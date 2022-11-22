Никита Ефремов рассказал о драке на съемках фильма

В прокат выходит российский фильм «Сестры», в котором драма сталкивается с мистикой. Картина посвящена проблемам насилия в отношении женщин.

По сюжету главная героиня Анна (Ирина Старшенбаум) не знает, как защитить себя от агрессии мужа. И вот однажды она узнает о возможности задействовать мистические силы, которые могут помочь молодой женщине в решении ее проблемы. С помощью особого обряда крови и огня Анна вызывает потустороннее сестринство, но теперь ей нужно решить, пойдет ли она до конца?

Одну из главных ролей в фильме — мужа Анны, Андрея, — сыграл Никита Ефремов. На премьере мистической ленты он пообщался с журналистами о съемках «Сестер», идеальной женщине и отце.

«Первый съемочный день был 25 февраля»

— Никита, все-таки вы снялись в мистической истории. Происходило ли на площадке что-то необычное?

— Мы снимали 25 февраля. Это был наш первый съемочный день. Я думаю, что этого достаточно.