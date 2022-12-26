Гордость деда и его копия: как выглядит внук Александра Буйнова — будущий военный и тезка звезды

72-летний певец Александр Буйнов поделился в микроблоге кадрами, которые были сделаны на балу в кадетском училище, где учится его внук и тезка Александр. Молодой человек выбрал профессию военного, чем невероятно гордится его знаменитый дед.

Александр Буйнов показал внука, давая понять, что тот вырос его копией.