«И об олене можно подумать»: Юлия Пересильд — о Новом годе, «Вызове» и своем друге

В 2021 году в эпицентре внимания общественности находилась актриса Юлия Пересильд. Она стала первой артисткой, вышедшей в открытый космос. И в скором времени на экраны должен выйти фильм «Вызов» с ее участием, который зрители очень ждут.

В этом году страстей вокруг Юлии поубавилось. И сейчас она так же, как и все, готовится встречать Новый год. Подробнее о новогодних традициях, блюдах и фильме «Вызов» Юлия рассказала журналистам в кулуарах премьеры мультфильма «Иван-царевич и Серый Волк – 5». На это мероприятие Юлия пришла вместе с дочками.

«У нас есть традиция готовить на костре»

— Юлия, что для вас значит Новый год?

— Новый год — это в первую очередь праздник для детей, праздник веры в чудо.

— Где вы проведете этот светлый праздник?

— Пока не знаю. Наверно, поедем в деревню, но точно с детьми.