Ян Цапник о наставниках и съемках в «Шаляпине»: «Рязанов сказал мне, что я нахал!»

С 13 февраля на телеканале «Россия» выходит сериал «Шаляпин», рассказывающий о легендарном оперном певце. Одну из главных ролей – знаменитого актера Мамонта Дальского и друга Федора Шаляпина – сыграл Ян Цапник.
Дальского называли человеком «захватывающего темперамента и бездонной гаммы трагических переживаний». А еще говорили, что он в вечном движении. Впрочем, так же, как и актер, сыгравший его.
На счету Яна уже больше 350 ролей, включая пробеги 25-м зайцем на заднем плане, как шутит он сам. Но, по признанию самого актера, к каждой роли он старается подходить по-разному. И блистательный и харизматичный Мамонт Дальский не стал исключением.
В интервью Teleprogramma.pro Ян Цапник рассказал о съемках с больной ногой, своих наставниках и замороженных пельменях в коробке.
«Мамонт Дальский – гений с его пороками и недостатками»
- Ян, в одном из своих интервью вы назвали Мамонта Дальского «человеком со вкусом шампанского». Что это значит?
- Не совсем так. Если быть точным, то это человек как брызги шампанского, как выстрел пробки. Он талантлив, весел, фанатично предан своему делу. Мамонт Дальский – поцелованный Боженькой. Он гений со всеми его пороками, недостатками, но и достоинствами.
- Вам, наверное, было сложнее готовиться к роли, поскольку о Мамонте Дальском мало информации в отличие от того же Федора Шаляпина?
- Действительно, о нем не так много информации. Я уже по крупицам собирал ее через всякие источники, по старинным газетам. Но на самом деле когда есть скелет, ты уже сам наращиваешь на него мышцы и мясо. Придумываешь что-то свое, потому что ведь есть основа, понимание, что он был за человек, со своими страстями и, как сейчас говорят, тараканами в голове.
Но гвоздь здесь только один. Дальский был гений и великий артист императорских театров, его всегда звали и в Малый театр, и в Александринку.
А вообще, самое главное здесь – человеческая фантазия. Тем более спасает то, что мы ведь снимаем не документальное кино и поэтому имеем право на художественный вымысел. И слава Богу, что так.
Потому что у нас часто снимают байопики, где непременно один хороший, а другой плохой. В туалет они, естественно, не ходят. А в сериале «Шаляпин» люди показаны с их достоинствами и недостатками.
Кадр из сериала «Шаляпин». Фото: телеканал «Россия»
- Мамонт Дальский мечтал о собственном театре. А вы когда-нибудь хотели, если не создать свой театр, то снять фильм или написать сценарий?
- Никогда. Я умею замечательно придумывать и работать над ролью, поэтому меня и любят. Я прошел очень хорошую школу – школу Большого драматического театра (БДТ им. Товстоногова), где прослужил 14 лет и сыграл 5 главных ролей.
Я понимаю, что такое драматургия. Но когда садишься что-то писать, карандаш и бумажка начинают мешать, и все мысли из головы пропадают. Однако я придумываю, запоминаю, а потом рассказываю.
А создать свой театр – никогда. Я люблю играть, перевоплощаться, жить, проживать другие жизни, плакать, смеяться. В общем, я получаю огромное удовольствие от того, что делаю на площадке. И неважно, какую роль я играю.
А чтобы просто сидеть и говорить: «Камера, мотор!», может быть, я еще до этого не дорос. Пока это не мое.
- Нашлось ли на съемках «Шаляпина» место импровизации?
- Как вам объяснить? Помните строчки из Фауста: «Суха, мой друг, теория везде. А древо жизни пышно зеленеет». Когда есть сценарий, вроде бы ничего. А когда ты уже в полевых условиях сталкиваешься с чем-то, то начинаются разные предложения что-то изменить, обострить, найти в этой сцене еще какую-то мысль, некое событие, перетянуть в другую сцену.
Это все зарождается в процессе съемок. И огромное спасибо Егору Анашкину за то, что это один из немногих режиссеров, существующих в диалоге с актером. Егор помогает артисту «рожать», а не просто говорит: «Здесь запятая, тут запятая, а здесь точка». Такие режиссеры тоже есть, но, как правило, ничего хорошего они не снимают.
Также хочу поблагодарить продюсера Екатерину Жукову за то, что она нас полюбила и поверила в тех, кого пригласила. В общем, у нас одна большая семья.
И мы получили максимальное удовольствие даже в довольно сложных условиях съемок. Зима выдалась чудовищной, выпало по горло снега. Это что-то жуткое. Тем более с моей ногой, поскольку я на съемках оторвал ахилл (ахиллово сухожилие - прим.ред).
«Для меня было проблематично ходить по горам и снегам»
- На съемках «Шаляпина»?
- Нееет! Это случилось еще в 2014 году. И поэтому для меня было довольно проблематично ходить по этим горам и снегам. Но тем не менее какие-то вещи мы предлагали. С чем-то Егор Анашкин соглашался, с чем-то – нет.
В общем, это было совместное творчество, и никакие факторы не мешали нам «рожать хорошего ребенка». Сцены получились живыми, потому что они родились уже после прочтения сценария. Но на площадке, когда вокруг декорации, а на тебе костюм, это уже не просто сценарий, а еще что-то.
- А где снималась зимняя сцена на охоте с участием вашего персонажа, а также Федора Шаляпина, Константина Коровина и Максима Горького?
- Где-то под Москвой. Я уже точно не помню, потому что тогда снимался параллельно в других проектах и мотался туда-сюда. И даже было тяжеловато добираться до трейлера, потому что эпизод снимался в низине.
У меня была довольно сложная сцена, когда я съезжал с горы. Все сырое, полные валенки снега. А еще мы все в утеплениях, но при этом жутко холодно.
Потом передо мной стояла задача еще метров пятьдесят забраться по горке, чтобы дойти до той площадки, где располагались трейлеры и вся группа. И в итоге я приходил позже всех, тогда как все остальные добирались молодыми оленятами. Ну ничего… Это обстоятельство мне не мешало, а наоборот, даже помогало.
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Кадр из сериала «Шаляпин». Фото: телеканал «Россия»
- А бывает ли так, что вы проводите параллели между ролями, думаете, что некоторые из них похожи между собой? Например, Меншиков, друг Петра первого, того же психотипа, что и Дальский. Весельчак, балагур, участник всех проделок своего товарища. И тоже в вечном движении.
- Я пытаюсь всегда играть разное, потому что играть похожих людей – это путь в никуда. Это потолок, смерть для артиста. Одни играют убийц, другие – хороших, третьи – равнодушных.
Я был и фашистом, и маньяком, и каким-то очкариком, и ловеласом – кем я только не был.
Но каждый раз я пытаюсь придумать что-то новое и подойти к образу по-другому, стараюсь не повторяться.
«Это все мои наставники, мои учителя»
- Можно ли Мамонта Дальского назвать наставником Федора Шаляпина?
- В данном проекте, конечно, можно, потому что Шаляпин и жил у моего героя, когда ему было негде жить. Дальский обучал его и актерскому мастерству. И в принципе и театр открыл для него именно мой герой.
- А кого вы можете назвать своим наставником?
- В институте, когда я заканчивал курс в Свердловске, это был Ярополк Леонидович Лапшин. Потом я ушел в армию, затем возвратился и перешел в ЛГИТМИК. Там тоже преподавал величайший педагог Владимир Викторович Петров.
В БДТ, где я прослужил 14 лет, играли одни легенды, это небожители. Моим крестным отцом в кино вообще был Олег Басилашвили. Он продал меня Эльдару Рязанову на какой-то эпизодик, причем я опять там все переделал, придумал. Помню, Рязанов спросил: «Зачем?» А я сказал: «Ну зато это будет живое место в фильме», а он мне ответил: «Ну нахал. Но хотя мне нравится то, что ты придумал».
А на театральной сцене это, конечно, и Кирилл Юрьевич Лавров, и Владислав Игнатьевич Стржельчик, и Алиса Бруновна Фрейндлих, и Николай Николаевич Трофимов, и Светочка Крючкова, и Нина Усатова, и Людмила Макарова, и Валентина Павловна Ковель, и Зинаида Шарко. Это все мои наставники, мои учителя. Это великая школа театра переживания и проживания.
Мне очень повезло, потому что в последнее время театр значительно изменился. И поэтому сейчас такой опыт, наверное, невозможен, потому что практически некому преподавать и учить.
Кадр из сериала «Шаляпин». Фото: телеканал «Россия»
- А вы скучаете по театру?
- Конечно, да, но я скучаю по своему театру, где был Кирилл Лавров, Темур Чхеидзе, где играли великие актеры.
- Наверное, в БДТ у вас были свои поклонники, которые приносили вам цветы, подарки, которых вы узнавали в лицо...
- Конечно. И цветы, и подарки. А однажды, в 90-х годах, когда было нечего есть, на поклоны вынесли коробку из-под телевизора с замороженными пельменями внутри и сказали: «Это от нас!».
- А можете ли назвать своим наставником своего отца? Он ведь тоже актер.
- Наверное, поначалу, потому что когда ребенок вырастает, он начинает развиваться уже сам. Тем более я занимался в спортивном спецклассе. В Челябинске с восьмого класса я мало учился. А за два последние года провел в школе около полугода. Постоянно сборы, соревнования…
Но папа открыл передо мной театр, а мама – спорт, потому что я либо сидел у мамы с алюминиевой гранатой и бил пистоны, либо ездил с папой на гастроли. Мой великий папа и заразил меня театром.
Так же и моя дочка Лиза заразилась, когда еще была маленькой. Приходила ко мне в театр вместе с Галей (жена Яна Цапника - прим.ред).
И сейчас она уже учится в «Щуке» на третьем курсе. Мы с ней уже пару раз снимались вместе. Это на всю жизнь!