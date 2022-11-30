«С днем рождения, бро!»: старший сын Олега Газманова поздравил младшего с 25-летием

Певец и музыкант Родион Газманов 29 ноября поздравил с днем рождения своего младшего брата Филиппа. Он обратился к парню в соцсети, где опубликовал детскую фотографию именинника и еще одну, более свежую.

«Самым первым делом нужно поздравить с днем рождения одного крутого парня. Которого я помню вот таким. А сейчас одной рукой точно не подниму. С днем рождения, бро!» - написал артист.

Филиппу Газманову в этот день исполнилось 25 лет. В отличие от брата, он не стал музыкантом, но зато достиг успеха в бизнесе, заработав миллионы на приложении для дальнобойщиков Fura.

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