Старшая уже с маму ростом: Юлия Пересильд с дочками от Алексея Учителя предстала на публике

Юлия Пересильд

Юлия Пересильд. Фото: Global Look Press

Актриса пришла с детьми на светской премьере мультфильма «Иван царевич и серый волк».

Юлия Пересильд давно стала известной актрисой.  Она участница космического полета в рамках научно-просветительского проекта «Вызов», который был сделан для съемок одноименного фильма. Актриса не частая гостья на светских раутах. Но 24 декабря она появилась на премьере мультфильма  «Иван царевич и серый волк», где побывал и корреспондент Teleprogramma.pro.

На ковровой дорожке Пересильд появилась в джинсах палаццо и полосатой блузке с кружевным воротником. Она отказалась от яркого макияжа, предпочитая выглядеть максимально естественно. Актриса привела на премьеру своих дочек, рожденных от режиссера Алексея Учителя: 13-летнюю Анну и девятилетнюю Марию. Старшая наследница почти переросла маму. 

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Юлия Пересильд с дочками. Фото:  Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

«На Новый год традиционное блюдо – оливье. Но после Нового года у нас традиция – готовить на костре разные блюда. Весь год прошел над фильмом «Вызов». Вот недавно озвучила только», – поделилась актриса. 

Напомним, что с недавних пор Юлия не скрывает своего бойфренда. Она начала встречаться с Михаилом Тройником.

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