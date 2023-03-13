Исполнитель хита «Яблоки на снегу» Михаил Муромов пожаловался Лере Кудрявцевой на нищенскую пенсию

Михаил Муромов

Михаил Муромов. Фото: Global Look Press

Известный певец Михаил Муромов получает от государства 12 700 рублей и авторские отчисления.

Популярный на рубеже 80–90-х годов прошлого века исполнитель Михаил Муромов стал гостем программы НТВ «Секрет на миллион». В частности, он рассказал ведущей передачи Лере Кудрявцевой о том, что получает от государства нищенскую пенсию в 12 700 рублей, а для безбедной жизни ему хотелось бы иметь хотя бы 70 тысяч.

«Мне срезали субсидии. Оказывается, то, что я авторские деньги получаю, значит, это мой приработок. Кроме того, я не заслуженный артист, никакой. Ничего нет. Пенсия, как есть, чистая — 12 700», — поделился 72-летний Михаил Муромов.

Уточнять размер авторских отчислений Михаил Муромов не стал.

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Михаил Муромов на пике популярности давал десятки концертов в месяц и получал хорошие гонорары за выступления. Он исполнял такие хиты, как «Яблоки на снегу», «Ариадна», «Странная женщина», которые обожала публика.

В собственности у Михаила Муромова есть две квартиры. Певец не тратится на лекарства. По признанию Муромова, он обладает даром целительства и сам лечит себя при необходимости.

По материалам kp.ru

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