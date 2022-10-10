«Ничего не меняется»: Ян Цапник — о своем герое князе Меншикове в «Соборе» и цикличности истории

На Первом канале продолжается показ сериала «Собор», рассказывающий об эпохе Петра I. А если речь идет о российском царе-реформаторе, то нельзя обойтись без упоминания его верного друга и соратника — Александра Меншикова. Того человека, который не боялся говорить царю правду.

В романе Алексея Толстого «Петр I» этот исторический персонаж, которого Петр великий называл Алексашкой, — один из главных героев книги. В сериале «Собор» ему тоже отводится своя немаловажная роль.

Подробнее об этой харизматичной исторической личности рассказал исполнитель роли Александра Меншикова Ян Цапник.

— Ян, в «Соборе» у вас знаковая роль сподвижника Петра I — князя Меншикова. Строго придерживались известной исторической фактуры или импровизировали?

— Понимаете, у нас же не документальный фильм, а художественный, соответственно, с неким художественным вымыслом. Меншикова можно было показывать по-разному. Но после сорока понимаешь, играть ничего не надо — надо жить, поэтому стараешься сделать так, чтобы были какие-то противоречия в персонаже.

Словом, играть не один цвет, а показывать всю палитру радуги, поэтому мой герой неоднозначный: он и хороший, и плохой, как и любой живой человек, а не какой-то вымышленный однобокий персонаж. А если и вымышленный отчасти, то актером Яном Цапником, который пытается играть Меншикова.