Лариса Долина: «Люблю петь в караоке, но не делаю это ночью!»

Лариса Долина признается, что любит дарить подарки, гораздо больше, чем получать их. К Новому году певица готовит сюрпризы для своего большого коллектива Московского государственного института культуры, где заведует кафедрой эстрадно-джазового пения факультета музыкального искусства.
А какие подарки артистка считает бесполезными? И какие блюда будут присутствовать на ее новогоднем столе? Об этом Лариса Долина рассказала журналистам в кулуарах премии «Золотой граммофон». И корреспонденты, конечно, не могли не спросить о здоровье Николая Баскова, перенесшего недавно операцию на связки.
«Это была не очень приятная история. Но Николай идет на поправку, поет. Мы с ним вместе снимались на «Песне года», - отметила певица.
«Я люблю сама дарить подарки»
- Лариса Александровна, балуете ли вы себя подарками время от времени?
- Иногда делаю, но для меня это не имеет совершенно никакого значения. Я люблю сама дарить подарки. У меня большой коллектив и кафедра очень большая, 17 педагогов. И я всем готовлю подарки. Для меня дарить намного лучше, нежели получать.
Лариса Долина. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
- А были ли в вашей жизни бесполезные подарки?
- Их было много. Это те шкатулки, которые стоят и пылятся. А выбрасывать их не могу, поскольку это подарки. Я их протираю. И они продолжают стоять.
- Передариваете такие презенты?
- Ни в коем случае.
- Что обязательно будет присутствовать на вашем новогоднем столе?
- Оливье. Вообще, моя дочь занимается готовкой.
«Голос обязательно должен спать»
- Говорят, что вы не разрешаете своим ученикам петь в караоке. Почему?
- Потому что в караоке, как правило, поют по ночам. А по ночам голос должен спать. Это очень сильно влияет на его структуру, на его гибкость. Тем более у молодых студентов голос только начинает формироваться. Нужно обязательно держать себя в тонусе. Голос обязательно должен спать.
- А вы сами любите петь в караоке?
- Люблю, но я не делаю это ночью. И не чаще, чем раз в полгода.
- Как вы восстанавливаетесь?
- Не всегда получается спать, сколько нужно. В восстановлении важную роль играют психологические моменты. Когда не можешь ничего перенести, просто будь сильной.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Лариса Долина. Фото: Global Look Press
- А в баню ходите, как в нашем любимом новогоднем фильме?
- У меня на даче есть хамам. Если доберусь до дачи, в чем я очень сомневаюсь, то пойду в хамам.
- Лолита однажды рассказывала о способах быстро заснуть. А у вас есть такие?
- Когда случаются важные мероприятия, ты продумываешь, что случилось, как это все произошло, начинаешь вспоминать какие-то моменты. Ты категорически не можешь заснуть. Поэтому я прибегаю к снотворному.
Это приходится делать, когда предстоят длительные перелеты, меняются часовые пояса. Тогда нужно обязательно поспать.