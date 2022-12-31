Александр Буйнов – о новогодних огоньках, «Самоиронии судьбы» и своем детстве

Время летит столь стремительно, что на днях певец Александр Буйнов уже поделился в соцсетях фото 17-летнего внука. (А кто Буйнову даст 72 года и представит, что у него уже такой взрослый внук?)

Юноша изображен в танце во время новогоднего бала в Московском президентском кадетском училище, где он учится.

«Его легко узнать, он самый высокий. Такие все смешные, хотя уже десятый класс. Вальс так и не научились танцевать, так же как я рок-н-ролл», — подписал фото певец.

Самого Александра Буйнова недавно можно было увидеть на концерте «Наш Новый год», где артист ответил на вопросы журналистов.

«Когда я пришел на съемки «Новогоднего огонька», то увидел ребят прямо из окопов»

- Александр, как у вас обстоят дела с корпоративами?

- Корпоративов у меня не будет. Но сам Новый год, конечно, будет. Однако концерты отменены. А деньги, сэкономленные от празднования концертного Нового года, как раз пойдут на помощь нашим бойцам. Я надеюсь на это. Вроде как все к этому идет.

Надо понимать, что наши ребята рискуют, погибают. Но отношение к этому до сих пор телевизионное. И благодаря тому, что появился Интернет, сейчас есть картинка в реальном времени. Идет война, кого-то убивают, и все привыкают к этому, к сожалению.

Но может, было бы лучше, если бы как в старое доброе время мы бы ничего не видели, а только слышали все в новостях от Советского Информбюро. Сейчас слишком много информации и много фейков. И из-за этого происходит то, что происходит.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.