«Порой я выступаю только для них»: SHAMAN – о Новом годе, выступлениях в госпиталях и вере в судьбу

В этом году певец SHAMAN действительно стал открытием для многих. После песни «Встанем» его узнали и полюбили тысячи, если не миллионы людей. А потом появились хиты «Я русский», «Вызов», «Вороны мои».
Это был не стремительный взлет, как пишут в некоторых СМИ, а долгий и тернистый путь. Как говорит сам SHAMAN, он шел к своему успеху больше 15 лет. В его портфолио больше 200 песен на самые разные темы.
И однажды этот труд был вознагражден. Сегодня на его концертах полные залы зрителей, которые подпевают в унисон его шаманскому сердцу.
И что немаловажно, талант певца признал великий композитор Эдуард Артемьев, ушедший из жизни 29 декабря, когда 3 декабря пригласил его на празднование своего 85-летия в Кремле. SHAMAN исполнил его песню «Дельтаплан», с которой началась телевизионная карьера Ярослава Дронова (настоящее имя артиста – прим. ред).
В интервью Teleprogramma.pro SHAMAN подводит итоги уходящего года, который, несомненно, стал знаковым для него.
«Главное, чтобы в праздничную ночь рядом находились родные и близкие люди»
— Как вы собираетесь встречать Новый год?
—По сложившейся многолетней традиции, каждый год вместе с друзьями 31 декабря мы идём… давать концерт. И грядущая новогодняя ночь не станет исключением — 2023-й я буду встречать в кругу поклонников моего творчества.
1 и 2 числа буду отдыхать и ничего не делать, а с 3 января продолжится мой большой сольный тур по городам России.
— В одном из своих интервью вы сказали, что неплохо готовите. Какие блюда вы или ваши родные готовят на Новый год? Что традиционно присутствует на вашем новогоднем столе?
— Для меня самое главное, чтобы в праздничную ночь рядом находились самые родные и близкие люди, а что на столе для меня не так важно.
— Какой Новый год вам больше всего в жизни запомнился?
— Канун Нового года — время подводить итоги, оглядываться назад, поэтому сам праздник у меня всегда такой, каким был весь уходящий год. Эти несколько дней, с одной стороны, вбирают в себя все заботы, тревоги и печали прошедшего периода, а с другой — олицетворяют всё самое лучшее, светлое и доброе, что с нами случилось за 365 дней.
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SHAMAN на концерте в Реутове. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
— Новый год вы встретите на сцене, да и график гастролей уже расписан, начиная с 3 января. Насколько сложнее перемещаться между городами России зимой?
— Самое страшное, конечно, - заболеть в дороге. Любой сквозняк или рукопожатие с инфицированным человеком ставят под угрозу сольный концерт. Речь идет ведь не просто об отмене выступления. Это труд десятков и десятков людей.
А сама логистика гастролей такова, что шоу в том или ином городе нельзя просто перенести на пару дней позже, потому что всё очень жестко распланировано на месяцы вперёд. Да и вести несколько фур оборудования вне маршрута тура — нерентабельно.
И главное, в каждом городе меня ждут тысячи зрителей. Я не могу их подвести. Кто-то преподнёс билет в качестве подарка к той или иной праздничной дате, кто-то решил встретиться на концерте с друзьями. В некоторые города приезжают зрители из соседних, берут заранее билеты.
В общем, здоровье — превыше всего. Особенно зимой.
— В марте вы анонсировали премьеру новой концертной программы. Как проходит подготовка?
— Вся моя большая команда сейчас занята этим проектом — разрабатываются декорации, световое оформление, готовится необходимая техника. Все секреты раскрывать не буду, все-таки хочется, чтобы это стало сюрпризом для моих поклонников.
Сейчас я работаю над своим дебютным альбомом, песни из которого и войдут в новую концертную программу. Какие-то элементы требуют доработки, другие уже готовы, и я доволен тем, что получается.
Для премьеры новой программы мы запланировали четыре больших сольных концерта в обеих столицах, они состоятся 2 и 3 марта в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге и 9 и 13 марта в «Крокус Сити Холле» в Москве.
И, что особенно приятно, за два месяца до выступлений в «Крокусе» свободных мест уже осталось меньше половины, а в Петербурге билеты и вовсе проданы.
— В этом году вам дарили огромное количество подарков – от гуслей до шаманского бубна. Какой подарок больше всего удивил?
— Главный и самый желанный для артиста подарок поклонники дарят мне на каждом концерте — это непрекращающаяся череда аншлагов в каждом из 80 городов, которые в рамках первого сольного тура мы объехали в этом году.
— В этом году у вас появилось много поклонников. Знаете ли вы кого-то из них в лицо по именам, замечали ли вы тех, кто ездит с вами по всем городам?
— Мне важно чувствовать отдачу, обратную связь, видеть реакцию на то, что я делаю. Во время концерта это легко — зрители, если им нравится песня и её исполнение, громко аплодируют. Вне сцены держать руку на пульсе помогает Интернет.
Стараюсь держать своих поклонников в курсе того, что происходит в моей жизни — регулярно выкладываю в социальные сети свежие фото, видео и делюсь какими-то мыслями. А когда есть время — обязательно читаю сообщения в чатах и комментарии к публикациям.
Взрывная популярность, которая настигла меня в этом году, конечно же, привела в мою жизнь много новых и самых разных людей. До и после каждого концерта в разных городах России мы знакомимся с десятками людей. Появилось много знакомых в музыкальной индустрии, с кем-то мы даже придумываем совместные проекты.
«Песни я придумываю даже во сне»
— Публика какого города вас больше всего удивила в этом году?
— В каждом городе поклонники стараются порадовать меня и превратить концерт в незабываемое шоу для всех пришедших зрителей — устраивают всевозможные флешмобы, придумывают какой-то особый реквизит под каждую песню — плакаты. свечи, фонарики... К примеру, во время исполнения «Я русский» и гимна России, поднимают флаги нашей страны.
Сложно кого-то выделить, в каждом городе тура свой креатив. Но практически на любом концерте есть особые гости. Их можно сразу узнать — они в военной форме.
А порой я выступаю только для них — в дни юбилеев и профессиональных праздников, во дворцах культуры и госпиталях.
Так получилось, что мою песню «Встанем» с самого дня ее выхода они считают своей. Встают и идут в бой, обороняя границы и суверенитет России. Она вдохновляет бойцов на передовой и находит особый отклик в сердцах тех, кто защищает нашу Родину.
— В этом году только сольных концертов вы дали 80. Выступлений на всевозможных музыкальных фестивалях, праздниках и телепроектах было столько, что не сосчитать. Как находите время и силы писать новые песни?
— А я их придумываю практически круглосуточно, даже во сне. Бывает, что текст или музыка приходят в голову в минуты редкого отдыха, я тут же начинаю их проговаривать или напевать, а потом записывать, чтобы не забыть.
Иногда на языке крутится какая-то строчка и целый день не дает покоя, пока я не придумаю к ней рифму. Для оптимизации процесса даже пришлось собрать специальный комплект оборудования, который всегда ездит со мной и превращает спальню любого отеля в современную студию звукозаписи. А по возвращении в Москву, уже дома всё шлифую и дорабатываю.
— Что обычно для вас легче написать: стихи или музыку?
— Кого вы больше любите: папу или маму (смеётся). Любая песня складывается из нот и слов. Даже гениальные стихи, положенные на посредственную музыку, будут испорчены.
Так же и самая виртуозная мелодия, но с плохими стихами — никогда не станет хитом. Мне в этом плане повезло, поэт и композитор сошлись в одном лице — намного проще делать сразу законченное произведение, не подбирать текст под ноты или наоборот.
SHAMAN на концерте в Москве. Фото:Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
— Где черпаете вдохновение? Вы не похожи на умудрённого жизнью старца.
— Я пою о том, что у меня на душе. Песни — это тот язык, с помощью которого я общаюсь с внешним миром. Меня иногда просят прокомментировать те или иные события, явления, но сказать лучше, чем делаю это в своих песнях, я всё равно не смогу.
— Этот год стал переворотным для вашего творчества. А что вам самому особенно запомнилось? Какое-то событие или концерт?
— Пожалуй, это День российского флага в Ялте. 22 августа, готовясь к выступлению, я решил добавить в программу концерта, среди прочих композиций, гимн России. Сделал оригинальную аранжировку, и главная песня страны зазвучала по-новому. И даже не думал, что получится настоящий суперхит.
Видео из Ялты мгновенно стало вирусным, а гимн теперь является неотъемлемой частью каждого моего сольного выступления и завершает концерт.
«Хотел бы сказать: «Спасибо» Богу!»
— Вы верите в судьбу? Можете ли вы назвать судьбоносным свой успех в этом году?
— Я верю в судьбу как некий путь, вектор, направление, который открыт перед каждым человеком. Кто-то пытается найти обходные тропы и теряет маршрут, кто-то вообще отправляется путешествовать в другую сторону, а есть те, кто несмотря ни на что, каждый день делают своё дело и идут вперёд.
Мой путь к сегодняшнему успеху был, мягко говоря, не коротким. Эти два десятилетия наполнены взлетами и падениями, невостребованностью и разочарованиями. Были моменты, когда воротилы нашего шоу-бизнеса крутили пальцем у виска и прямо говорили, что лучше мне сменить профессию.
Иногда я и сам об этом думал, написав несколько сотен песен, которые никто и никогда не услышит. Но все было не зря. Я получил опыт, я понял, чем хочу заниматься в жизни и, главное, что мое творчество оказалось востребовано миллионами людей по всей стране.
SHAMAN. Фото: Global Look Press
— На концертах вы всегда поете песню «Спасибо» в начале и конце выступления. Кому бы хотели сказать: «Спасибо» в этом году в первую очередь?
— Прежде всего — Богу. Именно он дает мне силы двигаться вперед, ведет меня по жизни, дает мне все те блага, что у меня есть: семью, вдохновение, поклонников. Я благодарен ему бесконечно за такую щедрость.
И большое спасибо всем тем, кто меня окружает — родным и друзьям, обеспечивающим крепкий тыл и фундамент, опираясь на который я могу спокойно заниматься любимым делом.
— Что вы пожелаете нашим читателям в 2023 году?
— Прежде всего сил, чтобы их хватало не только на борьбу с невзгодами, кризисами и другими вызовами нашего времени, но чтобы оставалась возможность и ресурсы на простую человеческую радость — за себя, за своих близких и за нашу Россию.