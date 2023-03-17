Георгий Дронов - о съемках в ситкоме по сценарию нейросети : «От искусственного интеллекта я не получил Библии»

Телеканал СТС снимает первый ситком, который создается по сценарию нейросети. Многосерийный фильм рассказывает об обычной семье, которая живет своей размеренной жизнью у себя в квартире. Но неожиданно глава семейства замечает, что его теща на протяжении месяца каждый день варит щи, а тесть все никак не доедет на рыбалку.
Одну из главных ролей играет актер Георгий Дронов, известный по ситкому «Воронины». В одном из своих интервью артист признался, что является консерватором по своей сути и даже не пользуется соцсетями. И вдруг такой эксперимент…
На съемках ситкома Георгий рассказал журналистам, что ему хочется поменять немало реплик у своего героя, но он старается соблюдать условия, заданные нейросетью.
«Для меня раздвигаются рамки персонажа. Это человек, который осознает, что находится внутри декорации и пытается выйти. Но возникает немало вопросов. Встреча с Сережей (режиссер Сергей Знаменский – прим. ред) принесла не ответы на них, а только породила дополнительные вопросы. А когда мы сделали пилотную работу, их стало еще больше», - признается Георгий.
По словам артиста, жанр ситком похож на некий фарс и в нем нужно играть с небольшим усилением оценок и реакций. Если в жизни мы можем сглотнуть или моргнуть, то здесь нужно еще и дернуться, то есть существовать в жанре.
А в ситкоме «Сидоровы» играть еще в двух жанрах - ситкоме и реалити-шоу. С одной стороны, дергаться, а с другой, думать, нормальный ты или нет. Непростая задачка!
«Внутри мой герой, возможно, - это Костик Воронин»
- Георгий, нейросеть выдала сценарий, основанный на нескольких сериалах СТС. Чувствуете ли вы, например, влияние «Ворониных»?
- И референс «Ворониных» сюда тоже закладывается, и другие истории, и машина выбирает среднестатистическое. Внутри мой герой - это, возможно, Костик Воронин. Однако почему я сюда и попал!? Да потому что был выбран как один из самых ярких представителей жанра ситком.
Но у меня нет комплекса одной роли, потому что у меня параллельно идут и другие работы. Слава Богу, в моей жизни есть театр. И в отличие от большого количества продюсеров, которые видят меня заложником этого жанра, у меня такой боязни нет, поэтому это не мои проблемы.
Георгий Дронов. Фото: телеканал СТС
- С какими сложностями вы столкнулись при съемках?
- В таком отдельном жанре телевизионного искусства, как ситком, который зародился в Америке, через речку, существует огромное количество законов. Это своего рода Библия жанра.
Это современная комедия дель арте, предполагающая наличие маски персонажа, которая не меняется в течении всей игры, всего существования этой линии. Потому что герой наделяется определенным набором качеств: один мягкий и трус, другой – дурак, но смелый, а третий – предатель. И никаких изменений с персонажем практически не происходит. Он существует в заданном туннеле. На этом основан ситком.
Но сейчас от искусственного интеллекта я не получил этой Библии. И размышляя о том, какой же мой персонаж на самом деле, я больше отталкиваюсь от своей интуиции.
А еще мы столкнулись с тем, что некоторые сцены – это набор шуток, которые не являются последовательными с точки зрения первой сцены и не переходят во вторую. Некоторые линии очень рваные.
И поэтому возникает очень много вопросов, первый из которых - а что мне играть? Играть персонажа, который как в «Шоу Трумана», не видит никакого подвоха и только потом начинает понимать, какие ситуации запрограммированы. Но у нас по сценарию в зале сидит зритель.
То есть получается, что я актер, который играет актера, который играет персонажа, понимающего, что он не персонаж, а актер. Головоломка еще та. Но мы решили на все забить и сказали: «Как искусственный интеллект сказал, так и будет».
- А сами когда-нибудь пользовались нейросетями?
- Нет. Столько забот, не до нейросетей (смеется). А сейчас я еще больше дистанцируюсь от нее.
- Щи, которые вы едите во время съемок «Сидоровых», вкусные?
- Да, вкусные. А на «Ворониных» мы ели много – сытно и обильно. У нас прямо отдельная кухня работала. Сцен за столом было немало.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
«Доверять искусственному интеллекту я бы не стал»
- Как вы думаете, может ли искусственный интеллект когда-нибудь заменить человека?
- Первое, что приходит на ум, - это фильм «Терминатор». Человечество все перекладывало на искусственный интеллект, но потом этот интеллект решил, что он прав. И одно нажатие кнопки могло бы привести нас к катастрофе.
Но как бы искусственный интеллект ни развивался, в него все равно нельзя вложить чувство искусства, чувство меры.
На съемках ситкома «Сидоровы». Фото: телеканал СТС
- И, наверное, человечность…
- Человечность как раз можно. Искусственный интеллект может посмотреть видео, как тонет котенок, и как спасают дельфинов, или плачущего ребенка, и у него включится ассоциативный ряд. Но вот на счет ассоциативного ряда на глубоком уровне у меня большие сомнения.
Нарисует ли искусственный интеллект картину? От чего он будет отталкиваться? Что увидит своими искусственными глазами интеллект, что заставит его нарисовать картину?
Первый же попавшийся кадр или что? Как происходит выборка в мозгу человека? Например, художник видит накрытый горшок, стекло или еще какое-то сочетание предметов, и думает: «Вот оно», и вдруг создается шедевр – натюрморт или что-то еще. Вот эта граница мне и интересна. Но для искусственного интеллекта это будет очень сложно.
Да и разум человека же тоже постоянно развивается, находится в движении. Для примера можно взять развитие автомобилей: какие модели были на заре их появления, и какие сейчас. И возможно, мы тоже будем опережать искусственный интеллект и идти впереди него. Так что доверять искусственному интеллекту я бы не стал.
А что касается нашего ситкома, то чем больше мне становится лет, тем больше я превращаюсь в консерватора. Но приятно видеть, что все больше людей движимы какими-то прогрессивными идеями, попытками экспериментов. И это достаточно смелый эксперимент.
Однако мне сложно дать ответ, хорошо это или плохо. Попробовать надо? Надо. Не попробовав, не выйдешь на путь проб и ошибок.