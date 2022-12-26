Гордость деда и его копия: как выглядит внук Александра Буйнова — будущий военный и тезка звезды

72-летний певец Александр Буйнов поделился в микроблоге кадрами, которые были сделаны на балу в кадетском училище, где учится его внук и тезка Александр. Молодой человек выбрал профессию военного, чем невероятно гордится его знаменитый дед.
Александр Буйнов показал внука, давая понять, что тот вырос его копией.
«Бал в Кадетском училище. Сашку легко узнать — самый высокий. Смешные все, хоть десятый класс! Вальс так и не научились толком танцевать, впрочем, как и я — рок-н-ролл! Да, и куда ноги-то девать?! А на последней фотке Сашка в 22 и я в 72, как вам?» — поинтересовался у своей аудитории Александр Буйнов.
Внук Александра Буйнова и сам Буйнов — на архивном фото. Фото: соцсети
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Поклонники Александра Буйнова признались, что рады тому, что у певца столь прекрасное продолжение.
«Какие красивые ребята, дай бог им и всем нам мирного неба, любви, счастья и главное — здоровья крепкого, пусть в каждой семье будет теплый очаг, чтобы нашим детям и внукам было тепло и уютно в любви и счастье!», «Красивый мальчишка! Счастья ему и удачи во всем!», «Гордость деда! Похож», — высказались в Сети.
Внук Александра Буйнова с девушкой. Фото: соцсети