«Человек, который живет от тайги»: Костик из сериала «Воронины» Георгий Дронов сделал заявление после поездки на Алтай

В Москве прошла светская премьера фильма «Бешенство» режиссера Дмитрия Дьяченко. Действие картины происходит в тайге. Отец пытается избавить от тяжелой зависимости своего сына, для чего селится с ним в охотничьей сторожке в лесу.

Главную роль в картине сыграл Алексей Серебряков. Хорошо знакомый зрителям по сериалу «Воронины», актер Георгий Дронов тоже снялся в фильме. На премьерном показе он рассказал журналистам о своем персонаже.