Олег Газманов: «Жена может позволить себе показать то, что можно показать»

На днях певец Олег Газманов принял участие в откровенной фотосессии, где он предстал в образе гончара. Компания артисту составила его любимая жена Марина. Что же вдохновило певца на такие эстетические подвиги? Возможно, и вопросы журналистов, прозвучавшие на съемках Главного Новогоднего концерта в Crocus City Hall.
В беседе с представителями СМИ Олег Газманов рассказал о чувственных снимках своей жены, Новом годе и благодарных зрителях.
«Когда все прикрыто, такая фантазия сразу играет»
- Олег Михайлович, вот недавно ваша жена Марина поделилась в соцсетях довольно откровенными фотографиями. Что вы об этом думаете?
- Я, честно говоря, не наблюдаю особой откровенности. Но она может позволить себе показать то, что можно показать, но в рамках приличия. И молодежь должна к этому стремиться.
- Знаете, женщины и девушки делают такие фотосессии для других представительниц своего пола. Просто мужчины смотрят на это по-другому. Они не обращают внимание на новые прибамбасы, какие-то типично женские инструменты, а, например, смотрят на женскую пластику.
Женщина должна быть сексапильной, но это не значит, что она должна все открывать. Наоборот, когда все прикрыто, такая фантазия сразу играет!
Олег Газманов. Фото: Global Look Press.
- Ваша жена, наверняка, и прекрасная хозяйка. Что будет на вашем новогоднем столе? Может, расскажете о каких-то традициях.
- У нас все очень банально. Корыто оливье, который в нашей семье делается с яблоками, лимонад. Под елку ставим всяческие подарки. А еще мы баньку делаем, гуляем с нашими собаками.
- Какой самый памятный подарок вы получали?
- Самый дорогой подарок – это то, что моя Маруся с детьми нарядили такую красивую елку. Грядет год черного кота. И я как раз кот. А когда я не был седым, то и был черным. И на нашей елке тоже есть игрушечные коты.
«Второй Олег Газманов уже есть, это Родион»
- Но, наверняка, большой подарок для вас – это и любовь зрителей. У вас на концертах всегда полные залы…
- Чтобы это не кончалось, нужно любить людей, которые к тебе приходят. Я всегда удивляюсь, когда целый зал пришел. И все ко мне! Если ты прекратишь удивляться этому, то все. Если ты начнешь раздражаться от этого, то это тоже неправильно.
- А другие артисты, на ваш взгляд, также удивляются?
- Я не могу говорить за всех артистов. Это разные люди, репертуар, отношение к жизни. Например, два года подряд ВЦИОМ называет меня как лучшего певца. Но у меня нет таких вокальных данных. Есть масса артистов, у которых голоса и крепче, и лучше. И я думаю о том, почему социологи делают такие выводы?
Да потому что они опрашивают людей, которые не смотрят хит-парады. На самом деле таких большинство, 80 процентов.
Никто не ценит во мне то, что я красивый или одет в пиджак. Они, наверное, ценят во мне личность, то, что я могу ответить на какие-то вопросы, искренность, собственный образ. Это не имидж, а именно образ, русское слово. То есть я что-то несу, и это что-то для людей полезно. Если это в тебе есть, тогда ты на сцене надолго.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Олег и Родион Газмановы. Фото: Global Look Press
- А кого вы имеете в виду под артистами, у которых голоса и лучше, и крепче?
- Да все. Басков, Родион (Смеется).
- А вот певца SHAMANa называют вторым Олегом Газмановым. Как вы к этому относитесь?
- Он прекрасный, очень талантливый парень. Самое главное – что SHAMAN сам пишет песни. И у него формируется свой зритель.
Зачем нам второй Олег Газманов? Один уже есть. Да и второй тоже. Это Родион.