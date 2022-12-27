«И об олене можно подумать»: Юлия Пересильд — о Новом годе, «Вызове» и своем друге

Юлия Пересильд. Фото:

Юлия Пересильд. Фото: Global Look Press     

Актриса пришла на премьеру мультфильма «Иван-царевич и Серый Волк – 5».

В 2021 году в эпицентре внимания общественности находилась актриса Юлия Пересильд. Она стала первой артисткой, вышедшей в открытый космос. И в скором времени на экраны должен выйти фильм «Вызов» с ее участием, который зрители очень ждут.    

В этом году страстей вокруг Юлии поубавилось. И сейчас она так же, как и все, готовится встречать Новый год. Подробнее о новогодних традициях, блюдах и фильме «Вызов» Юлия рассказала журналистам в кулуарах премьеры мультфильма «Иван-царевич и Серый Волк – 5». На это мероприятие Юлия пришла вместе с дочками.  

«У нас есть традиция готовить на костре»

Юлия, что для вас значит Новый год?

— Новый год — это в первую очередь праздник для детей, праздник веры в чудо.

Где вы проведете этот светлый праздник?

— Пока не знаю. Наверно, поедем в деревню, но точно с детьми.

Юлия Пересильд с дочками. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro

Что для вас самое главное при встрече Нового года?

— Хорошее настроение. Ну и чтобы семья собралась.

Что обычно есть на вашем новогоднем столе?

— Конечно, оливье. А еще у нас есть такая традиция — следующий день после Нового года мы все готовим на костре: от мясных блюд до нашего любимого маршмеллоу.  

Говорят, сейчас люди даже оленей заказывают на праздник…

— Оленя у нас нет. Но у нас есть три кота, собака, снегирь. Так что оленя у нас не будет. Но Дед Мороз и Снегурочка свои. Хотя и о об олене можно подумать…

А откуда у вас снегирь взялся? Все-таки не у каждого такая птица живет.

— Подарили. Люди знают моих любимых животных и птиц всех мастей.

А как проведете десятидневные новогодние каникулы? Собираетесь куда-нибудь уезжать?

— Пока нет. В Псков мы уже съездили. Будем пока здесь.

 Юлия Пересильд. Фото: Лариса Кудрявцева / «Экспресс-газета» 

«Фильм «Вызов» я озвучила пару недель назад»

Прошлый год у вас был отмечен съемками фильма «Вызов». А было ли в вашей жизни событие, хоть чуть-чуть приближенное по масштабам к съемкам этой картины в этом году?  

 — Фильм «Вызов» я озвучила только пару недель назад. Поэтому весь год был в этом проекте. Мы все больше, чем вы, ждем выхода этого фильма, гораздо больше.

А в целом что бы хотели сказать про уходящий год?

— Да, здорово, что все живы и здоровы. Этот год точно нельзя назвать веселым и беззаботным. Хорошо, что близкие рядом, хорошо, что вместе мы прошли разные тяжелые болезни.

 

 

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