«Не дождетесь!»: Катя Лель – о своем завещании, миграции и выборе спутника жизни

Певица Катя Лель сейчас находится в эпицентре внимания общественности. Так, в кулуарах обсуждают небольшой инцидент в эфире программы «Суперстар» на канале НТВ, в котором артистка принимала участие.
По сценарию очередного выпуска проекта звезды должны были исполнять хиты артистов, уже ушедших из жизни. Кате достался Пьер Нарцисс. Звезда сделала из своего выступления необычный номер.
Она начала песню с двух первых строчек композиции «Я шоколадный заяц», а дальше стала исполнять свой фирменный хит «Мой мармеладный». Свой выбор артистка объяснила тем, что когда-то с Пьером они исполнили эту песню дуэтом.
Лере Кудрявцевой, входящей в состав жюри, не понравился такой выбор композиции. Она попеняла певице на то, что Катя выбрала наиболее легкий путь в то время, как другие участники честно исполняли песни артистов, уже покинувших этот мир.
Сама Катя Лель была не согласна с мнением жюри. По ее словам, задумка номера принадлежала режиссерской команде проекта на НТВ. В какой-то момент она даже сказала, что Лера Кудрявцева удивила ее своей неадекватностью.
Надо сказать, что подобные недоразумения для певицы - большая редкость, чаще всего Катю Лель можно застать в прекрасном расположении духа. Так, недавно, незадолго до инцидента, на дне рождения канала Муз-ТВ она вполне благожелательно пообщалась с журналистами. Поговорила с прессой на самые неожиданные темы!
«Я не собираюсь никуда уезжать»
- Катя, говорят, что вы уже составили завещание. Для чего?
- Я хочу, чтобы мой ребенок жил в защищенном мире. Жизнь – вообще непредсказуемая. У меня постоянные перелеты, переезды, машины, поезда, самолеты. Может произойти что угодно. Тем более я разумное существо, которое думает о том, чтобы дети жили в полноценном мире и знали, что папа с мамой что-то оставят им.
- Все-таки неожиданное решение. А эмигрировать случайно не собираетесь, как некоторые наши артисты?
- Я люблю свою страну. Я, к счастью, патриот и не собираюсь никуда уезжать. Не дождетесь!
Катя Лель. Фото: Global Look Press
- Может быть, вы уже задумываетесь о том, будете ли выступать на новогодних корпоративах…
- До мобилизации было много звонков. А уже потом люди оторопели и сказали: «Подождите, подождите, мы не знаем, что будет завтра». Я думаю, будет так: за один-два дня до Нового года все начнут звонить. Те, кто уже звонил, и новые. Ведь жизнь продолжается…
- Сколько стоит пригласить Вас на Новый год и праздничные дни?
- Это вполне разумные цены, чтобы люди могли себе позволить праздник.
- Вы работаете обычно на Новый год?
- Люблю работать, но при этом и проводить Новый год с семьей, за домашним столом, с подарками, чтобы можно было обаять окружающих, поздравить их. Потом уехать на любимую работу и опять за стол. Но бывало, когда у нас было пять-шесть концертов за Новогоднюю ночь, тогда мы даже не успевали поздравить друг друга в машине.
«Нужно искать своего человека по энергии»
- В одном из своих интервью певица Валерия рассказывала, как для нее важны некоторые старые вещи. А у вас есть в жизни такие?
- У меня есть вешалки, которые еще были в нашем с сестрой детстве. Я их не могу выкинуть. Я их передавала ребенку, а ребенок уже вырос, уже выше меня. Они мне очень дороги.
- Давайте поговорим о насущном. Вот у вас в личной жизни все хорошо. Но многим звездам сейчас очень сложно встретить своего человека. Почему?
- Сейчас всем сложно его найти, особенно в наше время, которое очень странное, трансформационное. Вообще, трудно найти человека, который будет с тобой на одной энергии. Сейчас, знаете, как говорят: не нужно искать человека по крови, нужно искать его по энергии. Если одна энергия, то люди понимают друг друга с полувзгляда.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Катя Лель с мужем. Фото: Global Look Press
- Почему, на ваш взгляд, современные мужчины сейчас долго не женятся?
- Когда человек становится взрослым, мудреет, он начинает понимать, а зачем мне кто-то, с кем я буду несчастен? Мне хорошо одному, у меня налажен быт.
Но с другой стороны, когда мне было совсем мало лет, я спросила у мамы: «Мам, как понять, любит ли тебя человек?» А мама ответила: «Да это сразу поймешь».
Когда человек будет готов на все ради тебя, у него не будет отговорок, он захочет быть с тобой и ради этого сделает все.
- Вы верите в знаки, в магию чисел?
- С 11 ноября был открыт серьезный портал, который обладает большой энергией, в течении трех дней можно было загадывать самые сокровенные желания. И Вселенная вас услышит, потому что все в нашем мире – знаки и коды. Вся Вселенная правит нами благодаря знакам.