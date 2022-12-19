Сергей Лазарев: «Я не спал уже трое суток!»

В субботу в Москве прошла церемония вручения премии «Золотой граммофон». В очередной раз почетную награду «Русского радио» получил певец Сергей Лазарев.
В кулуарах мероприятия артист пообщался с журналистами.
«Я тружусь не ради премий»
- Сергей, какое событие уходящего года стало самым знаковым для вас?
- Это, безусловно, премьера моего шоу. Мы уже объездили 22 города, на очереди – 23-й.
Я не спал уже трое суток, потому что вчера был в Рязани, позавчера – в Сочи, во Владимире, до этого была Кострома, Иваново. Тур, тур, тур. Я приехал в Москву, чтобы получить «Золотой граммофон» и дальше поеду.
Буквально недавно у меня вышла дуэтная песня с Евой Власовой. Я занимался и музыкой, и продолжаю работать в театре, играю в спектакле «Женитьба Фигаро». В общем, год получился достаточно продуктивным.
Сергей Лазарев. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
- Какая это уже по счету награда от «Русского радио»?
- Это уже мой девятый сольный граммофон. Еще один был в составе группы «Smash», поэтому можно считать, что это юбилейный десятый.
- А сколько таких статуэток вам нужно для полного счастья?
- Не в «Граммофоне» счастье, но это, бесспорно, приятно. Это хорошая оценка, и я благодарен за то, что слушатели за меня голосовали и поддерживали многие годы. Но я, конечно, тружусь не ради премий.
«Я позволю себе отдохнуть две-три недели»
- Как проведете новогодние праздники?
- Я очень люблю путешествовать, но не знаю, куда поеду. Детские каникулы обычно короткие. Последние полгода действительно были напряженными. Я участвовал в двух крупных телепроектах, у меня был тур.
Поэтому я позволю себе две-три недели, чтобы отдохнуть, расслабиться. Но уже с 30 января начинается новый телепроект.
Конечно, хочется солнца, поскольку зима у нас достаточно длинная. Недавно, например, мы с детками летали в Арабские Эмираты.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Сергей Лазарев. Фото: Global Look Press
- А на съемки вы их берете?
- Я их не таскаю за собой. Для кого-то это нормально. Я это не обсуждаю, но для себя я понимаю, что ни в коем случае не буду заставлять находиться рядом со мной.
Помню, когда пел в «Непоседах» для меня участвовать в съемках было довольно мило.
А вот так, чтобы меня заставляли: «Давай, пой», такого не было. Если я так сделаю в ближайшее время, то подойдите ко мне и напомните об этом интервью.