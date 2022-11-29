«Не дождетесь!»: Катя Лель – о своем завещании, миграции и выборе спутника жизни

Певица Катя Лель сейчас находится в эпицентре внимания общественности. Так, в кулуарах обсуждают небольшой инцидент в эфире программы «Суперстар» на канале НТВ, в котором артистка принимала участие.

По сценарию очередного выпуска проекта звезды должны были исполнять хиты артистов, уже ушедших из жизни. Кате достался Пьер Нарцисс. Звезда сделала из своего выступления необычный номер.

Она начала песню с двух первых строчек композиции «Я шоколадный заяц», а дальше стала исполнять свой фирменный хит «Мой мармеладный». Свой выбор артистка объяснила тем, что когда-то с Пьером они исполнили эту песню дуэтом.

Лере Кудрявцевой, входящей в состав жюри, не понравился такой выбор композиции. Она попеняла певице на то, что Катя выбрала наиболее легкий путь в то время, как другие участники честно исполняли песни артистов, уже покинувших этот мир.

Сама Катя Лель была не согласна с мнением жюри. По ее словам, задумка номера принадлежала режиссерской команде проекта на НТВ. В какой-то момент она даже сказала, что Лера Кудрявцева удивила ее своей неадекватностью.

Надо сказать, что подобные недоразумения для певицы - большая редкость, чаще всего Катю Лель можно застать в прекрасном расположении духа. Так, недавно, незадолго до инцидента, на дне рождения канала Муз-ТВ она вполне благожелательно пообщалась с журналистами. Поговорила с прессой на самые неожиданные темы!

«Я не собираюсь никуда уезжать»

- Катя, говорят, что вы уже составили завещание. Для чего?

- Я хочу, чтобы мой ребенок жил в защищенном мире. Жизнь – вообще непредсказуемая. У меня постоянные перелеты, переезды, машины, поезда, самолеты. Может произойти что угодно. Тем более я разумное существо, которое думает о том, чтобы дети жили в полноценном мире и знали, что папа с мамой что-то оставят им.

- Все-таки неожиданное решение. А эмигрировать случайно не собираетесь, как некоторые наши артисты?

- Я люблю свою страну. Я, к счастью, патриот и не собираюсь никуда уезжать. Не дождетесь!