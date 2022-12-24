Старшая уже с маму ростом: Юлия Пересильд с дочками от Алексея Учителя предстала на публике

На ковровой дорожке Пересильд появилась в джинсах палаццо и полосатой блузке с кружевным воротником. Она отказалась от яркого макияжа, предпочитая выглядеть максимально естественно. Актриса привела на премьеру своих дочек, рожденных от режиссера Алексея Учителя: 13-летнюю Анну и девятилетнюю Марию. Старшая наследница почти переросла маму.

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