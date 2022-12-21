SHAMAN назвал главный минус работы артистом

Популярный певец SHAMAN заявил, что работа артиста не такая уж и сказочная, как считают многие его поклонники. По его словам, это большой труд и финансовая нестабильность.

«Профессия музыканта – это сегодня густо, завтра пусто. Это такая тема, которая всегда с нами, поэтому надо быть просто к этому готовым», – заявил певец Пятому каналу.

Артиста, напомним, называют самым патриотическим певцом нашей эстрады. На фоне убегающих звезд он пытается сплотить народ своими песнями, например, такой как «Я русский».

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