Виктор Логинов о страстях в шоу «Большой Кэш»: «От страха ты принимаешь пюре с котлетой за пауков»

Готовы ли вы съесть таракана? Или, быть может, станцевать со змеями? А как насчет того, чтобы радикально изменить внешность, например, побриться налысо? Такие задания ждут участников шоу «Большой Кэш» на телеканале «ЧЕ!», которое стартует с 19 ноября. Одна из задач передачи — показать, на что способны люди ради больших денег.

В новом проекте две команды из трех человек сражаются за крупный денежный приз. Участников ждет настоящий вызов! Но смогут ли они успешно справиться со своими страхами?

Ведущим передачи стал актер Виктор Логинов, получивший широкую известность благодаря роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе». Параллельно с работой в театре и кино Виктор ведет телепроекты на крупных развлекательных каналах.

В интервью Teleprogramma.pro артист рассказал о самых страшных испытаниях шоу «Большой кэш», новых работах в кино и театре, отношениях с женой Марией и увлечениях детей.

Кошмарная коробка

— Какое испытание программы «Большой Кэш» вас больше всего поразило: есть гусениц, лежать в ванной со змеями, собирать тараканов или что-то еще?

— Мой любимый конкурс — кошмарная коробка. 40% предметов самые обычные: это может быть соболиная шапка-ушанка, метелка для смахивания пыли или пюре с картошкой. Но понять, что это, с первого раза невозможно.

Ты просовываешь руку и первое прикосновение с неизвестностью пугает больше всего. Живое или мертвое? Пахнет или не пахнет? Твердое или склизкое? Первый шаг самый страшный. От страха ты принимаешь пюре с котлетой за пауков или какие-нибудь гадости.