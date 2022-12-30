«Порой я выступаю только для них»: SHAMAN – о Новом годе, выступлениях в госпиталях и вере в судьбу

В этом году певец SHAMAN действительно стал открытием для многих. После песни «Встанем» его узнали и полюбили тысячи, если не миллионы людей. А потом появились хиты «Я русский», «Вызов», «Вороны мои».

Это был не стремительный взлет, как пишут в некоторых СМИ, а долгий и тернистый путь. Как говорит сам SHAMAN, он шел к своему успеху больше 15 лет. В его портфолио больше 200 песен на самые разные темы.

И однажды этот труд был вознагражден. Сегодня на его концертах полные залы зрителей, которые подпевают в унисон его шаманскому сердцу.

И что немаловажно, талант певца признал великий композитор Эдуард Артемьев, ушедший из жизни 29 декабря, когда 3 декабря пригласил его на празднование своего 85-летия в Кремле. SHAMAN исполнил его песню «Дельтаплан», с которой началась телевизионная карьера Ярослава Дронова (настоящее имя артиста – прим. ред).

В интервью Teleprogramma.pro SHAMAN подводит итоги уходящего года, который, несомненно, стал знаковым для него.

«Главное, чтобы в праздничную ночь рядом находились родные и близкие люди»

— Как вы собираетесь встречать Новый год?

—По сложившейся многолетней традиции, каждый год вместе с друзьями 31 декабря мы идём… давать концерт. И грядущая новогодняя ночь не станет исключением — 2023-й я буду встречать в кругу поклонников моего творчества.

1 и 2 числа буду отдыхать и ничего не делать, а с 3 января продолжится мой большой сольный тур по городам России.

— В одном из своих интервью вы сказали, что неплохо готовите. Какие блюда вы или ваши родные готовят на Новый год? Что традиционно присутствует на вашем новогоднем столе?

— Для меня самое главное, чтобы в праздничную ночь рядом находились самые родные и близкие люди, а что на столе для меня не так важно.

— Какой Новый год вам больше всего в жизни запомнился?

— Канун Нового года — время подводить итоги, оглядываться назад, поэтому сам праздник у меня всегда такой, каким был весь уходящий год. Эти несколько дней, с одной стороны, вбирают в себя все заботы, тревоги и печали прошедшего периода, а с другой — олицетворяют всё самое лучшее, светлое и доброе, что с нами случилось за 365 дней.

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