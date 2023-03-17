Георгий Дронов - о съемках в ситкоме по сценарию нейросети : «От искусственного интеллекта я не получил Библии»

Телеканал СТС снимает первый ситком, который создается по сценарию нейросети. Многосерийный фильм рассказывает об обычной семье, которая живет своей размеренной жизнью у себя в квартире. Но неожиданно глава семейства замечает, что его теща на протяжении месяца каждый день варит щи, а тесть все никак не доедет на рыбалку.

Одну из главных ролей играет актер Георгий Дронов, известный по ситкому «Воронины». В одном из своих интервью артист признался, что является консерватором по своей сути и даже не пользуется соцсетями. И вдруг такой эксперимент…

На съемках ситкома Георгий рассказал журналистам, что ему хочется поменять немало реплик у своего героя, но он старается соблюдать условия, заданные нейросетью.

«Для меня раздвигаются рамки персонажа. Это человек, который осознает, что находится внутри декорации и пытается выйти. Но возникает немало вопросов. Встреча с Сережей (режиссер Сергей Знаменский – прим. ред) принесла не ответы на них, а только породила дополнительные вопросы. А когда мы сделали пилотную работу, их стало еще больше», - признается Георгий.

По словам артиста, жанр ситком похож на некий фарс и в нем нужно играть с небольшим усилением оценок и реакций. Если в жизни мы можем сглотнуть или моргнуть, то здесь нужно еще и дернуться, то есть существовать в жанре.

А в ситкоме «Сидоровы» играть еще в двух жанрах - ситкоме и реалити-шоу. С одной стороны, дергаться, а с другой, думать, нормальный ты или нет. Непростая задачка!

«Внутри мой герой, возможно, - это Костик Воронин»

- Георгий, нейросеть выдала сценарий, основанный на нескольких сериалах СТС. Чувствуете ли вы, например, влияние «Ворониных»?

- И референс «Ворониных» сюда тоже закладывается, и другие истории, и машина выбирает среднестатистическое. Внутри мой герой - это, возможно, Костик Воронин. Однако почему я сюда и попал!? Да потому что был выбран как один из самых ярких представителей жанра ситком.

Но у меня нет комплекса одной роли, потому что у меня параллельно идут и другие работы. Слава Богу, в моей жизни есть театр. И в отличие от большого количества продюсеров, которые видят меня заложником этого жанра, у меня такой боязни нет, поэтому это не мои проблемы.