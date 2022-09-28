Стас Костюшкин рассказал, о чем мечтают жители ДНР и ЛНР

Певец Стас Костюшкин убежден, что после референдума на территории Донецка и Луганска, а также Запорожской и Херсонской областей, начнется новая жизнь — мирная.
По его словам, когда он приезжал в ДНР и ЛНР на гастроли в 2015 и 2017 годах, он слышал от людей одни и те же слова: когда же мы присоединимся к России?
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«Я надеюсь, я уверен, что эта их мечта в скором будущем произойдет. Самое главное даже не это.
Самое главное, что, когда это произойдет, откроются школы, люди станут дышать полной грудью, начнутся свадьбы, дни рождения, праздники, и настанет настоящая мирная жизнь. Я очень на это надеюсь, и я уверен, что так оно и будет», — приводит слова Костюшкина издание РИА ФАН.