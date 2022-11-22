Виктор Логинов о страстях в шоу «Большой Кэш»: «От страха ты принимаешь пюре с котлетой за пауков»

Готовы ли вы съесть таракана? Или, быть может, станцевать со змеями? А как насчет того, чтобы радикально изменить внешность, например, побриться налысо? Такие задания ждут участников шоу «Большой Кэш» на телеканале «ЧЕ!», которое стартует с 19 ноября. Одна из задач передачи — показать, на что способны люди ради больших денег.
В новом проекте две команды из трех человек сражаются за крупный денежный приз. Участников ждет настоящий вызов! Но смогут ли они успешно справиться со своими страхами?
Ведущим передачи стал актер Виктор Логинов, получивший широкую известность благодаря роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе». Параллельно с работой в театре и кино Виктор ведет телепроекты на крупных развлекательных каналах.
В интервью Teleprogramma.pro артист рассказал о самых страшных испытаниях шоу «Большой кэш», новых работах в кино и театре, отношениях с женой Марией и увлечениях детей.
Кошмарная коробка
— Какое испытание программы «Большой Кэш» вас больше всего поразило: есть гусениц, лежать в ванной со змеями, собирать тараканов или что-то еще?
— Мой любимый конкурс — кошмарная коробка. 40% предметов самые обычные: это может быть соболиная шапка-ушанка, метелка для смахивания пыли или пюре с картошкой. Но понять, что это, с первого раза невозможно.
Ты просовываешь руку и первое прикосновение с неизвестностью пугает больше всего. Живое или мертвое? Пахнет или не пахнет? Твердое или склизкое? Первый шаг самый страшный. От страха ты принимаешь пюре с котлетой за пауков или какие-нибудь гадости.
Виктор Логинов с участниками программы «Большой кэш». Фото: телеканал «ЧЕ!»
— На что вы бы сами никогда не пошли ради денег, а на что бы могли согласиться?
— Мне кажется, нет ничего страшного в том, чтобы съесть что-то дико неприятное. Съесть таракана — не смертельно. Путешествуя по миру, можно найти очень много любопытных культур. Китайцы, например, спокойно едят насекомых, ведь это белок! Корейский деликатес (и одновременно аттракцион) — живой осьминог.
Съесть таракана не проблема, а вот пойти дальше, взять змею голыми руками, побриться налысо — вот это уже вызов. И я бы его принял.
— Самый необычный способ, с помощью которого вам приходилось зарабатывать деньги…
— Я всегда мечтал стать актером. Каждый день удивляюсь, что за мои осуществившиеся мечты мне еще и деньги платят. (Смеется).
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Виктор Логинов. Фото: телеканал «ЧЕ!»
— Когда началась пандемия, вы говорили, что стало нелегко зарабатывать. Как сейчас обстоят дела с проектами?
— Сейчас у нас с Марией много работы. Недавно у нас прошел совместный спектакль. В ноябре премьера шоу «Большой Кэш» на телеканале «ЧЕ!». 14 декабря будет премьера еще одного совместного спектакля: «Хождение за три моря». Много проектов, поэтому отпуска до мая, скорее всего, не предвидится.
— В каких фильмах сейчас снимаетесь, может быть, какие-то скоро выйдут? В Интернете была информация, что вы снялись в главной роли фильма «Здравствуй, дедушка Мороз». На какой стадии сейчас картина? Расскажите о своей роли подробнее, пожалуйста.
— Фильм «Здравствуй, Дедушка Мороз» вышел в декабре прошлого года. Я играл журналиста, который делал репортаж про работу Дедов Морозов. Фильм получился очень добрым и новогодним.
«Мы с женой Марией оба сосредоточены на работе»
— В 2020 году в Санкт-Петербурге вы женились на актрисе Марии Гуськовой. Расскажите, какие есть плюсы и минусы в браке двух творческих людей?
— Мы с Марией понимаем друг друга и трудности профессии, с которыми сталкиваемся. В последнее время мы почти 24/7 находимся вместе — это одновременно дар и проклятие (Смеется). С одной стороны, чудесно, когда твой любимый рядом. Представьте, как тяжело людям, которые работают посменно и видят друг друга раз в неделю, когда у обоих выходной. Страшно представить!
А с другой стороны, иногда хочется побыть одному. Встретиться с друзьями, поделать свои личные дела в одиночестве. Но через пару часов сам начинаешь себе места не находить. Как там Маша? Что она делает? Будто лишаешься чего-то очень важного: руки или ноги.
Сейчас мы оба сосредоточены на работе. Развиваемся в карьере и поддерживаем друг друга во всех начинаниях. Она вот часто меня пинает начать режиссировать собственные проекты. Говорит: «Снимай кино, ставь спектакли! У тебя большой опыт, ты справишься!» Я благодарен ей за поддержку, для творческого человека это очень важно.
Виктор Логинов. Фото: телеканал «ЧЕ!»
— Чем занимаются ваши дети: дочь Анна, сын Дмитрий? Какие у вас отношения с ними? Кем хочет стать Александр? Чем увлекается Иван?
— Старшая дочь закончила медицинский институт, по специальности она психолог. Параллельно она прошла курсы акушерства, во время практики принимала в этот мир новых людей. Это очень тяжелая и ответственная работа. Я ею очень горжусь! Сейчас она счастливая жена счастливого мужа. Занимается домашним уютом и семьей.
Старший сын Дмитрий учится в институте, ему 20 лет. Что-то связанное с IT, но больше в социальной сфере. А двое младших — в школе : Сашка в 10 классе, а Ваня в 6. Саше очень интересна сфера ИТ-технологий: коды, десятичные, двоичные системы. Я даже таких слов не использую, а он изучает это в 16 лет!
Из-за плотного графика остается совсем немного времени, но справляемся и находим время. Летом полтора месяца отдыхали в Крыму. Специально не брал никакой работы, чтобы посвятить время только семье и детям.
Отдохнули, набрались сил, купались, ныряли с аквалангами. А Саша, мой средний сын, приходил к нам с женой на премьеру спектакля. Ему понравилось. После мы поужинали, а потом вместе долго гуляли по городу, говорили. Хороший день.
Смотрите сразу два премьерных выпуска игрового шоу «Большой Кэш» с Виктором Логиновым 19 ноября в 21:00 на телеканале «ЧЕ!».