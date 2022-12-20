Лариса Долина: «Люблю петь в караоке, но не делаю это ночью!»

Лариса Долина признается, что любит дарить подарки, гораздо больше, чем получать их. К Новому году певица готовит сюрпризы для своего большого коллектива Московского государственного института культуры, где заведует кафедрой эстрадно-джазового пения факультета музыкального искусства.

А какие подарки артистка считает бесполезными? И какие блюда будут присутствовать на ее новогоднем столе? Об этом Лариса Долина рассказала журналистам в кулуарах премии «Золотой граммофон». И корреспонденты, конечно, не могли не спросить о здоровье Николая Баскова, перенесшего недавно операцию на связки.

«Это была не очень приятная история. Но Николай идет на поправку, поет. Мы с ним вместе снимались на «Песне года», - отметила певица.

«Я люблю сама дарить подарки»

- Лариса Александровна, балуете ли вы себя подарками время от времени?

- Иногда делаю, но для меня это не имеет совершенно никакого значения. Я люблю сама дарить подарки. У меня большой коллектив и кафедра очень большая, 17 педагогов. И я всем готовлю подарки. Для меня дарить намного лучше, нежели получать.