«Зрители будут в диком восторге!»: Виктор Логинов покажет, на что люди идут ради денег в новом шоу

Чтобы сделать проект живым и народным, телеканал устроил открытый кастинг. В шоу за денежным призом пришли учителя, фермеры, косметологи, многодетные мамы, программисты и даже пожарные. Бросили вызов своим страхам и популярные блогеры: Арина Данилова, Тима Акимов, Артем Кид, Эсми, Настя Петрова и Белла Кузнецова. Зрителей ждет несколько специальных выпусков с командами блогеров, артистов и известных радиоведущих.

«Я привыкла быть стойкой и биться до конца, но даже у меня был момент, когда очень хотелось сдаться. Настолько было тяжело. Во втором туре мне выпало самое сложное задание: выпить шесть стаканов с разными жидкостями. Не буду раскрывать, что за мерзость там была, это надо видеть», - делится впечатлениями Настя Петрова.

Узнайте, на что люди готов ради денег - смотрите сразу два премьерных выпуска игрового шоу «Большой Кэш» 19 ноября в 21:00 на канале «ЧЕ!»