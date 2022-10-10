«Ничего не меняется»: Ян Цапник — о своем герое князе Меншикове в «Соборе» и цикличности истории

На Первом канале продолжается показ сериала «Собор», рассказывающий об эпохе Петра I. А если речь идет о российском царе-реформаторе, то нельзя обойтись без упоминания его верного друга и соратника — Александра Меншикова. Того человека, который не боялся говорить царю правду.
В романе Алексея Толстого «Петр I» этот исторический персонаж, которого Петр великий называл Алексашкой, — один из главных героев книги. В сериале «Собор» ему тоже отводится своя немаловажная роль.
Подробнее об этой харизматичной исторической личности рассказал исполнитель роли Александра Меншикова Ян Цапник.
— Ян, в «Соборе» у вас знаковая роль сподвижника Петра I — князя Меншикова. Строго придерживались известной исторической фактуры или импровизировали?
— Понимаете, у нас же не документальный фильм, а художественный, соответственно, с неким художественным вымыслом. Меншикова можно было показывать по-разному. Но после сорока понимаешь, играть ничего не надо — надо жить, поэтому стараешься сделать так, чтобы были какие-то противоречия в персонаже.
Словом, играть не один цвет, а показывать всю палитру радуги, поэтому мой герой неоднозначный: он и хороший, и плохой, как и любой живой человек, а не какой-то вымышленный однобокий персонаж. А если и вымышленный отчасти, то актером Яном Цапником, который пытается играть Меншикова.
— И какой же у Цапника получился в итоге Меншиков?
— С юмором человек получился, причем довольно циничный. И это объяснимо, он был одним из немногих, кто мог что-то сказать Петру, осознавая, что может за это же и получить от царя.
При этом Александр Меншиков вовсе не рохля, когда надо, то уверенно бежит с саблей в атаку. Словом, личность не робкого десятка, многое повидавший в жизни, и с умом взявший этот опыт на вооружение.
С одной стороны — преданный, с другой — неоднозначный, не забывающий о собственной выгоде. И он точно любил вкусно поесть, как и вообще имел склонность к сибаритству. В конце концов, Меньшиков был если не самый богатый, то одним из самых богатых людей в России.
Кадр из сериала «Собор». Фото: Первый канал
— Как бы охарактеризовали отношения Александра Меншикова с Петром I?
— Меншиков был как его преданный цепной пес, можно и так сказать. Он следил за тем, чтобы указы Петра неукоснительно исполнялись. Думаю, что Александр Меншиков, Екатерина, ну и еще пару человек являлись реальной опорой царя. Это были люди, которые никогда не предадут и не бросят.
— А почему исторический проект интересен сегодня?
— Тут бы я процитировал Иосифа Бродского, хотя дословно не вспомню фразу. Но он когда-то написал, что за историю человечества ничего особо не менялось, за исключением истории костюма.
Так что «Собор» поднимает вопросы, которые актуальны в современной эпохе, как и в предыдущей, как и в той эпохе, которая еще только грядет.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Ян Цапник в сериале «Собор». Фото: Первый канал
— Все повторяется?
— А вы не замечаете? Знаете, даже если на челябинском тракторном заводе на конвейере будут одни роботы, то в какой-то момент, думаю, один из них все равно сделает нечто такое, что делали обычные люди, а другой с юмором ему как-то ответит. Потому что ничего не меняется, меняются только костюмы.