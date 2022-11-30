«С днем рождения, бро!»: старший сын Олега Газманова поздравил младшего с 25-летием

Певец и музыкант Родион Газманов 29 ноября поздравил с днем рождения своего младшего брата Филиппа. Он обратился к парню в соцсети, где опубликовал детскую фотографию именинника и еще одну, более свежую.
«Самым первым делом нужно поздравить с днем рождения одного крутого парня. Которого я помню вот таким. А сейчас одной рукой точно не подниму. С днем рождения, бро!» - написал артист.
Филиппу Газманову в этот день исполнилось 25 лет. В отличие от брата, он не стал музыкантом, но зато достиг успеха в бизнесе, заработав миллионы на приложении для дальнобойщиков Fura.
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Филиппу Газманову исполнилось 25 лет. Фото: соцсети
Напомним, что в общей сложности в семье знаменитого советского и российского певца Олега Газманова трое детей. Родион - его сын от первого брака. Биологическим отцом Филиппа является Вячеслав Мавроди - родной брат основателя «МММ» Сергея Мавроди. Газманов полюбил его мать Марину еще во время ее беременности, а потому мальчика он воспитывает с рождения и любит как родного. В семилетнем возрасте Филипп взял фамилию Олега.
Кроме двух сыновей у Олега и Марины есть еще и дочка - 19-летняя Марианна.