материалам kp.ru