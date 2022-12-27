«И об олене можно подумать»: Юлия Пересильд — о Новом годе, «Вызове» и своем друге

В 2021 году в эпицентре внимания общественности находилась актриса Юлия Пересильд. Она стала первой артисткой, вышедшей в открытый космос. И в скором времени на экраны должен выйти фильм «Вызов» с ее участием, который зрители очень ждут.
В этом году страстей вокруг Юлии поубавилось. И сейчас она так же, как и все, готовится встречать Новый год. Подробнее о новогодних традициях, блюдах и фильме «Вызов» Юлия рассказала журналистам в кулуарах премьеры мультфильма «Иван-царевич и Серый Волк – 5». На это мероприятие Юлия пришла вместе с дочками.
«У нас есть традиция готовить на костре»
— Юлия, что для вас значит Новый год?
— Новый год — это в первую очередь праздник для детей, праздник веры в чудо.
— Где вы проведете этот светлый праздник?
— Пока не знаю. Наверно, поедем в деревню, но точно с детьми.
Юлия Пересильд с дочками. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
— Что для вас самое главное при встрече Нового года?
— Хорошее настроение. Ну и чтобы семья собралась.
— Что обычно есть на вашем новогоднем столе?
— Конечно, оливье. А еще у нас есть такая традиция — следующий день после Нового года мы все готовим на костре: от мясных блюд до нашего любимого маршмеллоу.
— Говорят, сейчас люди даже оленей заказывают на праздник…
— Оленя у нас нет. Но у нас есть три кота, собака, снегирь. Так что оленя у нас не будет. Но Дед Мороз и Снегурочка свои. Хотя и о об олене можно подумать…
— А откуда у вас снегирь взялся? Все-таки не у каждого такая птица живет.
— Подарили. Люди знают моих любимых животных и птиц всех мастей.
— А как проведете десятидневные новогодние каникулы? Собираетесь куда-нибудь уезжать?
— Пока нет. В Псков мы уже съездили. Будем пока здесь.
Юлия Пересильд. Фото: Лариса Кудрявцева / «Экспресс-газета»
«Фильм «Вызов» я озвучила пару недель назад»
— Прошлый год у вас был отмечен съемками фильма «Вызов». А было ли в вашей жизни событие, хоть чуть-чуть приближенное по масштабам к съемкам этой картины в этом году?
— Фильм «Вызов» я озвучила только пару недель назад. Поэтому весь год был в этом проекте. Мы все больше, чем вы, ждем выхода этого фильма, гораздо больше.
— А в целом что бы хотели сказать про уходящий год?
— Да, здорово, что все живы и здоровы. Этот год точно нельзя назвать веселым и беззаботным. Хорошо, что близкие рядом, хорошо, что вместе мы прошли разные тяжелые болезни.