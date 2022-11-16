«Зрители будут в диком восторге!»: Виктор Логинов покажет, на что люди идут ради денег в новом шоу

19 ноября на канале «ЧЕ!» состоится премьера нового азартного шоу «Большой Кэш» с Виктором Логиновым в роли ведущего.
В этом проекте две команды из трех человек сражаются за крупный денежный приз. Ради победы они целуют лягушек, едят насекомых, танцуют со змеями, бьют тату, стригутся налысо и преодолевать другие закоренелые страхи.
«По накалу страстей проект очень эмоциональный! – говорит Логинов. - Я видел, как один участник проэпилировал себе всю грудь, другой ел хлопья с опарышами, третий сделал себе огромное тату на лице. Все реакции людей настоящие, именно поэтому наблюдать за ними так интересно. Уверен, зрители будут в диком восторге!»
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Чтобы сделать проект живым и народным, телеканал устроил открытый кастинг. В шоу за денежным призом пришли учителя, фермеры, косметологи, многодетные мамы, программисты и даже пожарные. Бросили вызов своим страхам и популярные блогеры: Арина Данилова, Тима Акимов, Артем Кид, Эсми, Настя Петрова и Белла Кузнецова. Зрителей ждет несколько специальных выпусков с командами блогеров, артистов и известных радиоведущих.
«Я привыкла быть стойкой и биться до конца, но даже у меня был момент, когда очень хотелось сдаться. Настолько было тяжело. Во втором туре мне выпало самое сложное задание: выпить шесть стаканов с разными жидкостями. Не буду раскрывать, что за мерзость там была, это надо видеть», - делится впечатлениями Настя Петрова.
Узнайте, на что люди готов ради денег - смотрите сразу два премьерных выпуска игрового шоу «Большой Кэш» 19 ноября в 21:00 на канале «ЧЕ!»