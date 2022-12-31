Александр Буйнов – о новогодних огоньках, «Самоиронии судьбы» и своем детстве

Время летит столь стремительно, что на днях певец Александр Буйнов уже поделился в соцсетях фото 17-летнего внука. (А кто Буйнову даст 72 года и представит, что у него уже такой взрослый внук?)
Юноша изображен в танце во время новогоднего бала в Московском президентском кадетском училище, где он учится.
«Его легко узнать, он самый высокий. Такие все смешные, хотя уже десятый класс. Вальс так и не научились танцевать, так же как я рок-н-ролл», — подписал фото певец.
Самого Александра Буйнова недавно можно было увидеть на концерте «Наш Новый год», где артист ответил на вопросы журналистов.
«Когда я пришел на съемки «Новогоднего огонька», то увидел ребят прямо из окопов»
- Александр, как у вас обстоят дела с корпоративами?
- Корпоративов у меня не будет. Но сам Новый год, конечно, будет. Однако концерты отменены. А деньги, сэкономленные от празднования концертного Нового года, как раз пойдут на помощь нашим бойцам. Я надеюсь на это. Вроде как все к этому идет.
Надо понимать, что наши ребята рискуют, погибают. Но отношение к этому до сих пор телевизионное. И благодаря тому, что появился Интернет, сейчас есть картинка в реальном времени. Идет война, кого-то убивают, и все привыкают к этому, к сожалению.
Но может, было бы лучше, если бы как в старое доброе время мы бы ничего не видели, а только слышали все в новостях от Советского Информбюро. Сейчас слишком много информации и много фейков. И из-за этого происходит то, что происходит.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Александр Буйнов. Фото: Global Look Press
- Что вы думаете о новогодних огоньках этого года?
- Все-таки будет новогодний огонек. Я сначала воспринял это 50 на 50: а нужны ли эти мероприятия в такое время? Но когда я пришел на съемки, то увидел там ребят, которых просто взяли из окопов, они буквально с передовой, с орденами, с медалями, то изменил свое мнение.
Может быть, это такой специальный ход, как можно сделать новогодний огонек. И вроде как Новый год, и в то же время присутствуют ребята, которые воюют. А если без них, то это была бы очередная веселуха. И все артисты получили бы по «шапке». Но в данном случае я думаю, что будет интересно.
- Как вы относитесь к проекту «Самоирония судьбы», о котором сейчас так много говорят?
- Мне трудно представить, что это такое получится. Но если там присутствуют ребята с Comedy, то это будет здорово.
«Свое детство я считаю счастливым»
- Когда читаешь ваши соцсети, то поражаешься, какой у вас умный пес Марчелло.
- Говорят, собака похожа на хозяина или хозяин на собаку. У моего пса труднопроизносимая порода – зенненхунд. В переводе это означает «солнечная собака». И Марчелло действительно похож на солнце. Но я показываю те фотографии, где пес слушается и не показываю те, на которых он раздолбай.
- А кошки у вас есть?
- Я не кошатник. Но расскажу одну историю. Когда мы только въехали в дом еще в 90-х годах, мне подарили кота. Я его назвал Котиком. Я не хотел кошек. Но он был уникальным котом породы девон-рекс. При этом у него была шерстяная мордочка, очень красивые раскосые глаза, шерстяные лапки и шерсть по спинке. То есть лысым он не был.
Однажды один парень, который приходил к нам в гости, со смехом рассказывает: «Зашел в туалет сделать свои дела. А там как будто статуэтка. Я подумал, интересно, зачем в туалете поставили статуэтку кота? (А коты умеют создавать впечатление, будто они не двигаются). Потом же он так на меня посмотрел, глазами так сделал «хррр» и как будто мигнул». Ну, коты и кролики находятся где-то близко.
- Каким вообще было ваше детство?
- Я рос в многодетной семье. У меня было два старших брата. Потом родился младший.
Мы жили в коммунальной квартире в Большом Тишинском переулке. Свое детство я считаю счастливым.
Мне бы многие позавидовали, потому что, когда мы получили отдельную квартиру, это была совершенно другая история. Тогда мне уже исполнилось восемь лет.
А еще у нас была детская банда от 3 до 7 лет. У меня даже была любовь – Валька Чеснокова, такая рыжая девчонка.
- Как сейчас ваше самочувствие?
- Отличное.
- А как-то защищаетесь от гриппа?
- Напомнили, что надо маску надеть.