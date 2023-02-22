«Человек, который живет от тайги»: Костик из сериала «Воронины» Георгий Дронов сделал заявление после поездки на Алтай

В Москве прошла светская премьера фильма «Бешенство» режиссера Дмитрия Дьяченко. Действие картины происходит в тайге. Отец пытается избавить от тяжелой зависимости своего сына, для чего селится с ним в охотничьей сторожке в лесу.
Главную роль в картине сыграл Алексей Серебряков. Хорошо знакомый зрителям по сериалу «Воронины», актер Георгий Дронов тоже снялся в фильме. На премьерном показе он рассказал журналистам о своем персонаже.
«Мой персонаж — это житель Алтайского края, подрабатывающий охотой, промысловик, человек, который живет от тайги. Он — знакомый главного героя. Мой персонаж предоставляет ему свою сторожку для решения проблем», — поделился Георгий Дронов.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Георгий Дронов признался, что на съемках его больше всего впечатлил сам Алтай и люди, живущие в этом крае.
«Я до этого не был так долго на Алтае. И я в этот раз открыл для себя Алтай. Это удивительно красивый край. Это место силы и место, где живут очень добрые, открытые и доверчивые люди», — добавил Георгий Дронов.