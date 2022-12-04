SHAMAN получил награду за песню «Встанем»

Известный певец и автор песен Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, похвастался перед поклонниками новым достижением.

Он стал лауреатом ежегодного телефестиваля «Песня года», который в минувшую субботу, 3 декабря, состоялся в Москве.

В микроблоге SHAMAN рассказал, что впервые выступил на столь масштабном мероприятии и получил награду.

«Родные, сегодня впервые выступил на «Песне года» как исполнитель, и впервые стал лауреатом этого телевизионного фестиваля — как автор песни «Встанем». ТВ-версию традиционно 1 и 2 января покажет «Россия 1». Что особенно символично — ровно через год с момента создания этой песни», - поделился Ярослав Дронов.

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