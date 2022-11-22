Никита Ефремов рассказал о драке на съемках фильма

В прокат выходит российский фильм «Сестры», в котором драма сталкивается с мистикой. Картина посвящена проблемам насилия в отношении женщин.
По сюжету главная героиня Анна (Ирина Старшенбаум) не знает, как защитить себя от агрессии мужа. И вот однажды она узнает о возможности задействовать мистические силы, которые могут помочь молодой женщине в решении ее проблемы. С помощью особого обряда крови и огня Анна вызывает потустороннее сестринство, но теперь ей нужно решить, пойдет ли она до конца?
Одну из главных ролей в фильме — мужа Анны, Андрея, — сыграл Никита Ефремов. На премьере мистической ленты он пообщался с журналистами о съемках «Сестер», идеальной женщине и отце.
«Первый съемочный день был 25 февраля»
— Никита, все-таки вы снялись в мистической истории. Происходило ли на площадке что-то необычное?
— Мы снимали 25 февраля. Это был наш первый съемочный день. Я думаю, что этого достаточно.
Кадр из фильма «Сестры»
— Но, может быть, случались какие-то форс-мажоры?
— Нет, все было очень четко. Вы знаете, я эту фразу слышал от Ларисы Шепитько, потрясающего режиссера: «Кино уже готово, осталось его только снять». А сейчас такой уровень профессионализма, что у всех все проработано. Все цеха работают достаточно четко.
— А вообще могли бы вспомнить какие-то экстремальные съемки в своей жизни?
— Например, драку снимали за два дубля. Или мы, например, на съемках «Тихого Дона» без седла ездили, потому что мы подумали, что если табун лошадей убежал, то как они седла, что ли, наденут? Это же долго. Пришлось обходиться без седла.
«В этом же есть часть чуда»
— Давайте поговорим о вашей личной жизни. Есть ли у вас сейчас избранница?
— На данный момент здесь проходят границы нашего с вами разговора.
— Какой должна быть женщина, чтобы вызвать у вас интерес?
— Должна быть женщиной. Я не знаю, в этом же и есть часть чуда, когда происходит какая-то химия. Но я не хочу ее контролировать.
— А на что вы обращаете внимание в первую очередь: на внешность или на внутренний мир?
— И на внешность в том числе. А глубокий внутренний мир требует какого-то изучения.
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Никита Ефремов. Фото: Global Look Press
— Общаетесь ли вы сейчас с отцом, Михаилом Ефремовым?
— Я ему пишу письма. Я так понимаю, что ему в какой-то момент бывает трудно. Но я бы не очень хотел выносить эту тему в прессу. Я понимаю, что этой историей мы кормим огромное количество журналистов. Но я уверен в том, что тут важнее всего тишина.
— Какие у вас планы на Новый год?
— Я приверженец такой истории – жить здесь и сейчас. Я не строю никаких планов. Получится — встретим Новый год с семьей: с мамой, с бабушкой. Если будут интересные предложения, возможно, поддержу их.