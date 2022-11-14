«Я все время собой торгую»: Стас Костюшкин – о секретах молодости и 90-х

Экс-солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин стал одним из участников концерта «Дискотека Муз-ТВ. Золотые хиты», посвященного шлягерам 90-х и 2000-х. И это вполне оправданно, поскольку тогда песни коллектива звучали из каждого утюга.
По словам музыканта, он вспоминает то время с большой теплотой. Впрочем, глядя на Стаса Костюшкина, кажется, что с тех пор минуло не так много лет… В чем же секрет молодости музыканта? Об этом и не только он рассказал журналистам.
«Мелодия ушла на второй план»
- Какие у вас воспоминания о 90-х и 2000-х годах?
- Конечно, у меня много воспоминаний. И они самые теплые, потому что мы очень любили музыку, например, Bad boys blue, Modern Talking, Boys Two men.
- А из своего репертуара что-то вспоминается?
- Да, но это совсем ранние песни «Чай вдвоем». Есть шикарный альбом «Утреннее и вечернее чаепитие». Концепция этого альбома необычная. Я хотел, чтобы утренние песни были веселые, а вечерние – более спокойные. Но в итоге что-то перепутали, и получилось наоборот (смеется).
Я рекомендую этот альбом. Он был написан, когда мы вообще не понимали, как понравиться зрителям.
Стас Костюшкин. Фото: Global Look Press
- Почему песни 90-х и 2000-х мы помним, а сейчас выделить что-то очень трудно?
- Это связано с тем, что пропала музыка. Но реально мелодия ушла на второй план. Впереди – какой-то хайп, мишура, а музыки нет. А у участников концерта на Муз-ТВ сначала музыка, а уже потом – поклонники и все остальное.
- С кем из молодежи хотели бы записать дуэт?
- Есть идея записать хороший трек с Мией Бойко. Там как раз представлено два поколения. А отец, перед тем, как его дочь станет чьей-то женой, старается провести с ней больше времени. Это очень круто, все девки плачут.
«У меня много детей и кредитов, поэтому держу себя в тонусе»
- А ваши дети слушают что-то из вашего репертуара?
- Все дети слушают песню «Женщина, я не танцую». Ну и в этом году стали слушать «Просто дружба». Мы с Эльдаром Джараховым сделали хорошую коллаборацию.
- Младший слушает многих исполнителей. Но удивительно то, что он начал слушать песню группы «Чай вдвоем» «Прости», где есть слова: «Папа, прошу тебя не уходи». Я спрашиваю: «Зачем ты ее слушаешь?» Но на самом деле песня очень красивая.
- Как вам удается так хорошо, молодо выглядеть?
- У меня много детей и кредитов, поэтому я держу себя в тонусе, как последняя сволочь. Все уже расслабились, свое заработали. Посмотрите на Харламова. А я должен быть с иголочки, в теле. Я все время собой торгую.
- А косметологу часто ходите?
- Редко. Мне сказали, что у меня хорошая генетика, а это действительно так. Моя мама – в прошлом манекенщица и сейчас, в 74 года, тоже преподает подиумный шаг. И она выглядит очень круто.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Стас Костюшкин. Фото: Global Look Press
- А на какие-то процедуры?
- Что-то больно делают (смеется). Последний раз была какая-то вспышка, фотоомоложение.
- Наверное, и от еды приходится отказываться?
- Я стараюсь отказаться от какой-то еды, но потом ее все равно съедаю.
- Но все-таки дорого ли обходятся косметологические процедуры?
- Мне повезло. Я хороший человек и что-то мне делают бесплатно.