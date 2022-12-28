Олег Газманов: «Жена может позволить себе показать то, что можно показать»

На днях певец Олег Газманов принял участие в откровенной фотосессии, где он предстал в образе гончара. Компания артисту составила его любимая жена Марина. Что же вдохновило певца на такие эстетические подвиги? Возможно, и вопросы журналистов, прозвучавшие на съемках Главного Новогоднего концерта в Crocus City Hall.

В беседе с представителями СМИ Олег Газманов рассказал о чувственных снимках своей жены, Новом годе и благодарных зрителях.

«Когда все прикрыто, такая фантазия сразу играет»

- Олег Михайлович, вот недавно ваша жена Марина поделилась в соцсетях довольно откровенными фотографиями. Что вы об этом думаете?

- Я, честно говоря, не наблюдаю особой откровенности. Но она может позволить себе показать то, что можно показать, но в рамках приличия. И молодежь должна к этому стремиться.

- Знаете, женщины и девушки делают такие фотосессии для других представительниц своего пола. Просто мужчины смотрят на это по-другому. Они не обращают внимание на новые прибамбасы, какие-то типично женские инструменты, а, например, смотрят на женскую пластику.

Женщина должна быть сексапильной, но это не значит, что она должна все открывать. Наоборот, когда все прикрыто, такая фантазия сразу играет!