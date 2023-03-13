Исполнитель хита «Яблоки на снегу» Михаил Муромов пожаловался Лере Кудрявцевой на нищенскую пенсию

Популярный на рубеже 80–90-х годов прошлого века исполнитель Михаил Муромов стал гостем программы НТВ «Секрет на миллион». В частности, он рассказал ведущей передачи Лере Кудрявцевой о том, что получает от государства нищенскую пенсию в 12 700 рублей, а для безбедной жизни ему хотелось бы иметь хотя бы 70 тысяч.
«Мне срезали субсидии. Оказывается, то, что я авторские деньги получаю, значит, это мой приработок. Кроме того, я не заслуженный артист, никакой. Ничего нет. Пенсия, как есть, чистая — 12 700», — поделился 72-летний Михаил Муромов.
Уточнять размер авторских отчислений Михаил Муромов не стал.
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Михаил Муромов на пике популярности давал десятки концертов в месяц и получал хорошие гонорары за выступления. Он исполнял такие хиты, как «Яблоки на снегу», «Ариадна», «Странная женщина», которые обожала публика.
В собственности у Михаила Муромова есть две квартиры. Певец не тратится на лекарства. По признанию Муромова, он обладает даром целительства и сам лечит себя при необходимости.
По материалам kp.ru