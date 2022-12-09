Лазарев записал «зимний» дуэт с участницей шоу «Ну-ка, все вместе!»

В ночь на 9 декабря в Сети состоялась премьера новой песни Сергея Лазарева. Это дуэт с 35-летней певицей Евой Власовой под названием «Снег».

«Абсолютно невероятная и атмосферная зимняя песня! Скорее слушайте!» - написал Лазарев в Telegram.

Артист анонсировал и клип на эту композицию. Релиз видео должен состояться в полдень 9 декабря.