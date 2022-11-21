Сын Ефремова объяснил, почему не навещает отца на зоне: папа против — почему

Сын Михаила Ефремова Никита Ефремов никогда не был особо словоохотлив относительно личной жизни. А когда его отец устроил в пьяном виде смертельное ДТП и вовсе ушел в подполье.

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Однако накануне он впервые за долгое время заговорил об отце. Оказывается, он не навещает своего отца в колонии из-за особого соглашения между родственниками.

Отец сам не захотел, чтобы его наследник видел его не в лучшем виде не в лучшей обстановке. Для общения же отец и сын предпочитают использовать письма.