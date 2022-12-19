Сергей Лазарев: «Я не спал уже трое суток!»

Сергей Лазарев. Фото:

Сергей Лазарев. Фото: Global Look Press 

Певец получил награду «Русского радио».

В субботу в Москве прошла церемония вручения премии «Золотой граммофон». В очередной раз почетную награду «Русского радио» получил певец Сергей Лазарев.

В кулуарах мероприятия артист пообщался с журналистами.   

«Я тружусь не ради премий»

- Сергей, какое событие уходящего года стало самым знаковым для вас?

- Это, безусловно, премьера моего шоу. Мы уже объездили 22 города, на очереди – 23-й.

Я не спал уже трое суток, потому что вчера был в Рязани, позавчера – в Сочи, во Владимире, до этого была Кострома, Иваново. Тур, тур, тур. Я приехал в Москву, чтобы получить «Золотой граммофон» и дальше поеду.

Буквально недавно у меня вышла дуэтная песня с Евой Власовой. Я занимался и музыкой, и продолжаю работать в театре, играю в спектакле «Женитьба Фигаро». В общем, год получился достаточно продуктивным.

Сергей Лазарев. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

- Какая это уже по счету награда от «Русского радио»?

- Это уже мой девятый сольный граммофон. Еще один был в составе группы «Smash», поэтому можно считать, что это юбилейный десятый.

- А сколько таких статуэток вам нужно для полного счастья? 

- Не в «Граммофоне» счастье, но это, бесспорно, приятно. Это хорошая оценка, и я благодарен за то, что слушатели за меня голосовали и поддерживали многие годы. Но я, конечно, тружусь не ради премий.

«Я позволю себе отдохнуть две-три недели»

- Как проведете новогодние праздники?

- Я очень люблю путешествовать, но не знаю, куда поеду. Детские каникулы обычно короткие. Последние полгода действительно были напряженными. Я участвовал в двух крупных телепроектах,  у меня был тур.

Поэтому я позволю себе две-три недели, чтобы отдохнуть, расслабиться. Но уже с 30 января начинается новый телепроект.

Конечно, хочется солнца, поскольку зима у нас достаточно длинная. Недавно, например, мы с детками летали в Арабские Эмираты.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Сергей Лазарев. Фото: Global Look Press 

- А на съемки вы их берете?   

- Я их не таскаю за собой. Для кого-то это нормально. Я это не обсуждаю, но для себя я понимаю, что ни в коем случае не буду заставлять находиться рядом со мной.

Помню, когда пел в «Непоседах» для меня участвовать в съемках было довольно мило.

А вот так, чтобы меня заставляли: «Давай, пой», такого не было. Если я так сделаю в ближайшее время, то подойдите ко мне и напомните об этом интервью.  

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