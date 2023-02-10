Ян Цапник о наставниках и съемках в «Шаляпине»: «Рязанов сказал мне, что я нахал!»

С 13 февраля на телеканале «Россия» выходит сериал «Шаляпин», рассказывающий о легендарном оперном певце. Одну из главных ролей – знаменитого актера Мамонта Дальского и друга Федора Шаляпина – сыграл Ян Цапник.

Дальского называли человеком «захватывающего темперамента и бездонной гаммы трагических переживаний». А еще говорили, что он в вечном движении. Впрочем, так же, как и актер, сыгравший его.

На счету Яна уже больше 350 ролей, включая пробеги 25-м зайцем на заднем плане, как шутит он сам. Но, по признанию самого актера, к каждой роли он старается подходить по-разному. И блистательный и харизматичный Мамонт Дальский не стал исключением.

В интервью Teleprogramma.pro Ян Цапник рассказал о съемках с больной ногой, своих наставниках и замороженных пельменях в коробке.

«Мамонт Дальский – гений с его пороками и недостатками»

- Ян, в одном из своих интервью вы назвали Мамонта Дальского «человеком со вкусом шампанского». Что это значит?

- Не совсем так. Если быть точным, то это человек как брызги шампанского, как выстрел пробки. Он талантлив, весел, фанатично предан своему делу. Мамонт Дальский – поцелованный Боженькой. Он гений со всеми его пороками, недостатками, но и достоинствами.

- Вам, наверное, было сложнее готовиться к роли, поскольку о Мамонте Дальском мало информации в отличие от того же Федора Шаляпина?

- Действительно, о нем не так много информации. Я уже по крупицам собирал ее через всякие источники, по старинным газетам. Но на самом деле когда есть скелет, ты уже сам наращиваешь на него мышцы и мясо. Придумываешь что-то свое, потому что ведь есть основа, понимание, что он был за человек, со своими страстями и, как сейчас говорят, тараканами в голове.

Но гвоздь здесь только один. Дальский был гений и великий артист императорских театров, его всегда звали и в Малый театр, и в Александринку.

А вообще, самое главное здесь – человеческая фантазия. Тем более спасает то, что мы ведь снимаем не документальное кино и поэтому имеем право на художественный вымысел. И слава Богу, что так.

Потому что у нас часто снимают байопики, где непременно один хороший, а другой плохой. В туалет они, естественно, не ходят. А в сериале «Шаляпин» люди показаны с их достоинствами и недостатками.