Сергей Лазарев: «Я не спал уже трое суток!»

В субботу в Москве прошла церемония вручения премии «Золотой граммофон». В очередной раз почетную награду «Русского радио» получил певец Сергей Лазарев.

В кулуарах мероприятия артист пообщался с журналистами.

«Я тружусь не ради премий»

- Сергей, какое событие уходящего года стало самым знаковым для вас?

- Это, безусловно, премьера моего шоу. Мы уже объездили 22 города, на очереди – 23-й.

Я не спал уже трое суток, потому что вчера был в Рязани, позавчера – в Сочи, во Владимире, до этого была Кострома, Иваново. Тур, тур, тур. Я приехал в Москву, чтобы получить «Золотой граммофон» и дальше поеду.

Буквально недавно у меня вышла дуэтная песня с Евой Власовой. Я занимался и музыкой, и продолжаю работать в театре, играю в спектакле «Женитьба Фигаро». В общем, год получился достаточно продуктивным.