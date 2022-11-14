«Я все время собой торгую»: Стас Костюшкин – о секретах молодости и 90-х

Экс-солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин стал одним из участников концерта «Дискотека Муз-ТВ. Золотые хиты», посвященного шлягерам 90-х и 2000-х. И это вполне оправданно, поскольку тогда песни коллектива звучали из каждого утюга.

По словам музыканта, он вспоминает то время с большой теплотой. Впрочем, глядя на Стаса Костюшкина, кажется, что с тех пор минуло не так много лет… В чем же секрет молодости музыканта? Об этом и не только он рассказал журналистам.

«Мелодия ушла на второй план»

- Какие у вас воспоминания о 90-х и 2000-х годах?

- Конечно, у меня много воспоминаний. И они самые теплые, потому что мы очень любили музыку, например, Bad boys blue, Modern Talking, Boys Two men.

- А из своего репертуара что-то вспоминается?

- Да, но это совсем ранние песни «Чай вдвоем». Есть шикарный альбом «Утреннее и вечернее чаепитие». Концепция этого альбома необычная. Я хотел, чтобы утренние песни были веселые, а вечерние – более спокойные. Но в итоге что-то перепутали, и получилось наоборот (смеется).

Я рекомендую этот альбом. Он был написан, когда мы вообще не понимали, как понравиться зрителям.